Amor incondicional a Pet Shop Boys: ¿por qué son los otros reyes del verano?

El pasado 27 de julio los Pet Shop Boys culminaban una gira apoteósica que ha durado mas de un año con cinco conciertos en la Royal Opera House de Londres y el cartel de todo vendido desde el día que se pusieron a la venta las entradas. Aunque ninguno de los dos componentes del grupo nació allí, esta es su ciudad, la que describieron hace 40 años en West End Girls, y tiene todo el sentido acabar de esta forma la gira que dió comienzo en Barcelona en mayo del 2023 y les ha llevado por Europa, America y Australia. Todavía harán un par de conciertos mas, uno el 6 de septiembre en Blackpool, la localidad natal de Chris Lowe, el teclista del dúo, el de la gorra y las gafas, y otro el 8 dentro del festival BBC Radio 2 In the Park, pero está claro que, simbólicamente, la gira llega a su apogeo y su final en el mítico teatro de opera londinense.

La gira se llama Dreamworld. The Greatest Hits Live y es exactamente eso: dos horas de números 1 sin parar, cuidadosamente escenificados y ordenados en el directo, para que el público enloquezca con una sorprendente cantidad de canciones que todo el mundo conoce. Desde Suburbia y los hits de los 80, So Hard, Rent, Oportunities, What Have I Done To Reserve This?, Domino Dancing; la musica de baile de los 90, Se a vida e, Single-Bilingual, I Don't Know What You Want But I Can't Give It Any More, Jealousy, Can You Forgive Her?; para acabar con sus éxitos mas recientes, evitando la parte mas política de los 2000, con témazos como Dreamland o Vocal. En estos últimos bolos, además, se han incorporado los tres primeros singles del nuevo disco, Nonetheless.

Porque durante este año les ha dado tiempo, además, a sacar un nuevo disco, el decimoquinto de su carrera, que entró directamente al número 2 de las listas inglesas (parece ser que sólo le impidió llegar al primer puesto el ultimo lanzamiento de Taylor Swift) y a Neil Tennant, el cantante, a cumplir los 70 años.

Pet Shop Boys, en el concierto que ofrecieron en el Parc del Forum en 2023. / FERRAN SENDRA

Una gira masiva con llenos absolutos, nuevas canciones que siguen triunfando entre el púbico y con la crítica especializada rendida, una longevidad envidiable… Entonces, parafraseando a su compatriota, el artista pop Richard Hamilton: ¿qué es lo que hace a los Pet Shop Boys tan atractivos?

En esos mismos dias coincidía en Londres la reposición de uno de sus musicales, Closer To Heaven, que se había prorrogado durante meses en un pequeño teatro casi alternativo, en la recientemente gentrificada zona de Battersea. A los pies de la central eléctrica que aparecía en la mítica portada del disco de Pink Floyd, Animals, volvía a representarse, en una cuarta versión, el triángulo amoroso entre un aspirante a miembro de una boy band, la hija del propietario de una discoteca y un camello permanentemente en chandal, todo abundantemente regado con drogas y fluidez sexual. La obra original, del 2001, combina canciones de discos anteriores del grupo con otras compuestas ex profeso, porque los Pet Shop Boys no querían hacer el típico musical de derribo reutilizando sus éxitos como en el de Tina Turner, Elvis o Elton John. Parece que ellos siempre se lo ponen mas difícil a si mismos y, aunque las críticas no hayan sido totalmente positivas, el hecho es que la pieza se sigue reponiendo.

Un reparto de cantantes y actores de todas las edades, cantan, bailan y actúan en un escenario que reproduce el interior de un club típico de inicios del siglo XXI y, para enfatizarlo, en este montaje los espectadores se sientan en mesitas, a los pies del estrado, como si fuera un bar. Frances Ruffelle, la primera Eponime de Los Miserables en Londres, retoma el rol de Billie Trix, un personaje entre la Patsy Stone de Absolutely Fabulous y el MC de Cabaret.

Buscar el éxito

El día de la última representación los espectadores hacían la cola una hora antes de la apertura de puertas. Entre ellos había adolescentes, dos o tres señores de mas de 70 años, uno de ellos acompañado por su cuidadora y el habitual hardcore fandom gay del grupo. Jesús Fernández había viajado desde Logroño para hacerse el doblete musical: un fin de semana monográfico Pet Shop Boys en Londres. Y no es la primera vez que hace algo parecido por ellos. A los pocos segundos de empezar la primera canción My Night, el publico ya estaba rendido. Nada mal para una obra que incluye personajes bisexuales, un amago de orgía y una sobredosis de ketamina. Pero también una crítica desalmada a los que buscan el éxito a toda costa (“No tenemos vergüenza. Haríamos cualquier cosa por 15 minutos de fama”) y a la industria musical (“Los únicos nombres que colecciono desde hace años, los únicos que me merecen respeto, Prada, Porsche y Philippe Starck”).

