Catherine Lacey y su ‘Biografía de X’, el libro más comentado y alabado del verano

En un mundo donde la línea entre lo que es real y lo que no parece desvanecerse, la ficción se convierte en un espejo que refleja la complejidad del ser humano y el mundo que le rodea. En Biografía de X, Catherine Lacey juega con ella a placer, con una narrativa que entrelaza lo verídico con lo inventado y que utiliza para trazar reflexiones profundas sobre el arte y la vida. La revista Time lo calificó como el mejor libro de 2023, y las críticas publicadas por The New York Times, The Guardian y los más prestigiosos medios anglosajones coinciden en que Lacey ha escrito una novela magistral, un clásico inmediato.

Biografía de X (Alfaguara) es una profunda reflexión sobre el dolor, el arte y la propia ficción de ambición filosófica pero con un tremendo pulso narrativo. El libro reinventa la historia del siglo XX en Estados Unidos, crea un mundo donde casi no existe la tecnología, pero en el que dos mujeres pueden tener una relación sin que haya que hablar de ello. X es una de las artistas más reconocidas de la escena estadounidense hasta que muere en 1996. Se nos cuenta que colaboró con David Bowie, con quien tenía una relación de amor-odio, que fue artista plástica y una de las mejores novelistas de la época. Prolífica y enigmática, era amiga y enemiga de Susan Sontag, con quien compartía aspectos de su personalidad. Tras su inesperada muerte y la aparición de una biografía poco acertada y escrita sin permiso de la autora y su familia, la viuda de X decide honrarla con unas memorias. Sin embargo, ni siquiera ella sabe dónde nació o cuál era su verdadero nombre. Como en la Historia abreviada de la literatura portátil de Vila-Matas y después en sus Ocho entrevistas inventadas, aquí también se introducen personalidades reales en un universo inventado por y para la literatura.

Pero la narrativa de Lacey no solo ha sido aclamada por su pericia técnica y su profundidad temática, sino también por la capacidad de conectar con el público. Las redes sociales y los foros literarios se han llenado de comentarios sobre una novela que a menudo se describe como una propuesta original y ambiciosa.

Desde su publicación en 2023, la crítica de Estados Unidos ha celebrado ese desdoblamiento entre realidad y ficción que recorre de la novela. Cuando abrimos el libro, descubrimos en una nueva portada que en su interior está la otra Biografía de X, la firmada por la escritora ficticia CM Lucca en un intento de superar el duelo por la muerte de su esposa. Lacey crea a la autora de la biografía igual que Nabokov crea al autor de Pálido fuego, y le cede el peso de esta obra con apariencia de no ficción. Siempre a través de CM, Lacey presenta la compleja relación de X con una América que ha vivido una historia alternativa, y que se encuentra dividida y con el sur del país convertido en un estado fascista. Chris Kraus lo decía en el Washington Post: “La brillante, asombrosa nueva novela de Catherine Lacey se presenta al lector como un libro escrito por un personaje ficticio”. Coincidía en sus elogios con Sam Sacks, que afirmaba en The Wall Street Journal que Lacey se ha impuesto como una verdadera autoridad narrativa gracias a esta pseudo-biografía.

La recepción por parte de los lectores ha sido igualmente entusiasta. La novela se convirtió, casi automáticamente, en un best-seller en Estados Unidos. Tampoco le ha faltado el reconocimiento en forma de premios: ha sido galardonada con el Brooklyn Public Library de 2023, un Premio Lambda en 2024, fue finalista del Dylan Thomas y ha sido preseleccionada para el Faulkner y el Mark Twain en Literatura. Time, Vulture y Publishers Weekly la colocaron en los primeros puestos de sus listas de mejores libros de 2023. También Esquire, Los Angeles Times, Vanity Fair… La crítica coincide en que el fenómeno Lacey es más que merecido.

Fans en España

A España ha llegado un poco más tarde, de la mano de Alfaguara y con la traducción de Núria Molines. La crítica de aquí sigue la línea de la estadounidense. En junio, durante la presentación de la novela en España, Sara Barquinero la comparó con un clásico eterno: “Catherine Lacey plantea la pregunta sobre los límites de la ficción en su novela más ambiciosa, en la estela del Tristram Shandy". Miqui Otero ha asegurado que es, además de la nueva gran novela americana, la compañía perfecta para los viajes de este verano: “Biografía de X es uno de esos extraños libros que parecen escritos tanto desde el rigor literario como desde la vocación comercial, lleno de ideas lúcidas pero que se devoran de pie en la cola de embarque de un aeropuerto”. No son los únicos: Berta Gómez habla de él en el capítulo de su pódcast Mucho texto dedicado a lecturas veraniegas: “Se supone que este es un programa sobre recomendaciones para el verano, pero yo me lanzo y digo que es un programa sobre el libro del año: Biografía de X”. Los booktokers tampoco paran de añadirlo en sus listas de libros para devorar estas vacaciones.

Con una reflexión sobre los límites de lo real, con una redefinición del concepto de autoría y un argumento intrigante donde se mezcla la política con lo artístico a la vez que con lo absurdo, lo doloroso y lo sorprendente, Catherine Lacey se ha colado también en las librerías españolas. Los juegos de ficción siguen funcionando. Y, con ellos, Lacey ha conseguido captar la admiración tanto de la crítica especializada como del público general.