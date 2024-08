Nicolás Giacobone: 'Hay un riesgo de vivir en un mundo donde la palabra de alguien es sentencia'

Nicolás Giacobone (Buenos Aires, 1975) es autor de guiones cinematográficos y colaborador asiduo del director Alejandro González Iñárritu, con el que ha trabajado en películas como Bardo (2022), Biutiful (2010) y Birdman (2014). Esta última le valió un Oscar al mejor guion original. En su historia como narrador, destacan obras como El cuaderno tachado (2018) o Bum bum bum (2022). El pasado mes de junio publicó Los Impotentes (Seix Barral), su nueva historia que pone en el punto de mira las relaciones humanas, la supervivencia ante la impotencia, la cultura de la cancelación y la posibilidad de separar obra y autor ante las acusaciones de abuso contra una posible aspirante al premio Nobel.

P. ¿Por qué decide embarcarse en este proyecto?

R. El descubrimiento de la literatura para mí sucede oración a oración, no es algo que se planee. Empecé con ese primer capítulo de este personaje llamado Pan que está escapando de algo, tratando de anular el pasado a partir de un plan bastante absurdo. Evidentemente, el tema de la novela, hablando de la cancelación y otros temas, es algo que está en el ambiente hace un tiempo, lo tenía ya en alguna parte y se terminó plasmando. A partir de eso apareció Emilia, la relación de ambos personajes, y empecé a entender un poco que iba a ser un libro difícil de escribir.

P. Menciona la cancelación, que se acelera en las redes sociales. ¿Cree que puede ir en aumento o podrá controlarse de alguna manera?

R. Es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Creo que va a seguir sucediendo porque las redes sociales ya son una realidad en la que existe el ser humano. Lo que no sé cuanto va a durar, ni si va a llegar un momento en el cual el sistema judicial pueda funcionar con la rapidez necesaria como para poder atender estas acusaciones y ponerse por delante de la reacción de la gente.

P. ¿Por qué decide iniciar un proyecto tocando temas que pueden ser cancelables e incluso incómodos para el lector?

R. Me pareció interesante cuando entendí cuál era el vínculo entre Emilia y Pan y que ahí había una relación de abuso sin reducirlo a un acto puntual. El abuso sucede a lo largo de un tiempo y con un nivel de conciencia que no es fácil de clarificar. Los grises de la novela es lo que me parecía más interesante, nada está puesto dentro de una etiqueta clásica o simple.

Hay que ser claros: los seres humanos somos complejos y como tenemos un montón de virtudes también tenemos un montón de defectos

P. ¿Le da miedo la cancelación?

R. Diría que no. Uno se conoce y sabe como es. El que oculta algo tendrá más miedo, el que no tendrá menos… Hay que ser claros que los seres humanos somos complejos, y como tenemos un montón de virtudes también tenemos un montón de defectos. Pero sí, hay un riesgo de vivir en un mundo donde la palabra de alguien es sentencia.

P. ¿Puede separarse la obra del autor?

R. Siempre pensé que sí. La obra es la obra. En principio si uno es condenado por un crimen a prisión, allí escribe una obra y hay alguien que la quiera publicar o alguien que la quiera leer, esa obra existirá. Creo que en las últimas décadas los autores se han vuelto la obra. Hoy en día uno lee autores y la separación se vuelve más compleja de definir. Creo que, idealmente, las obras deberían existir y cada uno puede elegir libremente si quiere leerlas o no.

P. Existe un auge de libros que tratan esta temática. ¿Su obra quiere sumarse al movimiento, o es algo que ha creado porque lo siente como una necesidad de escritor?

R. La obra es la obra porque así surgió, y así como toca ese tema, toca muchos otros que son más humanos y universales, como la relación familiar, de pareja o la impotencia como esta idea de definirnos por lo que carecemos. Creo que hay una glorificación de lo que tenemos para mostrar, y los seres humanos somos, en mayor medida, carentes. Muchas veces nos definen más nuestras limitaciones que nuestros talentos. También me parecía interesante entender la relación autor-obra pero no desde la cancelación, sino desde el valor del autor a partir de como se perciben las obras en el mundo.

Leer es lo que más me gusta desde que tengo memoria, así que creo que siempre que tenga la oportunidad de hacer algo va a ser literatura

P. A la hora de escribir, ¿es capaz de separarse de su faceta de guionista? ¿O el escritor y el guionista van de la mano siempre?

R. Están completamente separadas y me parece bien que así sea, porque son realmente disciplinas muy distintas, por más que ambas sean teclear palabras en una computadora. Son muy distintas porque el cine es un arte muy complejo y que sucede en colaboración, se genera a través de las relaciones con el equipo. La literatura lo hermoso que tiene es que es uno mismo con todo el tiempo del mundo y no necesitas más que un cuaderno y un bolígrafo.

P. ¿Hay alguna que le guste más que la otra?

R. La literatura para mí siempre fue lo primero. Leer es lo que más me gusta desde que tengo memoria, así que creo que siempre que tenga la oportunidad de hacer algo, porque tenga ganas de hacerlo, va a ser literatura.

P. 10 años después del Oscar que consiguió con Birdman, ¿existe alguna posibilidad de guionizar Los Impotentes y que pueda llegar a la gran pantalla?

R. Sí, creo que de mis tres novelas es la que más puedo imaginar como película. Tengo la suerte de que siempre me están proponiendo cosas y lo bueno que tiene es que eso se vuelve trabajo. Proponerlo y moverlo yo es mucho trabajo, así que prefiero dejarlo para cuando me llamen (ríe).