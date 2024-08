Flamenco on Fire, de festival 'outsider' a guardián de las esencias

Desde Califato 3/4 hasta Aurora Vargas. De Derby Motoreta's Burrito Cachimba a Manuela Carrasco. En Flamenco on fire cabe todo. "Nuestro trabajo, cuando pensamos la programación, consiste en emocionar al público", afirma rotundo su director, Arturo Fernández Sensat (Madrid, 1970). Él lo sabe bien: recuerda las lágrimas que no pudo parar verter viendo y escuchando cantar a la jerezana Juana la del Pipa en un recital del ciclo Flamenco en los balcones hace un par de años que le hizo llorar también a ella. El festival de flamenco de Pamplona, que celebra en 2024 la décimo primera edición entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre, es un hito en la agenda cultural autonómica tanto como en la de los aficionados al flamenco. Cada año, en un mes tan hostil como agosto -por aquello de las altas temperaturas y el asueto vacacional- se reúnen en la capital navarra curiosos, aficionados y fijos de un festival que, en palabras de su director, es la cita cultural más relevante en la comunidad foral.

Su sello es, precisamente, no tener ninguno: "Flamenco on fire es un motor creativo, un escaparate de las distintas estéticas que conviven en el flamenco", afirma Fernández. "Siempre hemos pensado que hay muchas puertas para entrar al flamenco. Si logramos abrirla y que la gente se emocione, habrá quien quiera seguir profundizando o no, pero la función ya estará cumplida".

Pasada la primera década del festival, la de 2024 es una edición en la que se mantienen los mismos ciclos -pensados para clasificar las propuestas de acuerdo a su personalidad- y escenarios que en años anteriores: actividades de calle (balcones y patios), el ciclo nocturno (con las propuestas más de tablao), la sala con las propuestas más en los márgenes del flamenco y los grandes conciertos. Israel Fernández, Josemi Carmona y Pepe Habichuela, el Ballet Flamenco de Andalucía, Manuela Carrasco, Aurora Vargas o Jesús Méndez son algunos de los grandes nombres que componen el cartel, del que también forman parte otros como Raimundo Amador o los citados Califato 3/4.

Arturo Fernández, director del festival Flamenco on Fire de Pamplona, durante la presenación de la XI edición, que se celebrará entre el undécima edición del festival Flamenco on Fire, que se celebra del 23 agosto al 1 de septiembre / EFE/ Jesús Diges

Protagonismo del baile

Las propuestas de todos ellos girarán en torno a una idea, el leitmotiv de la edición, con el que se cierra un ciclo que se comenzó hace dos, proponiendo el cartel a partir de una pregunta: ¿Qué es el flamenco? Si la edición de 2022 se dedicó al cante (a la lírica del flamenco) y la de 2023 a la guitarra (y la técnica propia del flamenco, llamada alzapúa), en 2024 el centro es el baile (bajo la denominación planta-tacón, elementos básicos del sonido del zapateado en el flamenco según con qué parte del pie se ejecuta el movimiento). "El movimiento o la expresividad del cuerpo mandan", dice Fernández. Todas las propuestas artísticas, también las centradas en las dos otras patas del flamenco, están impregnadas de baile. Jesús Méndez, cantaor, se hará acompañar del baile del Choro Molina; Farruquito será el invitado especial en el concierto de guitarras Alzapúa II. Son dos ejemplos.

Además, el cartel lo protagonizan algunos nombres propios de la disciplina: el Ballet Flamenco de Andalucía llevará a Pamplona su recién estrenado Pineda y el cierre de los grandes conciertos del festival correrá a cargo de Manuela Carrasco, que inició una gira de despedida en el pasado Festival de Jerez con la que anuncia su retirada de la primera línea de los escenarios y que en Pamplona tendrá a Remedios Amaya y Anabel Valencia como artistas invitadas. "No podíamos dejar de programar a Manuela Carrasco por dos motivos: primero, porque creo que es nuestra obligación despedirla dentro de la programación del festival y más con una edición que gira en torno al baile", justifica el director, "pero también porque creemos que ella representa una forma de entender el flamenco, una manera de hacer el flamenco que hoy no es tan fácil ver en los teatros, por la evolución que ha tenido el propio baile flamenco".

Justamente lo que se echa en falta en esta programación, esas propuestas más arriesgadas o experimentales. Fernández le resta importancia porque, dice, han tenido cabida en otros momentos del festival. "No somos ajenos a la vanguardia del baile, pero la programación ha salido de esta manera".

