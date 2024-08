SPAM: mucho más que correo basura y chistes

En la ciudad de Austin —Minesotta, no Texas—, hay un museo que hará las delicias de los aficionados a la gastronomía, a los temas bélicos, al humor inteligente y, por qué no, a la informática. Se trata del museo Spam, un centro dedicado a glosar las virtudes de la carne cocida que alivió el hambre de las tropas americanas durante la Segunda Guerra Mundial, inspiró uno de los sketches más recordados del grupo británico Monty Python y dio nombre a los correos electrónicos no deseados.

En la Nochevieja de 1937, Jay Hormel, director de Hormel Foods Corporation, convocó un concurso para renombrar el popular jamón cocido y especiado que su empresa comercializaba desde hacía ya unos años. El ganador de los 100 dólares del premio fue el actor Ken Daigneau, que propuso el nombre de Spam, denominación que hacía referencia a dos de las características del producto: SP por spicy [especiado] y AM por ham [jamón].

Sin embargo, con el tiempo, los consumidores, críticos con la calidad del producto, fueron dando otros significados a ese acrónimo. Por ejemplo, Squirrel, possum and mouse (Ardilla, pzarigüeya y ratón), Spare parts already mincedRestos previamente picados), Something posing as meatAlgo que pretende pasar por carneSpecially processed artificial meatCarne artificial especialmente procesada) o Sizzle pork and mmmCerdo chisporroteante y mmm), este último creado por los propios responsables de Hormel Foods Corporation, conocedores de las bromas que se hacen sobre sus productos y siempre abiertos a seguirlas.

Concebido como una solución para aquellos que no querían dedicar demasiado tiempo y dinero preparando la cena después de una agotadora jornada de trabajo, el verdadero éxito de Spam llegaría durante la Segunda Guerra Mundial. Necesitado de un alimento para las tropas que se pudiera transportar fácilmente, se pudiera conservar durante largo tiempo y pudiera ser consumido en crudo o con una mínima elaboración, el Ejército de Estados Unidos compró a Hormel Foods Corporation millones de latas de Spam. Además de alimentar a las tropas, fueron entregadas como ayuda a la población inglesa, que, durante la postguerra, continuó comiendo Spam hasta hartarse. Un hecho que tal vez explique el famoso sketch de Monty Python en el que un matrimonio que acude a un restaurante, intenta sin éxito comer algo que no contenga Spam. "¿Tienes algo sin spam?", pregunta la esposa. "Bueno, hay spam, salchichas de huevo y spam, que no tiene mucho spam", responde la camarera.

Una historia de éxitos

El museo de Austin, que puede ser recorrido in situ o por medio de visitas virtuales gratuitas previa inscripción a través de la web, repasa de manera cronológica y con abundante material gráfico, vídeos, dioramas y diferentes ambientaciones —entre las que se encuentran un antiguo comercio de alimentación, la recreación de una oficina de la compañía o un escenario de inspiración bélica—, la evolución de Hormel Foods Corporation.

A lo largo de la visita es posible conocer los orígenes de sus fundadores, sus duros comienzos en el campo de los mataderos de carne, la posterior creación de su primera factoría, su éxito empresarial de la mano de sus innovaciones culinarias y la trascendencia que tuvieron sus productos en la vida de los estadounidenses en momentos clave de su historia como el Crack de 1929.

De hecho, el museo hace especial hincapié en cómo situaciones tan complicadas como la Gran Depresión o la Guerra Mundial definieron algunas de las decisiones empresariales de los Hormel. Finalizada la Gran Depresión, por ejemplo, se hicieron cargo de más de medio millón de latas de conservas que habían quedado sin utilizar tras la finalización de los planes de recuperación del New Deal de Roosevelt. Obligados a llenarlas de alguna manera, los responsables de la empresa decidieron darles uso creando nuevas variedades de Spam. Del mismo modo, cuando regresaron del frente los supervivientes de los casi dos mil empleados de Hormel que habían sido llamados a filas para combatir en la Segunda Guerra Mundial, la empresa no despidió a las mil trescientas mujeres que había contratado para mantener la producción, sino que las mantuvo en plantilla y aprovechó ese exceso de mano de obra para producir nuevas variedades de Spam

Capítulo aparte merecen los modernos métodos de comunicación que desarrolló la compañía y que también están presentes en el museo. Entre ellos, el uso del cómic como soporte publicitario o la creación de grupos musicales de más de veinte miembros para que recorrieran las ciudades estadounidenses realizando espectáculos, visitando radios y comercios en los que interpretaban canciones relacionadas con los productos de la compañía. De hecho, tal vez sea esta inteligente y versátil forma de entender la comunicación la que ha llevado a la compañía a, no solo no tomarse a mal las bromas sobre sus productos realizadas por Monty Python o que se denominen spam los correos insistentes, molestos y no deseados, sino a incluir ese tipo de referencias en el museo. Prueba de ello es que una de las salas esté dedicada en su totalidad a Spamalot, el musical basado en Los caballeros de la mesa cuadrada en el que, desde el título, se hacen numerosas referencias a esta variedad gastronómica que constituye una importante parte de la dieta de varios países.

En una de las últimas salas de museo, el visitante es informado de que en Inglaterra se celebra anualmente la semana Spam, que para conmemorar la festividad de la cosecha en Corea del Sur regalan elegantes estuches con diferentes variedades de Spam acompañados de dos botellas de aceite de oliva importado directamente de España o que el país que más Spam consume es Guam —con 16 latas per cápita al año—, seguido por Panamá, Filipinas y Hawái, donde no solo McDonalds, Burger King han incorporado Spam a sus menús, sino que se ha creado incluso una nueva comida llamada suubi, una suerte de sushi maki con arroz prensado, Spam y alga nori.

Para finalizar, solo añadir que, si se animan a visitar el museo Spam estas vacaciones, sepan que no se puede consumir comida ni bebida procedente del exterior. A cambio, hay fuentes de agua en diferentes lugares del edificio y en la cafetería se sirve Spam, Spam, Spam, Spam…

Un vistazo a la tienda de recuerdos

El universo Spam es abundante en productos promocionales y de recuerdo. En la tienda del museo pueden encontrarse más de 200 objetos con su reconocible logotipo para todo tipo de públicos. Desde una calcomanía de una lata de Spam para los más pequeños (aproximadamente 0,25 euros), a un elegante juego para mantener la temperatura del vino o champán y dos vasos de metal con interior de cristal (150 euros). Un sofisticado set perfecto para un picnic romántico con platos cocinados siguiendo uno de los libros de recetas (10 euros) mientras se viste un delantal con el logotipo impreso (20 euros).

Hablando de delantales, también hay una amplia variedad de productos textiles Spam para quedar como el más moderno —o postmoderno— de la pandilla. Por ejemplo, una sudadera con el logotipo impreso en el pecho (56 euros), una camisa hawaiana con motivos relacionados con esta variedad gastronómica (74 euros), un maillot de ciclismo (68 euros), una camiseta de hockey (58 euros y un puck por 7), un gorro de lana (15 euros), unos calcetines (12 euros), una riñonera (45 euros) y cordones de zapatos (3,50 euros).

Para los que sean tan previsores como el alcalde de Vigo, que el pasado 30 de julio ya empezó a colocar las luces de navidad de la ciudad, también hay productos Spam para esas entrañables fiestas. Por ejemplo, bolas doradas para el árbol por tan solo diez euros.