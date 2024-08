Ya hay adelanto del tráiler de 'The Last of Us 2': la segunda parte de la serie está cada vez más cerca

Queda menos para The Last of Us 2, el segundo mejor estreno de los últimos 10 años de HBO Max, superado únicamente por La casa del dragón. La serie basada en el famoso videojuego ha cosechado una legión de fans en todo el mundo que, debido al triunfo de la primera temporada, se encuentra expectante ante el inminente estreno. Debido a un post de la cuenta de la serie en X (antiguo Twitter), los fanáticos han inundado la red social de comentarios.

La segunda parte del videojuego se desarrolla cinco años después de la primera, y en ella se pueden ver a Ellie y Joel estableciéndose en una ciudad fundada por supervivientes en Wyoming. La tranquilidad se verá amenazada y aparecerán personajes que se volverán imprescindibles para la trama, como Abby, soldado de un grupo militar de Seattle. La primera parte de la serie se mantuvo fiel al argumento del videojuego, por lo que se espera lo mismo para la segunda. Aunque Max no ha confirmado la fecha exacta todavía, es oficial que habrá que esperar hasta 2025 para comprobar si las expectativas se cumplen.

Un adelanto del tráiler oficial

El revuelo en redes se ha producido después de que Max haya compartido un teaser del tráiler oficial en un adelanto de las series que están por llegar a la plataforma. Los últimos segundos del vídeo están dedicados a The Last of Us 2, y arrancan con una de las escenas más recordadas de la primera temporada: el momento del baile en Jacksonville en el que Ellie y Dina se besan.

Ellie volverá a ser encarnada por Bella Ramsey, y Pedro Pascal continuará siendo Joel. Kaitlyn Dever, aunque no aparece en el tráiler, interpretará a Abby, una de las protagonistas de la segunda parte del videojuego. Isabela Merced será Dina, personaje que los jugadores de The Last of Us conocen a la perfección, y el papel de la madre de Kevin en Solo en Casa, Catherine O’Hara, continúa siendo un misterio.