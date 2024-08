Nancy Wilson, la "casi famosa" compositora de un éxito 'underground'

Cuando Cameron Crowe escribió el guion de Casi famosos, pensaba en los dos artículos que firmó sobre Led Zeppelin y The Allman Brothers Band para la revista Rolling Stone el 6 de diciembre de 1973 y el 13 de marzo de 1975. También en las giras con The Eagles y Lynyrd Skynyrd. E igual que le sucede con Stillwater a William Miller (Patrick Fugit), el joven protagonista de su película, Crowe tuvo que ganarse la confianza de los Allman Brothers, pues Gregg Allman sospechaba que era en realidad un narco (en Casi famosos, William es “el enemigo”).

Incluso Penny Lane (Kate Hudson) existió; el director conoció durante la década de los 70 a Pennie Trumble, una groupie que le sirvió de inspiración para crear al personaje de Penny Lane, "bandera" de Stillwater, la banda ficticia del largometraje cuyas canciones fueron compuestas por Nancy Wilson, miembro de Heart –con su hermana Ann– y entonces esposa de Cameron Crowe.

En una cabaña de Oregon

Antes de crear confusión hay que dejar claro que estos no son los mismos Stillwater de la ciudad de Warner Robins (Georgia), los cuales editaron dos trabajos con Capricorn Records (el mismo sello de los Allman): Stillwater en 1977 y Reserve The Right! en 1979. Y Runnin' Free con Waterefall Records en 1998. De hecho, los Stillwater de Casi famosos son de la ciudad de Troy (Michigan). “Durante aquella época nos enteramos de que la banda que realmente se llamaba Stillwater se había separado, por lo que pudimos utilizar el nombre (Cameron Crowe aun así pidió permiso)”, cuenta Nancy Wilson.

Nancy fue fundamental para la banda sonora de Casi famosos. Gracias a ella, en parte, existen Stillwater y las seis canciones que se grabaron para la ocasión: Fever Dog, Love Thing, Chance Upon You, Love Comes And Goes, Hour Of Need y You Had To Be There. La mayoría de los temas fueron escritos por Nancy Wilson en 1986 con Cameron Crowe estando de luna de miel en una cabaña en la costa de Oregon. “Escribir canciones para Stillwater fue una de las mejores asignaciones que podía tener en el mundo. No hubo ningún tipo de presión que tuviera que ver con Heart a la hora de escribirlas. Me sentía muy liberada”. Explica la guitarrista que las canciones fueron escritas específicamente para una “banda mediocre” de rock de principios de los 70.

Heart, en una imagen de época. / ARCHIVO

Realmente, las canciones escritas íntegramente por la pareja fueron Fever Dog, Love Comes And Goes y Love Thing. Ann Wilson entró en el equipo para ayudar con Chance Upon You, mientras que Peter Frampton co-escribió You Had To Be There y Hour Of Need con Wayne Kirkpatrick y Gordon Kennedy, siempre bajo la dirección musical de Danny Bramson. Nancy grabó las voces para las demos, como en el caso de Fever Dog y Love Comes And Goes. “Ann tenía unas ideas muy buenas que aportar. También trabajó en otras canciones, tanto en la composición como en las demos, como Peter Frampton”.

Para elegir el corte que presentara a Stillwater, de entre los seis posibles, Peter Frampton pensó en Fever Dog, porque destacaba por encima del resto. Lo mismo piensa Nancy Wilson, que se refiere a Fever Dog como un “clásico underground” de éxito que acabó asombrándoles debido a su repercusión posterior: “Con Heart la he tocado en directo varias veces, pero sin que hubiese algún motivo especial, simplemente por diversión. El título fue concebido para que describiera al clásico tipo solitario, absorto en sí mismo y emocionalmente inaccesible”. En general, las letras giran alrededor de la figura paterna, como en Love Comes And Goes o Love Thing. Fever Dog, por otra parte, guarda cierto parecido con Four Day Creep (Humble Pie) y Stranglehold (Ted Nugent). Y si se escucha con atención el inicio de Love Comes And Goes podrá encontrar similitudes con Bad Company (Bad Company).

