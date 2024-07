Estas son las películas más taquilleras de lo que llevamos de año

Pasada la primera mitad del año, empiezan a dibujarse las líneas sobre cómo puede quedar la lista de películas más taquilleras de 2024. En 2023 fue Barbie, este año tenemos a Del revés 2, que se convirtió en la película de animación más vista en España y cuya recaudación global parece difícil de alcanzar. Aun así, habrá que esperar a ver cómo evoluciona el panorama cinematográfico con Deadpool y Lobezno, el mejor estreno de una película con clasificación R de la historia y el mejor del año superando a Del revés 2.

'Del revés 2' encabeza la lista de películas con más recaudación. / DISNEY

El top 5 mundial

El primer lugar lo ocupa la cinta de animación Del revés 2, dirigida por Kelsey Mann y alcanzando los 1.100 millones de dólares. Tan solo le hizo falta una semana para desbancar a Dune: parte dos (Denis Villeneuve), la continuación que superó la primera parte de la franquicia que parece afianzarse para Warner. Se queda en segundo lugar con una recaudación de 711 millones. Warner también ocupa el tercer puesto con el quinto estreno de su Monsterverse. Godzilla y Kong: el nuevo imperio ha alcanzado los 567 millones de dólares y, cerca de ella, Kung Fu Panda 4 con 543. El top 5 lo cerraba, hasta ahora, El reino del planeta de los simios con 381 millones, pero Deadpool y Lobezno no ha tardado en superar esta cifra, cuyo exitoso debut se une a Del revés 2 como la otra gran victoria de 2024 para Disney.

Timothée Chalamet y Zendaya en 'Dune: parte 2'. / WARNER BROS

‘Deadpool y Lobezno’ supera los 438 millones de dólares

Con los datos actuales, Deadpool y Lobezno ha irrumpido en la lista de películas más taquilleras a nivel mundial, convirtiéndose en el mayor estreno para una película con clasificación R de todos los tiempos, superando los 438 millones de dólares. Los actores han compartido la noticia a través de sus redes sociales mediante la imagen de Hugh Jackman recreando un fotograma de la serie X-Men, en la que se puede ver a Lobezno triste mientras sostiene una foto.

Bad Boys: Ride or Die, Garfield: la película y Cazafantasmas: Imperio helado continúan la lista sin bajar de los 200 millones de dólares en recaudación. La lista de las diez películas más taquilleras de lo que llevamos se cierra con el filme de John Krasinski, Amigos imaginarios (IF), con 185 millones, y con la salida de Bob Marley: One Love. Todavía quedan varios estrenos que podrían hacer tambalear esta clasificación, como los de las esperadas secuelas de Joker y Gladiator, programados para octubre y noviembre. Lo que se puede adelantar es que está siendo un buen año para la ciencia ficción.