Sole Giménez, 18 años de libertad tras Presuntos Implicados: "La democracia está cogida con pinzas en según qué momento y qué cabezas"

El fin de Presuntos Implicados dio alas a Sole Giménez. Lo que entonces trajo consigo polémicas de más hoy resulta hasta sanador: por primera vez pudo escribir de aquello que le quemaba en la garganta, una necesidad que ha satisfecho a lo largo de nueve discos. Aquellos que, ya en solitario, ha gestado con el único propósito de relatar un presente compartido con su público. Un compromiso que, así pasen otros 40 años, volvería asumir a ciegas vista su particular forma de cantarse. Hay tantas emociones en los versos que paladea que el éxito se vuelve relativo si de templar almas se trata. Ella lo consigue canción tras canción, gracias a armonías que, aunque alejadas de las tendencias actuales, sobreviven en los márgenes.

Con esta particular visión de la música, el próximo 14 de agosto arranca una particular gira en el Festival Noches Mágicas de La Granja de San Ildefonso. Junto a Juan Valderrama, y flanqueada por una orquesta sinfónica liderada por José Luis López Antón, rescatará iconos como Bésame mucho, Esta tarde vi llover y Dos gardenias.

El primer disco en solitario de Sole Giménez fue 'La felicidad' (2008). / ARCHIVO

En esta ocasión, no tocará ningún tema de su discografía. Sin embargo, aún así, por su capacidad para impregnar todo con su sello, será posible identificar en estas versiones la esencia de aquellas.

P. ¿Cómo es prestar su voz a clásicos de Armando Manzanero, Los Panchos o Roberto Cantoral?

R. Se trata de canciones que hemos cantado alguna vez, pero nunca en este formato. Es un reto porque vamos a estrenar arreglos únicos. Queremos que quede bonito.

P. ¿Qué tenía esta música que no encuentra en la de hoy?

R. Todo. Primero, las melodías que tanto escasean en los géneros latinos. Y, segundo, unas letras de cierto romanticismo. En general, había una querencia por la belleza que es difícil de hallar en la actualidad. Falta ritmo y variedad.

Si bien hay una nueva generación de mujeres haciendo cosas muy interesantes, los hombres siguen mandando en la industria

P. ¿El algoritmo ha acabado imponiéndose a la emoción?

R. Sin duda. La industria le ha dado al algoritmo la potestad de decidir. Y no en base a una emoción, sino a unos parámetros de ventas.

P. ¿Cómo afronta esto una artista que lleva 40 años subida al escenario?

R. Pues, mira, hay que diferenciar dos tipos de mundos: por un lado, aquel que está detrás de los grandes éxitos recientes; y, por otro, aquel que no responde al algoritmo, pero sigue teniendo trabajo. Los artistas como yo tenemos nuestro sitio. La industria se ocupa poco de este apartado, lo menosprecia. Y, sinceramente, creo que está perdiendo una oportunidad porque seguimos en plena vigencia para bastante público.

P. ¿El techo de cristal se ha roto por fin?

R. Parece que sí, pero no. Si bien hay una nueva generación de mujeres haciendo cosas muy interesantes, los hombres siguen mandando en la industria. Aunque somos más que hace dos décadas, en la dirección ellos son mayoría.

P. ¿Cuándo cambiará esto?

R. No hay que perder de vista que el techo de cristal te lo ponen quienes no quieren perder sus privilegios. Entonces, hace falta tiempo. Gracias a Dios, cada vez somos más. Ahora bien, si te fijas, normalmente, detrás de una cantante suele haber hombres. No hay productoras ni ingenieras. Tenemos que ocupar esos lugares.

P. ¿Qué tiene el arte para que siga apostando por él?

R. No sabría vivir de otra manera. Es como decirle a alguien: ¿por qué respiras? Es mi vida, mi profesión, mi pasión. Así que seguiré aquí hasta que me lo permitan. Y, aunque no, también. Seguiré cantando. Nadie me lo puede quitar.

P. ¿Cuántas caras b tiene este oficio?

R. Muchísimas. Cuando alguien viene a un concierto sólo ve la puntita de un iceberg. No se imagina los horarios infernales y los viajes infernales, lo que dejas en casa, los descuidos con la familia...Y, en especial, el esfuerzo de estar en la onda.

Sí, me han censurado en muchos sitios. Hay gente a la que no le gusta que hables. Políticamente, ha habido épocas muy difíciles

P. ¿Le da miedo dejar de gustar?

R. Hombre, claro. Suelo preguntarme si acertaré o no. Por suerte, llevo 22 discos a las espaldas y los seguidores han entendido siempre la coherencia de mis trabajos.

P. ¿Ha tenido que luchar para que se le tuviera en cuenta en la industria?

R. No sólo yo. Todos los artistas mayores nos hemos topado con un mercado que te cuestiona por la edad. Y no debería ser así porque seguimos teniendo un público que espera nuestras canciones. Éste responde a la generación en la que has tenido éxito y, desde entonces, te acompaña. Aún tenemos cosas que decir.

P. ¿Ser tan clara en sus opiniones le ha pasado factura?

R. Sí, me han censurado en muchos sitios. Hay gente a la que no le gusta que hables. Políticamente, ha habido épocas muy difíciles. Quiero pensar que ya no pasa, pero tengo que ser prudente. La democracia está cogida con pinzas en según qué momento y qué cabezas.

.