Porque, en definitiva, Closer To Heaven es una historia (o dos) de amor imposible y una elegía a la juventud que sueña con triunfar en la musica y en la vida, una crítica anti capitalista y una reivindicación de la noche y la cultura de baile. Como dice en la canción que da titulo al musical, “nunca he estado más cerca del cielo, nunca he estado mas lejos. Ten algo de fe en el amor que compartimos. ¿Es el destino? ¿Se acaba la oscuridad en luz?”

No es de extrañar que muchos de estos mismos temas se encuentren en las canciones de su nuevo disco, Nonetheless, continuando la costumbre del duo británico de titularlos con una sola palabra. Escrito en parte durante el confinamiento, es menos de los de baile y mas de los introspectivos, con un tono nostálgico y melancólico y letras que hablan de adolescentes que disimulan su soledad en la pista de baile, la añoranza de la juventud perdida o la importancia del amor sobre todas las cosas. Pero también incluye hitazos de baile sobre temas improbables como un homenaje al bailarín ruso Nureyev, el recuento de los días de cárcel de Oscar Wilde o un monólogo del guardaespaldas de Trump. Es un disco está producido por James Ford, que ha trabajado en multitud de ocasiones con The Artic Monkeys o Florence and the Machine y sabe a clásico. Su disco mas reciente suena como de toda la vida.

Efusión bailona

Para la revista Mojo, “las composiciones se elevan no sólo manteniendo el nivel sino floreciendo”. NME dice que “es la continuación del sublime sonido de los abanderados del pop perfeccionando su oficio” y Super DeLuxe Edition lo define como “impresionante”. Recientemente, The Washington Post publicaba un artículo de fondo con un título mas que revelador: “¿Son ya los Pet Shop Boys tu banda favorita?”

Pet Shop Boys, en Benicassim. / GABRIEL BOIA

Esa capacidad de renovarse y seguir fieles a su estilo explica el tipo de publico que asistió a los conciertos del Royal Opera House. Padres con hijos ya adolescentes, un rango de edad que iba de los escasos 20 a los más de 60, parejas de hombres en frac (por eso de que iban a un teatro de opera) y señoras con peinados a lo Camilla Parker Bowles y vestidos de estampado floral eminentemente inglés. En el vestíbulo, más de una hora antes del inicio, una multitud de no habituales a este tipo de teatro, se paseaban luciendo camisetas de los últimos 20 años de discos, giras y conciertos del grupo (obviamente, si alguien viste una camiseta anterior al año 2000 en lugar de guardarla con cariño es porque es merch falso). Nervios y excitación al entrar en la sala que se iba llenando de humo artificial en mientras sonaba la musica de calentamiento. Los espectadores se preguntaban si tendrían que permanecer sentados durante todo el concierto.

Finalmente, con el sonido de la fanfarria, mientras se levantaba el telón, el teatro entero se puso en pie con un grito y empezaron dos horas de bailar, cantar a coro y dar palmas. Después de todo, dar palmas es el máximo de efusión bailona de la que es capaz el tradicionalmente hierático Neil Tennant.

Al límite de la vanguardia

El diseño del espectáculo y el track list fue idéntico al del resto de la gira con la única variación de la inclusión de los singles del nuevo disco. El escenario y vestuario es obra de Tom Scutt, director de óperas, musicales y obras de teatro y reciente ganador de un Toni por la enésima reposición de Cabaret. Tres músicos todoterreno les acompañan durante la parte central del concierto. Además, en estos últimos conciertos de la gira, han añadido en el tercio final a una docena de bailarines, vestidos en ese punto de equilibro tan Pet Shop Boys que está al límite de la vanguardia de la moda y el payasismo.

Dos farolas en primer término, una por cada miembro del duo, recuerdan ese espacio urbano al que empezaron a cantar hace 40 años y una compleja estructura de pantallas con imágenes que van desde la estilización casi abstracta al archivo histórico. Quizá el momento más emotivo del concierto tuvo lugar cuando cantaron Go West mientras proyectaban filmaciones de las manifestaciones de homosexuales en el San Francisco de los años 70. A continuación It’s A Sin llevó al público al paroxismo cantando y bailando en platea, palcos y gradas. Un momento de comunión absoluta entre la banda y sus fans. El final, con ellos dos de nuevo solos sobre el escenario, Neil y su abrigo largo y Chris con gorra y gafas de sol, como la primera vez que los vimos, para volver a cantar West End Girls y Being Boring, dos canciones que resumen su historia y su esencia. Después una ovación que se podía haber prolongado mucho pero que Chris, con su reconocido pánico escénico, cortó con un gesto y ambos desaparecieron detrás del telón.

Hace poco le preguntaban a Neil: ¿Porqué hacéis una gira de grandes éxitos?: “Porque los tenemos".