Los 2 minutos eliminados de 'Titanic' que dan sentido a la canción que Rose canta en la escena de la tabla

La romántica y trágica historia de Rose y Jack es una de las más recordadas de la historia del cine. Más de dos décadas después del estreno de Titanic, la película sigue emocionando a los espectadores como el primer día. La cinta de James Cameron protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet consiguió 11 Oscar de 14 nominaciones, convirtiéndose en una de las 5 películas más galardonada en estos premios.

Originalmente, la cinta basada en el hundimiento del transatlántico en abril de 1912 duraba 195 minutos: 3 horas y 25 minutos de película que resultaban demasiado para la época. Por este motivo, Cameron tuvo que recortar ciertas escenas, aunque solo pudo prescindir de 10 minutos. Llegó a grabar un final alternativo que nunca vio la luz, hasta ahora.

Un dueto eliminado

En la escena eliminada, queda claro por qué Rose, cuando está esperando al bote salvavidas en la tabla, susurra la canción Come Josephine In My Flying Machine. Aunque Jack la cantaba antes de la escena de ¡Estoy volando!, originalmente también la interpretaban a dúo al volver de los camarotes de tercera clase hasta los de primera.

Una de las preguntas más repetidas sobre Titanic es si Jack y Rose habrían cabido en la misma tabla. La actriz confirmó en un programa del podcast Happy Sad Confused que, efectivamente, cabían los dos: “Si soy honesta, no hubiéramos sobrevivido si los dos nos hubiéramos subido a la puerta. Sí habríamos cabido, pero se habría volcado y no sería sostenible”. No era la respuesta que los fans esperaban, pero sí la más coherente. En esta parte eliminada Jack tampoco sube al tablón de madera, pero sí se ofrece una clave para entender mejor la famosa escena.