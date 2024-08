Todavía quedan festivales: estas son las opciones para disfrutar de la música en agosto

Estamos ya en el mes de las vacaciones por antonomasia, ese en el que hasta el ritmo de conciertos parece bajar el ritmo después de unos junio y julio febriles que reúnen casi todas las citas principales. Pero que no cunda el pánico: todavía quedan festivales. Algunos de ellos tan consolidados como el Sonorama Ribera, el Medusa valenciano o el Riverland de Asturias, y también novedades como la segunda y renovada edición del Brunch Electronik en Barcelona o el debut en Madrid del Kalorama, que lleva dos años celebrándose en Lisboa. A continuación, algunas de las citas más importantes.

Sonorama Ribera, en Aranda del Duero (Burgos)

Natos y Waor, Mikel Izal, Shinova, Niños Mutantes, Hombres G, Luz Casal, Burning con su ‘Gira 50 aniversario’, Califato 3/4, La Bien Querida, Carlangas, La Habitación Roja y Delaporte son algunos de los más de 200 artistas que se subirán al escenario de la 27ª edición del Sonorama, clásico entre los clásicos del verano musical castellano. Se celebra del 7 al 10 de agosto.

Medusa Festival, en Cullera (Valencia)

Los amantes de la electrónica tienen una cita en la playa de San Antonio, en Cullera, del 7 al 12 de agosto. El Medusa celebra su décimo aniversario con las actuaciones de Dimitri Vegas, Like Mike y Steve Aoki, 6ejou, Afrojack, Amelie Lens, DJ Snake, Hardwell, Nicky Romero, Sebastian Ingrosso, The Martinez Brothers y muchos más.

David Guetta en una edición pasada del Medusa Festival. / Europa Press

Festival Costa Feira, en Sanxenxo (Pontevedra)

Sanxenxo se une a los festivales de verano en Galicia con la segunda edición de este ciclo de conciertos que lleva desarrollándose desde julio. Hasta el 24 de agosto, el Costa Feira estará activo con actuaciones como las de Iván Ferreiro y Marwán (8 de agosto), Los Secretos (9 de agosto), Pablo López (12 agosto), Loquillo (15 de agosto), Claptone (17 de agosto), Taburete (21 de agosto), Coque Malla y Sidecars (22 de agosto), y Natos y Waor (24 de agosto).

Brunch Electronik, en Barcelona

Una cita con diferentes sucursales a lo largo y ancho de España que combina la música electrónica con la gastronomía. Según la organización, se espera que el Brunch Electronik barcelonés de este año sea el tercer festival más grande de la ciudad. Se celebra del 9 al 11 de agosto en tres lugares emblemáticos de Barcelona: Parc del Fòrum, Jardins de Joan Brossa y el Nitsa Club. Adam Ten, Bija, Boris Brejcha, The Blaze, Fatboy Slim y Black Coffee son algunos de los 80 artistas que actuarán en él.

Bahía Sound, en San Fernando (Cádiz)

El Bahía Sound comenzó en julio con una serie de conciertos de todos los estilos, pero todavía quedan cuatro jornadas de actuaciones. El Bahía Sound DAY será el 10 de agosto, con cinco directos: Arde Bogotá, Dani Fernández, Siloé (recomendados por Coldplay), Malmö 040 y Carmesí, una opción más urbana. Robe Iniesta también pasará por Bahía Sound con su gira Ni Santos Ni Inocentes el 16 de agosto. Antoñito Molina con su tour A la Aventura actuará el 17 de agosto. Y, por último, la cantautora Rozalén el 24 de agosto.

Aquasella, en Cangas de Onís (Asturias)

Como cada año, Cangas de Onís se convierte en el epicentro del techno. Con 27 ediciones a la espalda, el Aquasella de este año trae a artistas como Marco Carola, Ben Sims B2B Oscar Mulero, Dexphase B2B Skryption, Jamie Jones B2B Seth Troxler, Fatima Hajji, Paco Osuna, Richie Hawtin, Gonçalo y Christian Varlea B2B o Dj Pepo. Tendrá lugar del 14 al 18 de agosto.

