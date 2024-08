Las canciones del verano de Obama: de Bad Bunny a Charli XCX

Empieza a ser tradición que a mediados de agosto Barack Obama comparta su playlist de canciones para la época estival. "Con el verano llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente, y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. Espero que encontréis algo nuevo que escuchar", ha escrito en el post de X (antes Twitter).

Este año, de nuevo, ha incluido música urbana. El verano pasado sorprendía con Vampiros, de Rosalía y Rauw Alejandro, y este año apuesta por otra colaboración latina, la del puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano Feid y su Perro Negro. Y este no es el unico tema en español. En la lista también aparece el tema Bad Boy, de los puertorriqueños Dei V, Chris Jedi y Gaby Music en colaboración con Ozuna y Anuel AA.

La selección, compuesta por 44 temas, es ya una tradición en la agenda de Obama. Entre las canciones que aparecen en la playlist de este año hay temas muy diversos, mezclando lo nuevo con lo clásico. Como 365 de la británica Charli XCX, Chihiro de Billie EilishI Like The Way You Kiss Me de Artemas o Texas Hold 'Em de Beyoncé.

Sin olvidar grandes éxitos de hace años como Silvio de Bob Dylan, If You Love Somebody Set Them Free de Sting o (I Can't Get No) Satisfaction de Los Rolling Stones.

Artistas recurrentes

Bob Dylan, 2Pac o Beyoncé son artistas recurrentes en las listas de reproducción del expresidente demócrata. Este año, desaparecen artistas como Rosalía, que ya estuvo en 2022, con su tema Saoko y en 2019 con la colaboración junto a J Balvin en Con Altura.

Bad Bunny, por su lado, vuelve a un listado en el que ya estuvo en 2022 con Ojitos Lindos junto a Bomba Estéreo, o en 2019 con Un Día (One Day), canción de J Balvin en la que colaboraba junto a Dua Lipa.