Un viaje a Canarias para huir de los corsés sociales de la Inglaterra de principios del siglo XX

A Myriam Ybot la escritura le acompaña desde que tiene uso de razón: como cauce para las emociones en la adolescencia y como herramienta de trabajo cuando empezó a ejercer de periodista, profesión que la llevó a Lanzarote, una isla que concibió como "una parada más" y en la que hoy lleva 30 años viviendo, "los 30 mejores de mi vida", asegura.

Igual que le ocurrió a muchos antes que ella, la tierra de César Manrique la atrapó, quedándose hechizada por los paisajes y por su atmósfera. "Este suelo tiene una cualidad que imanta, a quien viene le cuesta volverse". Atraída como un imán, también llega al archipiélago la protagonista de su novela Eliza (Itineraria, 2024), una inquieta joven inglesa de alta alcurnia que busca huir de los convencionalismos sociales de la época (principios del siglo XX) que la encorsetan -literalmente, si se presta atención a las vestimentas del momento- y no le dejan convertirse en la exploradora intrépida que realmente quiere ser.

Corre el año 1910 y Eliza Drake decide embarcarse sola -para sorpresa de todos los tripulantes del barco- en un viaje a Tenerife, donde planea reunirse con su hermano menor que le escribe desde el este de África para contarle sus aventuras. Sus anhelos quedan claros desde el principio, cuando a través de las anotaciones de su diario deja entrever su impaciencia: "No puedo creer que por fin haya llegado el día. Después de años despidiendo con un pañuelo y una lágrima a mi querido hermano Anthony, en permanente partida hacia exploraciones por el mundo, soy yo la que subiré al barco, será mi silueta la que se perderá en el horizonte", apunta desde Londres.

Olivia Stone y las demás

A Ybot, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea y en Ciencias de la Información, la idea de escribir Eliza, su primera novela, le llegó "como un fogonazo" durante una conferencia sobre Olivia M. Stone -autora de Tenerife y sus seis satélites (1887)-, una mujer que hizo frente a lo que en su época se esperaba de ella y se lanzó a conocer mundo. En su figura, y en la de otras mujeres como las pintoras Elizabeth Murray o Marian North, que residieron en las Islas, se inspira la escritora para crear el personaje ficticio de Eliza, que es a su vez pariente del pirata Francis Drake.

Guiada por sus ansias de libertad, llega Eliza Drake a Tenerife, donde aprecia con sorpresa la gran influencia inglesa que hay en la isla. "No acabo de discernir si me encuentro en la Inglaterra colonial o en una sociedad aculturada por la tradición británica. Desde luego, Tenerife no es lo que esperaba", relata en su cuaderno la protagonista el 15 de agosto de 1910.

Aun así, a pesar de las similitudes con su tierra de origen, Drake empieza a notar que en el archipiélago las cosas son diferentes. "¡Qué bendita liberación! Cualquiera diría que la moda eduardiana ha sido diseñada para inmovilizar a las mujeres en el interior de rígidas armaduras de brillantes y costosos tejidos. No son otra cosa sino una cárcel esos vestidos que empujan el busto", escribe la joven tras darse cuenta de que en la Isla no hace falta llevar corsé. Este detalle, además del hecho de, por ejemplo, poder meterse en la cocina a amasar y ayudar en la preparación de la comida, le hacen empezar a oler la libertad que llegó buscando a las islas afortunadas.

"Ella está incómoda en su pellejo", cuenta risueña Ybot refiriéndose a la protagonista de su novela. "Vive y disfruta de esa capacidad económica, de las posibilidades que le ofrece su estatus, pero está muy constreñida por todos los convencionalismos de la época, desde la moda, hasta las dificultades de viajar sola. No puede emular a su hermano, que se mueve y sale con total libertad. Además, ella comulga con las sufragistas de la época, reclama el voto para las mujeres en Londres… Y es muy lectora, tiene esa curiosidad, ese interés por llenar su vida más allá de lo que le está conduciendo su situación", describe la autora estableciendo, a su vez, paralelismos entre ella y su personaje.

Portada de 'Eliza', de Myriam Ybot. / ARCHIVO

"Para mí es más fácil que sea una mujer. Luego la adorno de valores, de cualidades que, o desearía tener, o que me son propios: la igualdad, el feminismo, el amor por el territorio, su protección, la cultura, lo que tiene que ver con la literatura", puntualiza Ybot que, además de plasmar estos valores, busca con Eliza hacerle un homenaje a esa tierra en la que lleva tantos años habitando.

Estas cualidades de Drake, entre las que se incluyen la curiosidad, son las que la llevarán a esta segunda parada en su viaje, un lugar donde, esta vez sí, encontrará lo que estaba buscando y en el que se desarrolla la segunda parte de la novela.

Lanzarote, otro mundo

"Aquí Drake encuentra una verdad, una realidad, un pueblo, una manera de vivir que le parece sincera y sin todo ese artificio de las clases altas", explica Ybot haciendo referencia a la isla de Manrique. "En Tenerife ella se relaciona con gente del pueblo y ya intuye que hay otras vidas. En Londres sería imposible para ella meterse en una cocina. En Canarias, todas esas normas están relajadas, entonces ella ya empieza a meterse por esos vericuetos que le abren ventanas a otras realidades. En Lanzarote, desembarca en un estilo de vida y en una realidad a años luz de la suya", describe la autora.

En Lanzarote, Drake se sorprende de verdad, con experiencias como la de probar por primera vez la jarea -"su intenso olor a mar me ha resultado portentoso", escribe- hasta contemplar las liñas con peces ensartados que "ondean como las banderolas de una feria de pueblo en las localidades costeras del norte". Aquí será donde de verdad consiga su objetivo, el de "abrir su mirada al alma de Canarias".

Escribir Eliza ha sido, además de un viaje ampliamente documentado a la época en la que se ambienta la novela, una experiencia sanadora para su autora que le ayudó a quitarse los miedos y la incertidumbre de estar sin trabajo en el momento de su vida en el que se lanzó a escribir.

"La novela me permitió escribir a un ritmo diferente al que estamos acostumbradas las periodistas. Poder dedicar una tarde a buscar la palabra perfecta, el adjetivo adecuado, fue como si estuvieras bordando, con mucha tranquilidad. Eso fue maravilloso", recuerda Ybot que "dotada de una paciencia infinita", como ella misma apunta, también se sumergió en un minucioso proceso de investigación para dotar de personajes y factores reales a su historia. Con calma, como la que Eliza encontró en las Islas.