La historia de Stillwater

Los miembros de este grupo componen un híbrido de actores y músicos. Como vocalista está Jeff Bebe, recordando a Paul Rodgers tanto en físico como en gestos. Detrás del personaje se encuentra Jason Lee, conocido por ser Earl Hickey en la serie My Name Is Earl, donde curiosamente monta una banda llamada Phish Tahko.Seguidamente, vendría Russell Hammond (Billy Crudrup), guitarrista y miembro más carismático de Stillwater, basado en Glenn Frey (The Eagles), Gregg Allman y Dickey Betts.

Del bajo se ocupó Larry Fellows, encarnado por Mark Kozelek (Red House Painters y de Sun Kil Moon). El último integrante –y, por lo tanto, el encargado de la batería– era Ed Vallencourt. John Fedevich –quién está tras este personaje secundario– se mimetizaba con este percusionista inspirado estéticamente en John Bonham (Led Zeppelin), “entre otras cosas porque Crowe es fan de Led Zeppelin”, cuenta Fedevich, que nombra a Simon Kirke (Free, Bad Company) como inspiración adicional. “La oportunidad de participar en Casi famosos llegó a través de mi amigo de infancia Mark Kozelek. Tocábamos juntos en varias bandas cuando éramos muy jóvenes. Yo había vuelto a contactar con Mark durante un concierto en Los Ángeles, mientras se encontraba haciendo el casting para la película y me recomendó para el papel. Además, Cameron era un fan de su grupo, The Red House Painters”.

Una vez seleccionados los actores para Stillwater, había que instruirles para que se familiarizaran con sus instrumentos. El encargado para tal menester fue el mismo Peter Frampton, el cual les hizo ensayar cuatro horas por la noche durante cinco días a la semana a lo largo de seis semanas. Nancy Wilson apunta que las sesiones de ensayos de Stillwater se sucedían de manera simultánea a la filmación. Da fe de ello John Fedevich: “Yo ensayaba todas las canciones porque quería tocar de la misma manera en que Ben Smith (batería de Heart) lo hace. Era importante que en la película se viera una total sincronización con la música grabada. No quería estar golpeando un plato o bombo donde no había sonido”.

La portada de la banda Stillwater en la revista 'Rolling Stone'. / CEDIDA

Para la grabación de los temas, sin embargo, no contaron con los actores originales, sino con músicos reales: Mike McCready (Pearl Jam), la propia Nancy Wilson en la guitarra rítmica, Ben Smith (Heart, Taj Mahal, The Lovemongers y Cyndi Lauper) a la batería y John Bayless (The Lovemongers) al bajo. “Mike McCready tuvo la gentileza de honrarnos con alguna fina y ardiente guitarra en las sesiones de Stillwater. El conjunto se completó con el sonido que le aportaba el baterista Ben Smith, de Heart. Ben es uno de los músicos más versátiles que hay en el planeta. Había capturado el estilo y sonido exactos de la época de Stillwater”, explica Nancy Wilson. Posiblemente, el aspecto más preocupante de la producción del proyecto (para ella) fue encontrar un vocalista. Continúa Wilson desarrollando la historia: “Yo había intentado localizar a un par de amigos por los locales de Seattle, como a Shawn Smith de Brad”. Pero había un detalle interesante: Nancy prendió rápidamente que el acento del cantante de rock había cambiado desde los años setenta, y el sonido Seattle era ya demasiado moderno. Después apareció Marti Frederiksen (Aerosmith, Mick Jagger, Def Leppard, Ozzy Osbourne, Buckcherry, Foreigner o Mötley Crüe) por recomendación de una cadena de amigos. “Sin duda dimos en el clavo”, expresa.

Como músico adicional figura Gordon Kennedy, un guitarrista de Nashville que comenzó su vida musical formando parte de grupos de rock cristiano.

Las sesiones se registraron de manera analógica en los Stepping Stone Studios de Seattle y en Village Recorders, Los Ángeles. Recuerda John Fedevich que las canciones de Stillwater fueron grabadas y rematadas antes de que incluso se terminara todo el set. Cameron Crowe y Nancy Wilson tenían listas todas las ideas antes de que él apareciera. Wilson, para terminar, comenta que tanto el equipo como las guitarras –y el resto de la instrumentación empleados– tenían que ser vintage para obtener ese sonido tan específico de los 70 y dar con la sensibilidad que sólo se podía crear a partir de haber estado allí, en la onda.