Manuela Carrasco (izquierda) cerrará la edición de 2024 de Flamenco on fire. En la imagen, junto a Antonio Canales en su espectáculo 'Reencuentro' que estrenaron en la segunda edición del festival. / EFE / Jesús Diges

Los imprescindibles

Cuando se le pregunta por los imprescindibles, Fernández trata de evitar la respuesta diciendo que todos lo son, aunque trata de justificar la respuesta: "cada uno de los artistas que están programados en esta edición tiene una personalidad artística muy marcada y es difícil destacar uno". Después, enumera algunos: el cierre del ciclo nocturno, el domingo 1 de septiembre, bajo el epígrafe Málaga la bella, es para él uno de los espectáculos destacados porque, justamente, no es fácil encontrar los nombres de sus participantes -Remache de Málaga, Paqui Ríos, Delia Menbrive y Rubén Lara- en los carteles de festivales al uso y porque gira en torno a un territorio, con una forma tradicional de hacer el flamenco.

También el concierto Alzapúa II, la única producción propia del festival, que reunirá el 31 de agosto a cuatro guitarristas de una misma generación y que contará con dos artistas invitados: la cantaora Lela Soto y el bailaor Farruquito. "El año pasado hicimos el primer Alzapúa, porque era una edición dedicada a la guitarra, bajo la dirección de Rycardo Moreno, con guitarristas que no superaban los 26 años", recuerda Fernández. "Se generó una convivencia en el escenario tan bonita entre los guitarristas que este año hemos querido repetir". Lo harán con Josemi Carmona, Diego del Morao, Rycardo Moreno y Dani de Morón, bajo la dirección artística del ex guitarrista de Ketama.

Carmona protagonizará además, junto a su padre, Pepe Habichuela, otro de los momentos imprescindibles para Fernández: el encuentro con la Asociación Duguna, dedicada a preservar los bailes tradicionales de Navarra, que este año festeja su 75 aniversario y que dialogará con los dos tocaores en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona.

María José Llergo durante su actuación en el festival Flamenco on Fire en 2022. / EFE/ Jesús Diges

Por amor al arte (flamenco)

Que Flamenco on fire exista hoy es gracias al tenaz empeño de sus impulsores. Miguel Morán, uno de los fundadores del Festival Internacional de Benicássim, primero, como creador; Arturo Fernández, desde 2018. Profesor de derecho civil y abogado especializado en propiedad intelectual, las artes escénicas no le fueron nunca ajenas (es hijo del actor Arturo Fernández), como tampoco lo es el flamenco, al que es aficionado desde siempre. Esto le acercó al festival, único de las grandes citas del flamenco en España de iniciativa privada. La falta de ayuda pública le da una mayor inestabilidad y dificultad para programar y producir y confiesa que en los peores momentos, cuando siente ganas de tener una vida más tranquila y abandonar las dificultades y el riesgo que conlleva organizar el festival, no es capaz de responder a la pregunta: ¿Y esto, por qué lo hago?

Quizás, probablemente, por esos momentos como el que vivió con el cante de Juana la del Pipa. Al final, confiesa, el objetivo que se persigue con los conciertos y espectáculos, es "esa conexión ritual extrasensorial" que proporciona el flamenco. La misma que ha ido, a lo largo de estos años, generándose en el público navarro y de alrededores (acude mucho público del sur de Francia) gracias a Flamenco on fire. "Yo creo que lo más relevante es cuando nos cuentan proyectos que se han iniciado como consecuencia de esa emoción que se generó aquí", admite Fernández. "Hace poco recibí el mensaje de una persona que nos contó que son un grupo de 17 personas aficionadas a la guitarra que han empezado a reunirse cada mes para compartir discos, partituras, clases... y que se conocieron gracias al festival".

Además de esto, Fernández menciona cómo ha crecido el número de academias de baile en la comunidad foral, incluso el número de artistas locales. También cómo mucho público se ha deshecho de los prejuicios en torno al flamenco y ha decidido acercarse a conocerlo. "Esto no significa que todo el mundo tenga que ser un experto, pero para nosotros es un orgullo contribuir a que el flamenco sea más accesible y se incluya en las preferencias de la gente que le gusta ir a conciertos o al teatro".

En once años, Flamenco on fire se ha convertido en el evento cultural más relevante en la comunidad foral, "en términos de público, de número de conciertos y de duración", explica Fernández. Ahora, además de mantenerlo, el director quiere seguir profundizando en esa creación de comunidad en torno al flamenco en la que vienen trabajando desde los inicios, acercándolo a los espacios rurales, contribuyendo al empoderamiento de la comunidad gitana navarra y con interacciones con las tradiciones locales.