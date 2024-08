Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Es uno de los secretos mejor guardados del pop en las últimas décadas. A sus 35 años, Florrie sólo ha editado dos álbumes. Las prisas nunca han ido con ella, de ahí que no haya escatimado en tiempo para darles formas. El resultado es fascinante: un cancionero de alto vuelo donde las melodías respiran libres y los mensajes gritan coherencia. Un buen ejemplo es este Never Far From Paradise, una suerte de himno que sólo busca permanecer. Como cada uno de los temas que ha publicado. Artesanía pura.