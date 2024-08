Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Esta canción no es que sea gran cosa, pero si va firmada por Jaime xx y The Avalanches, dos tops entre los tops de este que firma, no queda más remedio que incluirla. Esta vez, los aquí aliados se han esforzado lo justo: unos cánticos procesados para que parezcan tribales, una voz en off de esas que dan a los temas la apariencia de ser más serios y dignos de escucha y unos sintetizadores más bien básicos. Ojo, el resultado es correcto, se baila y se disfruta. Pero diríamos que esa canción la habíamos escuchado 150 veces antes.