Cooltural Fest, en Almería

El Cooltural Fest es un festival de música independiente cuyo objetivo es trascender el ámbito de lo artístico: presume, por ejemplo, de haber sido reconocido como el festival más accesible de Europa. Desde su primera edición en 2017, reúne música que va desde el indie hasta la electrónica con artistas consolidados y un espacio para los emergentes. Se celebra del 15 al 18 de agosto y se puede acceder gratis a algunos conciertos: el jueves 15 todo el mundo está invitado a la fiesta de inauguración con el concierto de Despistaos, al igual que los días 17 y 18 se podrá disfrutar de manera gratuita de las actuaciones de Candela Gómez y Delafé. Algunos de los artistas del cartel son Two Door Cinema Club, Amaral, Dani Fernández, La Oreja de Van Gogh, Carlos Sadness y Ladilla Rusa.

Rototom Sunsplash, en Benicàssim (Castellón)

Este festival centrado en la música reggae, otro clásico de la agenda estival, tiene lugar del 16 al 21 de agosto en Benicàssim. Actuarán artistas como Alpha Blondy, Busy Signal, Alborosie, The Wailers, Fernandocosta, Iseo & Dodosound, Dub Inc, Black Uhuru, Groundation, Bad Manners, SFDK, Fernandocosta y Skip Marley. Las entradas se pueden adquirir en la web del festival.

Rabolagartija Festival, en Villena (Alicante)

Del 15 al 17 de agosto, la localidad alicantina acoge este festival en el que se combinan el rock, la música reggae, el rap y los sonidos flamencos. El Rabolagartija Festival es una cita para todos los gustos, con artistas como SFDK, Rulo y la Contrabanda, Soziedad Alkoholica, Muchachito Bombo Infierno, Boikot, Chambao, El Canijo de Jerez, Green Valley, Rayden, La Pegatina y Lendakaris Muertos.

Canela Party, en Torremolinos (Málaga)

Después del éxito de sus anteriores ediciones, el Canela Party 2024 tendrá lugar en Torremolinos del 21 al 24 de agosto. Siendo uno de los festivales más originales de España, se plantea más bien como una fiesta en la que disfrutar de actuaciones en directo luciendo los disfraces más locos. Las actuaciones son de todo tipo y mezclan a los artistas nacionales con unos cuantos internacionales: desde Israel Fernández hasta Los Punsetes o The Lemon Twigs, pasando por Adiós Amores, Big Thief y Wednesday entre muchos otros.

Riverland, en Cangas de Onís (Asturias)

Solo lleva tres ediciones a sus espaldas, pero el Riverland ya se ha consolidado como uno de los festivales de música urbana por excelencia en España. Este año se celebra del 23 al 25 de agosto y contará con las actuaciones de Abhir Hathi, Baby Pantera, Hoke, Lia Kali, Pimp Flaco, Soto Asa, La Zowi, Rojuu, Sticky M.A, Kaydy Cain y un largo etcétera.

Festival Gigante, en Guadalajara

El Festival Gigante también celebra su décimo aniversario este año, y la cita será del 29 al 31 de agosto. Iván Ferreiro, Rayden, Dorian, Xoel López, Carlos Sadness, Ojete Calor, Ladilla Rusa, Carlangas y los Cubatas, Niños Mutantes, Marlena y Samurai son algunos de los confirmados para este festival de sonidos indie-pop.

Kalorama, en Madrid

Lleva dos ediciones exitosas en Lisboa y, a pesar de los grandes nombres del cartel, apusta por la comodidad con un aforo limitado. El Kalorama aterriza por primera vez en Madrid del 29 al 31 de agosto. Artistas de la talla de Jungle, LCD Soundsystem, Massive Attack, The Prodigy, Peggy Gou, Sam Smith o los dos grupos de Ben Gibbard (The Postal Service y Death Cab For Cutie) interpretando sus álbumes más emblemáticos, actuarán en IFEMA para poner el broche de oro, esperemos que con unas temperaturas ya más relajadas, al mes de agosto en la capital.