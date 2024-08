Todo lo que debes saber de Lisa, la artista tailandesa que colabora con Rosalía

Ha tardado en hacerlo, pero Rosalía ha vuelto con nueva música. Ella misma contó que el regreso estaba cerca mientras se pintaba las uñas en un directo de Instagram e incluso ofreció a sus fans un adelanto de lo próximo. Horas más tarde se supo que no estaría sola en esta vuelta. New Woman, desde hoy disponible, es una colaboración con la artista tailandesa Lisa, una estrella del K-pop en Corea del Sur, confirmando así los rumores que corrían por redes sociales desde hace meses. La Motomami y Lisa son amigas desde hace varios años: era cuestión de tiempo que sus caminos profesionales se cruzasen. No es novedad que Rosalía mezcla sonidos y estilos que podrían parecer arriesgadas, pero sí es la primera vez que se acerca al K-pop contando con una referente del género para este tema, que apunta a ser uno de los más virales del año. Así anunciaron el feat en Instagram.

Cantante, bailarina, modelo y actriz, la tailandesa tiene una legión de fans detrás gracias a Blackpink, el grupo del que forma parte. Lalisa Monobal –su nombre real– también actúa como solista: en 2021 apareció Lalisa, su primer álbum. Algunas de las canciones del disco, como Lalisa y Money, se situaron entre las diez más escuchadas en la lista de éxitos publicada por Billboard. Después de varios años sin trabajar en solitario, Lisa regresó a finales de junio con su último sencillo, Rockstar, un lanzamiento que volcó las redes sociales y cuyo vídeo consiguió más de 20 millones de visitas en 24 horas.

Lisa, una estrella del K-pop

Lisa forma parte de Blackpink, la girlband de K-pop que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Desde su debut en 2016, el grupo se ha convertido en uno de los más destacados de la escena musical de Corea del Sur. Junto a sus compañeras Jennie, Jisoo y Rosé, Lisa alcanzó un éxito que no se había dado hasta entonces con ningún grupo de K-pop femenino, según Billboard.

Las integrantes del grupo Blackpink. / CEDIDA

Lisa nació en Tailandia, pero pronto comenzó su carrera artística en Corea del Sur: formó parte del grupo de baile We Zaa Cool, en el que también empezaron a dar pasos otros idols como BamBam del grupo GOT7 y, a los 14 años, inició su andadura en agencias de artistas. Poco después, Lisa fue presentada como la segunda integrante de Blackpink, donde actúa como bailarina principal y rapera, dotes que salen a la luz en la colaboración con Rosalía. Tras varios años actuando exclusivamente para la girlband, en 2021 lanzó su primer álbum como solista, coronándose como una de las cantantes surcoreanas más vendidas. Ha colaborado con artistas como Ozuna, Megan Thee Stallion y DJ Snake, en un tema que alcanza más de 225 millones de visualizaciones en YouTube.

Más allá de la música

Gracias al éxito de su carrera musical, Lisa se ha convertido en uno de los rostros más buscados por marcas de todo el mundo. Ha trabajado de modelo para Louis Vuitton, Bulgari o Celine y, desde 2018, aparece en las ediciones asiáticas de Elle, Dazed, Madame Figaro, Vogue, Harper’s Bazaar y un largo etcétera.

Pero no solo han sido las grandes marcas y revistas de moda las que han puesto el ojo en ella. Después de varios cameos, como el que hizo en 2018 para el mockumentary YG Future Strategy Office (Netflix), Lisa será parte del elenco de la tercera temporada de The White Lotus (Max), uno de los éxitos más recientes de HBO que ya ha comenzado a rodarse en Tailandia. Después de su estreno como actriz y la colaboración con Rosalía, se espera que la popularidad de Lisa crezca todavía más, tanto en España como en el resto del mundo.