David Lynch niega que se vaya a retirar a pesar de la enfermedad pulmonar que padece

El cineasta David Lynch ha descartado a través de la red social X que se vaya a retirar. Lo ha hecho después de que en una entrevista que se publica en el número de septiembre de la revista de cine británica Sight & Sound anunciase que padece una enfermedad pulmonar que hace muy difícil que pueda volver a dirigir películas en persona.

En esa entrevista, el director de películas como Cabeza borradora o Mulholland Drive y de series legendarias como Twin Peaks, contaba que padece un enfisema debido a su adicción al tabaco. "Tengo enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy obligado a recluirme en casa, me guste o no", admitía, por el riesgo que supondría contagiarse de alguna enfermedad respiratoria, "incluso un resfriado".

En la misma conversación declaraba que sus capacidades físicas se encuentran ya muy mermadas por la enfermedad, de manera que solo puede “caminar una distancia corta” antes de “quedarme sin oxígeno”. Por eso, si se plantease volver a dirigir tendría que hacerlo de manera remota desde casa, algo que, aseguraba, “no me gustaría demasiado”.

Tras el revuelo causado por sus palabras en la revista, el cineasta trataba de aclarar en X, antes Twitter, que esto no tiene por qué significar un final en su carrera. “Sí, padezco enfisema después de muchos años fumando. Tengo que decir que he disfrutado mucho fumando, y que adoro el tabaco -su olor, encender un cigarrillo, fumarlo-, pero todo este disfrute conlleva un precio, y el que yo estoy pagando es un enfisema. Hace ya dos años que dejé de fumar. Últimamente me he hecho muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en una forma excelente salvo por el enfisema. Soy feliz, y no me voy a retirar nunca. Quiero que sepáis que aprecio de verdad vuestra preocupación”.

A pesar de sus problemas de salud, Lynch se ha mantenido activo en tiempos recientes, presentando un proyecto de película animada para Netflix que la plataforma finalmente no compró. En el cajón tiene un guion escrito hace más de una década, Antelope Don’t Run No More, que todavía tiene “esperanzas” de que se pueda llevar a cabo. Sin largometrajes en su filmografía desde Inland Empire, de 2006, su última creación de amplia repercusión fue la tercera temporada deTwin Peaks, que presentó en 2017.

Uno de los cineastas más alabados del último medio siglo, Lynch tiene en su haber diez películas que son considerados obras de culto y en muchos casos joyas del cine. Por tres de ellas -El hombre elefante, Terciopelo azul y Mulholland Drive- fue nominado al Oscar a mejor director. En 2019 recibió el Oscar honorífico por toda su carrera, una trayectoria que ya en 2006 había reconocido también el festival de Venecia. El festival de Cannes le ha premiado con dos Palmas de Oro a la mejor película: en 1990 por Corazón Salvaje y en 2001 por Mulholland Drive.