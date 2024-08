Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Las canciones de Nina Nesbitt reúnen las melodías más dulces de Taylor Swift y los versos más amargos de Ed Sheeran. Que no, que no es demasiado: basta con escuchar los primeros segundos de Pages, The Best You Have y Mansion para darse cuenta de ello. Aún no ha despuntado como sus referentes, pero lo hará. Hay algo tan especial, tan particular, en ella que es imposible no prestarle toda la atención. Anger es su mejor sencillo hasta la fecha. Y eso que su catálogo es feroz.