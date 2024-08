‘Mujeres que corren con los lobos’, el libro que le cambió la vida a Karol G

Clarissa Pinkola Estés escribió Mujeres que corren con los lobos (Penguin), un libro en el que, a través de cuentos de hadas y mitos ancestrales, dirige a sus lectores para que puedan encontrarse con la “mujer salvaje”. Este arquetipo acuñado por la autora representa la fuerza interior femenina mediante una loba milenaria que quiere liberarse. En el libro, la autora analiza los símbolos que se encuentran en los cuentos, desentrañando metáforas para responder a preguntas sobre la identidad, la creatividad y la sabiduría.

Este best-seller ha inspirado a miles de mujeres con su canto a la feminidad salvaje. Entre ellas, la artista colombiana Karol G, que no ha parado de cosechar éxitos desde el lanzamiento de Mañana será bonito.

La cantante Karol G durante su actuación en el Santiago Bernabéu. / Europa Press

Karol G leyó este libro antes de 'Mañana será bonito'

La cantante confesó haberlo leído en una entrevista para Vogue México y Latinoamérica en 2022, justo antes de comenzar el proceso creativo de Mañana será bonito, su álbum estrella: “Ahora que estoy leyendo un libro llamado Mujeres que corren con los lobos he entendido el despertar que tuve después de muchos años’. Además, aseguraba que en sus comienzos no se sentía con la libertad suficiente para hablar de los temas que ella quisiera, "a veces escribía una canción que contaba un momento íntimo que tuve con una persona y era una canción que se quedaba guardada, porque no estaba bien visto que yo dijera lo que me gustó", afirmaba. Pero esto cambió con el tiempo y la experiencia: "Las mujeres escuchábamos las canciones de los hombres y teníamos que acomodarlas a cómo las diríamos nosotras, pero ahora ya no. Ahora hay mujeres que expresamos lo que sentimos".

Mujeres que corren con los lobos ha contribuido a construir personal y profesionalmente a Karol G y su proyecto artístico. La "bichota", el arquetipo de mujer que la cantante reivindica, coincide con la "mujer salvaje": una mujer liberada, que ha sanado emocionalmente, que confía en su intuición y que abraza la sororidad, valores que están presentes y se celebran en el libro de Estés.