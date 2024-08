'El pasado' de Tessa Hadley, o las reuniones familiares en una casa de verano como deporte de riesgo

Hay muchas maneras de generar conflictos en una familia, pero meter a todos sus miembros en una misma casa durante las vacaciones casi siempre funciona. Si es un reencuentro después de bastante tiempo el nivel de drama puede ser elevado, pero si además se alojan en un lugar con una pesada carga sentimental para todos, los gritos, portazos y reproches están casi garantizados, por muy bien que se lleven entre ellos. Es lo que ocurre en El pasado, la novela que la escritora Tessa Hadley publicó en 2015 y que Sexto Piso trajo a España hace unos meses traducida por Magdalena Parker. En ella, cuatro hermanos de mediana edad se reúnen en la antigua vivienda de sus abuelos ya fallecidos, un lugar en el que pasaron mucho tiempo y sobre el que deben tomar una decisión trascendental como herederos. ¿Quién no querría pasar sus días libres de verano discutiendo?

Pertenecientes a la clase acomodada de Inglaterra, cada hermano tiene una personalidad marcada y diferente a la del resto. Harriet, la mayor, es adusta y solitaria, mientras que Alice es bohemia y dicharachera. El único hombre, Roland, es un respetado intelectual multidivorciado que conduce un Jaguar, y la más pequeña, Fran, es una antigua punki que ahora trabaja de profesora en un instituto. No están solos en el escenario de la trama porque él trae consigo a Molly, su hija adolescente y a Pilar, su nueva mujer, una abogada argentina de prestigio. Alice, por su parte, invita al joven Kasim, el hijo de un antiguo novio, y Fran lleva con ella a los dos niños pequeños que tiene con su marido, un rockero experto en decepciones. Estos personajes, que en principio parecen secundarios, son esenciales para los enredos que dinamitarán la ya quebradiza paz inicial.

La escritora británica Tessa Hadley, en Barcelona en 2022. / ZOWY VOETEN

“Todos los hermanos sentían a veces, con el paso de las vacaciones, la irritación y la perplejidad de la convivencia familiar: cómo se resentían el amor y el apego que, sin embargo, eran intensos y perdurables cuando estaban separados. Se conocían muy bien, demasiado bien, pero no dejaban de sorprenderles las complejas dificultades de sus diferentes personalidades, tan familiares en cuanto aparecían”, escribe Hadley casi al principio de El pasado, cuando apenas ha habido roces en comparación con lo que está por llegar. Dividida en tres partes, la escritora da saltos en el tiempo para explicar el porqué de las cosas aunque, en muchas ocasiones, las respuestas son un tanto tenues. Como en la vida real.

La escritora da saltos en el tiempo para explicar el porqué de las cosas aunque, en muchas ocasiones, las respuestas son un tanto tenues. Como en la vida real"

La autora, que ya había cumplido los 46 años cuando publicó su primera novela, Accidents in the home (2002), tiene en su biografía buen material para escarbar en las relaciones familiares. En 1982 se casó con Eric Hadley, profesor, conferenciante y dramaturgo –como Roland– y tienen tres hijos juntos, además de tres hijastros. Si en esa casa no ha habido algún tipo de drama, por leve que haya sido, sería un caso a estudiar. De hecho, sus novelas están protagonizadas por personas blancas de clase media, grupo al que ella pertenece. En Lo que queda de luz (Sexto Piso, 2020) son cuatro amigos que se conocen desde hace más de treinta años y se dedican al arte –o lo han intentado– quienes dan forma al drama, mientras que Amor libre (Sexto Piso, 2022) trata sobre un matrimonio burgués que se tambalea por la aparición de un tercero. Pero en El pasado, la escritora introduce dos personajes que rompen más o menos con esa uniformidad de procedencias y estatus: Kasim, que es de origen paquistaní y Pilar, una argentina que resulta ser un bebé robado en la dictadura de los 70 en su país, un hecho del que no quiere saber nada, por otro lado. Detalles que, pese a ser tímidos, se han utilizado en ocasiones para defender a Hadley de los que la acusaban de falta de diversidad en sus creaciones.

Ese pasado que da título a la novela vive encerrado en las cuatro paredes de la vivienda cuya propiedad debe someterse a votación. El tiempo hace mella en la construcción y los arreglos son cada vez más necesarios. Los herederos cada vez tienen que poner más dinero y esfuerzo para mantenerla. La única partidaria en firme de no vender es Alice que, como experta en romantizar cualquier cosa, se aferra a los recuerdos como un clavo ardiendo, mientras que el resto no lo ve tan claro. Conservar esa casa, en la que tuvieron que vivir cuando su madre murió de cáncer demasiado joven y su padre se mudó a Francia a desarrollar sus aspiraciones artísticas junto a otra mujer, sale demasiado caro tanto en el plano económico como en el emocional. Los cuatro pueden argumentar su decisión con razones personales que no expondrán, porque qué familia no tiene quistes silenciados en la memoria. Lo que sí está claro es que una vez decidida la venta, se habrán liberado de la tradición de reunirse allí cada verano.

'El pasado' Tessa Hadley Traducción de Magdalena Palmer Sexto Piso 304 páginas 22,90 euros

Otro escenario, mismos conflictos

En la novela gráfica La casa de Paco Roca, que la editorial Astiberri publicó en 2015 y que Álex Montoya adaptó al cine el pasado mes de marzo, ocurre una historia similar a la de Hadley. Los hermanos protagonistas son tres en este caso y en lugar de la campiña inglesa están en un pueblo español, pero la situación es la misma. Los protagonistas se juntan un fin de semana en la vivienda de su padre, muerto hace un año, para desmantelarla. Su intención es ponerla a la venta, pero según avanzan en su cometido, los recuerdos afloran y con ellos el miedo a alejarse definitivamente cuando ya no tengan ese espacio común. Las vidas de cada uno son muy diferentes al igual que sus personalidades, así que esa posibilidad de distanciamiento es bastante probable.

En lugar de flema inglesa, los protagonistas tienden más al mosqueo mediterráneo y los reproches son más directos, pero las tensiones son universales. Cada uno tenía una relación concreta con el padre, por lo que los lazos sentimentales con la casa son diferentes, pero todos guardan anécdotas que les remueven y les hacen dudar de la decisión. Es el último vestigio del paso de su progenitor por la tierra y no es fácil desprenderse de él. Algunos libros de Paco Roca, como este que fue Premio Eisner en 2020, deberían llevar la advertencia “contenido altamente sensible” porque pueden resultar una bomba de racimo emocional, aunque precisamente esa es una de las mejores virtudes del creador: su capacidad para captar las emociones humanas más básicas y, por tanto, comunes.

Fotograma de 'La casa', la película de Álex Montoya. / A CONTRACORRIENTE FILMS

Los encuentros en la casa familiar son buen pasto para la literatura –por ejemplo, Aixa de la Cruz también escarbó en la herida en su novela Las herederas (Alfaguara, 2022)– porque en esas habitaciones ha pasado de todo lo que se puede contar y lo que no. Pero que la fantasía de relax y disfrute de las vacaciones se vea empañada por las manías y los rencores de los parientes puede causar más crispación que la cancelación de un vuelo o un hotel decepcionante. Todas las familias infelices lo son a su manera, menos si las encierras en una casa durante las vacaciones: entonces lo serán igual que todas.