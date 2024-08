Juan Valderrama: 'Me gustan los artistas antiguos porque siempre había en torno a ellos un halo de misterio'

El bolero siempre ha formado parte de la vida de Juan Valderrama. Lo heredó de su madre, Dolores Abril, quien enamoró a América antes incluso que el respetadísimo Juanito Valderrama, su padre. “Ella fue la que realmente gustó al público”, apostilla. De ahí que, a pesar de haberse curtido en la copla, donde ha consolidado su nombre en particular, este género le siente como anillo al dedo. Este miércoles, junto a Sole Giménez, lo demostrará en el concierto que darán en el Festival Noches Mágicas de La Granja de San Ildefonso. Flanqueado por una orquesta sinfónica liderada por José Luis López Antón, rescatarán iconos como Bésame mucho, Esta tarde vi llover y Dos gardenias.

“El proyecto nació dos meses antes del inicio de la pandemia. Hablamos de la posibilidad de montar un espectáculo con estas características y, cuatro años después, aquí lo tenemos. Hemos puesto de nuestra parte para que sea una realidad. Somos artistas que creemos en la música, por lo que la vocación va implícita. No sólo miramos la parte comercial, por ello intentamos ofrecer algo bueno”, cuenta Valderrama sobre Algo contigo, que ya tiene confirmada otra fecha en Molina de Segura (Murcia).

El proceso de selección de los títulos que conformarán el setlist no ha sido sencillo: ahora bien, dada la complicidad entre ambos, no hay duda de que el impacto será mayúsculo: “Ha sido un gran trabajo de cocina. Hay miles de temas buenísimos, a cada cual mejor. Y, por tanto, los descartes nos han dolido. No pueden entrar todos, es verdad. Pero, en este caso, es difícil equivocarte al ser todos magníficos”. Lo que, en cambio, no les ha impedido darle su sello personal. Un matiz del que se muestra especialmente orgulloso: “Hemos sido capaces de encontrar nuestra propia voz en estas letras. Ha sido un auténtico reto”.

Juan Valderrama y Sole Giménez, en una imagen promocional. / CEDIDA

No es la primera vez que se enfrenta al bolero. Ya en La memoria del agua (2002), su primer álbum, incluyó uno junto a Ana Belén que avivó la chispa: “Gracias a mi madre pude descubrir a grandes referentes. Le debo todo a aquella generación de los 50 sobre la que he aprendido a cantarlo”. Y destaca: “Es un traje que han vestido muchas personas y a cada una le sienta de una manera distinta. Es muy agradecido, tiene la facultad de renacer en cada interpretación. Y, además, deja margen para que tú aportes lo que quieras, aunque cada vez sea más difícil”.

En los últimos meses se han dedicado a pulir los arreglos que han introducido, algo harto complicado cuando de una orquesta sinfónica se trata. Lo que demuestra que el listón está por las nubes: “Queríamos hacer algo bueno, que el público entendiese lo difícil que es hacer un bolo de estas características. No vamos a hacer 60 al año, hemos pensado compaginarlo con nuestras carreras personales. Y que, cuando se plantee, se den las condiciones idóneas para ello. El objetivo es que sea memorable. A mí me gustan los artistas antiguos porque siempre había en torno a ellos un halo de misterio. Eso lo hemos perdido”. Hasta ahora, quizá.