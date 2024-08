‘Hipnosis’: una incómoda sátira social que cuestiona los fundamentos del ‘sé tú mismo’

“‘Sé tú mismo’ / Nos decimos una y otra vez / Pero para ser yo mismo, cómo tengo que ser”, cantaban Los Planetas en su canción Un mundo de gente incompleta perteneciente a su álbum Una semana en el motor de un autobús. Tanto esta letra, como el título de la propia canción, escrita en el ya lejano 1998, no podían resultarnos más actuales. Ejemplo de ello es que, hoy en día, se venden más libros de autoayuda que nunca, ¿será quizá porque nunca habíamos tenido tan poco claro quiénes somos realmente?

Una de esas crisis existenciales está en el corazón de Hipnosis, la primera película del director sueco Ernst De Geer. Una mordaz sátira del “sé tú mismo” ubicada además en el seno de una pareja que, por si esto fuera poco, intenta abrirse paso en el mundo de los emprendedores.

La película, escrita por el propio De Geer junto a Mads Stegger, cuenta la historia de Vera (Asta Kamma August) y André (Herbert Nordrum, que a muchos les sonará de La peor persona del mundo), cofundadores de una empresa emergente que busca financiación para crear una aplicación de salud reproductiva femenina, Epione.

En el momento en el que entramos en su vida, la pareja se está preparando para presentar su proyecto a un grupo de inversores en una especie de retiro en un lujoso y moderno hotel. Eso implica que la vida personal y la profesional están completamente fusionadas para Vera y André, algo que no suele acabar bien casi nunca. Vera parece ser la que peor lo lleva de los dos, y ensaya una y otra vez el discurso que dará frente a los inversores. Su incomodidad y la sensación de que “no lo está haciendo del todo bien” que le transmite, de forma excepcionalmente sutil, André, es muy evidente gracias a la excepcional interpretación de August que va volviéndose más y más meritoria conforme avanza la cinta.

En medio de la citada preparación, Vera decide acudir a una hipnoterapeuta para dejar de fumar. A André no le entusiasma la idea por considerar que no valdrá para nada, pero ella está totalmente convencida. La idea es deshacerse de su adicción al tabaco pero en la sesión, la terapeuta detecta que hay algo más: el principal problema de Vera no es la nicotina, sino que siempre está tratando de contentar a los demás, lo que la sume en el estrés y la ansiedad. Así que, durante la sesión, la terapeuta incide en esos problemas tratando de liberar de ellos a Vera.

Inesperadamente, el tratamiento tiene unos resultados asombrosos y libra a la protagonista de sus problemas de un plumazo. De repente Vera tiene una confianza arrolladora y ya no tiene miedo de hacer exactamente lo que le apetece: Vera se convierte, de la noche a la mañana, en “ella misma”. El problema es que su forma de actuar no es, en absoluto, lo que le hace falta a la pareja para conseguir la ansiada financiación para su empresa. El comportamiento de Vera comienza a llamar la atención de todos los que la rodean en la reunión de emprendedores, lo que deja a André totalmente confundido. No obstante, esta naturalidad renovada inicialmente es celebrada por los asistentes. Poco a poco, conforme las situaciones se tornan más y más absurdas y surrealistas, los aplausos iniciales se convierten en miradas desaprobatorias y llamadas al orden.

Asta Kamma August interpreta a Vera en la película. / Cedida

La película plantea, por lo tanto, una pregunta compleja: ¿Qué podría pasar en una relación y en las interacciones sociales diarias si una persona dejara de seguir las normas y protocolos habituales y comenzara a actuar de manera totalmente espontánea y auténtica? Pues nada bueno. Porque Vera, totalmente liberada de prejuicios y siendo “ella misma”, empieza a incomodar a todos debido a que rompe una y otra vez con las normas sociales: roba una copa de leche en el bar, dice que tiene un perro que es totalmente imaginario e insiste una y otra vez en que los demás actúen como si eso fuera así, etc. “La identidad está en el centro de la cinta”, ha declarado el director. “No solo para André y Vera por separado sino también como pareja. ¿Ella no se comporta como ella misma, o es que André no la ve tal y como es?”

Hipnosis, de una forma sencilla, aparentemente inocente y en clave de comedia incómoda, introduce multitud de temas interesantes. “En la película también hay un debate sobre el arte de fingir y la realidad, tanto en lo que respecta a su forma de actuar como en lo que se refiere a su discurso y a contar una historia solo para vender algo. También está el tema del pudor y la vergüenza ajena, junto con todo el asunto de roles de género, lo que significa formar parte de un grupo y quién consigue destacar”, explica De Geer.

Entre tantos temas, quizá el de los roles de género sea el que más pueda llegar a pasar desapercibido en un principio. Especialmente porque André nunca intenta dominar la relación de forma activa, sino que la naturaleza de la misma se revela más bien a través de la sumisión de Vera. Cuando esta comienza a fallar, André, atrapado a su vez por lo que se espera de él, comienza a realizar actos turbios e imperdonables para intentar salvar la situación.

André (Herbert Nordrum) también acaba por hacer cosas raras. / Cedida

Tanto De Geer como la crítica especializada han alabado el trabajo de los dos actores principales que se enfrentan a dos retos interpretativos muy complejos. “Creo que contar con Herbert y Asta fue fundamental para hacer la película”, explica. “Ambos son grandes actores. Yo ya había trabajado con Herbert y a Asta la encontramos tras realizar un casting. Su papel es muy difícil, porque se supone que es una persona angustiada e introvertida que luego se libera de repente, y opino que ha sabido encontrar ese equilibrio tan complejo. Herbert, por su parte, era perfecto para interpretar el papel de André, este chico que no es muy simpático, pero que aún así queremos estar de su parte. Creo que es genial porque puedes reírte de él y a la vez empatizar con su situación”.

No desvelaremos aquí el final de la cinta, que seguro llamará la atención de los espectadores por lo inesperado y sorprendente que resulta. Y porque, de alguna manera, consigue cerrar una trama que parecía abocada al desastre, al menos para la pareja protagonista, y dejar a los espectadores preguntándose: “¿qué haría yo si me pasara algo así?”.