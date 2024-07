'Los artistas: primeros trazos', la serie de María Dueñas que hace empatizar con unos estafadores, ahora en Antena 3

Ya nos estamos acostumbrando a ver las novelas de la best-seller María Dueñas llevadas a la pantalla en forma de series, de lo que son un claro exponente El tiempo ente costuras y La templanza, pero tan cómoda se siente entre rodajes que ha dado un paso más con una ficción en la que la historia solo ha sido leída por los actores que darán vida a sus personajes. Los artistas: primeros trazos, que estrenó Amazon Prime Video en septiembre de 2023 y que emite ahora Antena 3 a partir del jueves, 25 (22.45 horas), narra la historia de una pareja de estafadares del mundo del arte, que protagonizan Maxi Iglesias (el complicado Vïctor de Valeria) y la mexicana Ximena Romo (Señorita 89).

Él, Yago (Iglesias), pertenece a una familia acomodada de anticuarios con graves problemas económicos, mientras que Cata (Romo) es una mexicana experta en arte que debe trabajar como camarera y a la que una necesidad urgente de dinero le hará aceptar formar con él un equipo para buscar compradores de obras de arte falsas. Sus víctimas son millonarios con enormes ganas de aparentar y tan poca cultura como para que se la cuelen. Vamos, que como ocurría en aquellas películas de los años 60 y 70 protagonizadas por ladrones de guante blanco a los que se les deseaba éxito en el golpe, el espectador acaba empatizando con los estafadores, porque, como dicen en la serie, los engañados “en el fondo se lo merecen”.

Mujeres potentes

Iglesias, al que al principio le preocupó que la serie fuera el típico chico conoce chica al haber entre los protagonistas una tensión sexual no resuelta que les hace desconcentrarse de sus negocios, explica el significado del título: “Esos primeros trazos hablan mucho de esas primeras aventuras desde el desconocimiento, desde la inexperiencia”. Porque, no lo hemos dicho, pero al principio son unos torpes aprendices de estafadores. “Y vas viviendo con esos personajes ese atrevimiento y ese furor que van manteniendo según van logrando cosas”, prosigue. El actor también valora mucho que la creadora sea María Dueñas: “Hay algo en ella que me gusta mucho y son esos personajes femeninos tan potentes, tan independientes, que necesitan de un personaje masculino que les secunde y que esté a la altura”, asegura el actor de la serie mexicana Volver a caer (Movistar Plus+).

La escritora María Dueñas, creadora de la serie 'Los artistas: primeros trazos'. / CARLOS RUIZ

El elenco de esta primera temporada de 10 capítulos de Los artistas... que apunta a que no será la última lo completan Abel Folk, Francesc Garrido, Ana María Vidal, Regina Pavón, Manolo Caro, Natalia Verbeque, Carlos Santos, Regina Pavón y Miguel Herrera, entre otros. La serie, estrenada con éxito en julio del año pasado por la plataforma mexicana ViX+ en Latinoamérica y Estados Unidos, está producida por 360 Powwow e Isla Audiovisual, dirigida por Joaquín Llamas, Oriol Ferrer y Manuel Sanabria y producida por Daniel Gutman y Víctor García.