El camino a la gloria de Ilia Topuria: ascenso, lucha y política del campeón mundial de peso pluma

El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío estaba a rebosar de periodistas. En la entrada, donde se había instalado el photocall, un nutrido grupo de fotógrafos se agolpaba a la espera del protagonista, el campeón mundial de peso pluma de la UFC, Ilia Topuria, que iba a presentar su documental Topuria: Matador, producido por Señor Mono, con la participación Movistar Plus+ y distribuido por Filmax. En realidad quedaban (y quedan) todavía meses para su estreno, el 19 de septiembre, pero esa mañana se vería un adelanto en primicia y por la tarde serían los fans quienes disfrutarían al completo del largometraje.

Es probable que este encuentro con la prensa no fuera tan masivo como el anterior, celebrado en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid el 22 de febrero, cuando el hispano-georgiano regresó a España tras vencer por KO a Alexander Volkanovski en el segundo asalto la madrugada del 17 al 18 del mismo mes en el Honda Center de Anaheim, California. Pero para esta nueva rueda de prensa había gente, y no poca, que también quería ver al Matador en directo. Los más instruidos contaban que el luchador siempre llegaba con retraso. Uno de ellos aseguraba haber visto en el aparcamiento un coche deportivo que debía ser de Topuria, que justo hacía acto de presencia ante las cámaras pasados 10 minutos de la hora señalada. Los reporteros gráficos, apresurados, requerían su atención: “¡Aquí, Ilia!”, “¡Mira a este lado!”, “¡Una más, por favor!”... Alguien le pidió que se pusiera en guardia para el último flashazo, pero Topuria denegaba la propuesta sonriendo. Volverían a intentarlo una vez finalizada la charla frente al patio de butacas del teatro. Pero, antes de eso, se proyectaría un avance de la película Topuria: Matador.

A oscuras, como en el cine, empezaba sonar La canción del mariachi, de Los Lobos con Antonio Banderas, mientras Topuria salía hacia el octógono del Honda Center para verse las caras con Volkanovski. Ilia miraba a su alrededor a la vez que en sus labios se podía leer: “Yo lo soñé, yo lo soñé”. Pero en las imágenes que estaban pasando a la prensa se destacaba la trastienda de la pelea, con Topuria sufriendo con su equipo por dar el peso. “Mi problema nunca es la preparación, siempre son los recortes de peso porque no hay atajos ni un camino corto, tienes que pasar ese trayecto sí o sí. Para entrar en el octógono siempre estoy listo, siempre estoy entrenando”, contaba a continuación. “Entrar en el octógono y ponerme a pelear es algo que me gusta hacer, a lo que me he dedicado toda la vida. Pero uno nunca se puede acostumbrar al hambre y la sed, es algo que todo el mundo tendría que probar para conocerse a fondo; son los momentos en los que te das cuenta de qué va realmente la vida”.

Le han preguntado si va a dedicarse también a la actuación, pero lo descartaba; su único objetivo era pelear y cuidar de su familia: “En la película me van a poder conocer en muchísimas facetas. En la de El Matador y como padre, como hijo, como hermano. Hasta la película me permitió conocerme a mí mismo mejor porque me veía en situaciones en las que no suelo verme de forma natural. Es una película sin filtros; quien nada teme nada tiene que esconder. Espero que la gente se pueda inspirar y motivar en esta enseñanza de vida”, subrayaba.

Abrir el melón

Es innegable el peso mediático de Ilia Topuria y él es consciente de ello. En la citada rueda de prensa del Villa Magna, nada más sentarse, exclamó: “¡La que he liado!”. El flamante campeón del cinturón mundial del peso pluma estaba allí para hablar de la pelea contra el australiano Volkanovski, su futuro, del saque de honor que haría antes del partido de liga entre el Real Madrid y el Sevilla o si podía ser el Santiago Bernabéu el escenario de su próximo combate, bien ante Conor McGregor o Sean O'Malley. Pero la declaración que más repercusión tuvo fue la que afeaba al presidente del Gobierno Pedro Sánchez no haberle felicitado por tamaña gesta: “Me ha dolido un poco”, aseveraba. Muy poco tiempo después, Sánchez recibía a Ilia Topuria en la Moncloa. Además de su gratitud, el campeón recibiría el carnet de identidad que le acreditaba como ciudadano español. Topuria, por cierto, ha contado que le ofreció el cinturón al Presidente y que este lo rechazó.

Pedro Sánchez recibió a Ilia Topuria en La Moncloa a finales de febrero. / Europa Press

El País recogía la noticia, escueta (de agencias), pero que abría la puerta al levantamiento del veto que el periódico había puesto sobre el boxeo. La periodista Luz Sánchez-Mellado lo planteaba en su columna, titulada Topuria o revienta: “Desde su fundación, este diario nunca informa de boxeo para no contribuir a la difusión de un deporte violento. Pero ha pasado medio siglo y quizá ya no funcione el hacer como que ciertos fenómenos no existen cuando están en boca de todos por otros medios. Igual habría que abrir ese melón antes de que nos corran a melonazos por estar a por uvas”. Fue el propio Comité de Redacción de El País el que abrió ese melón pidiendo a la dirección el fin del veto que figura en el libro de estilo desde 1977: “El País no publica informaciones sobre la competición boxística, salvo las que den cuenta de accidentes sufridos por los púgiles o reflejen el sórdido mundo de esta actividad. La línea editorial del periódico es contraria al fomento del boxeo, y por ello renuncia a recoger noticias que contribuyan a su difusión”.

Entre las cuestiones que los medios interpelaban a Ilia Topuria durante la presentación de Topuria: Matador en Madrid, el aludido contestaba a una pregunta que hacía referencia al veto del boxeo y a la difusión de su visita a Moncloa: “Aquello fue una decisión más deportiva que política”, advertía. “Están viendo que hay interés por el deporte y quieren apoyar su crecimiento. Yo estoy feliz y muy contento si mi figura ha contribuido en todo esto que está sucediendo”. Hasta la fecha, Manuel Jabois ha entrevistado al boxeador Jero García en El País, se han escrito reseñas de libros boxísticos y, de pasada, han hecho mención de ciertos nombres del noble arte. Poco a poco.

Dejar huella

Pero el boxeo es una cosa y las artes marciales mixtas, otra. Si bien es cierto que existen ciertas similitudes entre las dos disciplinas y bastantes diferencias, hay luchadores de MMA que practican también boxeo (Cody Garbrandt, Holly Holm, Stipe Miocic, Dustin Poirier, Petr Yan, Conor McGregor, Max Holloway...). Ilia Topuria ha estado haciendo sparring “de baja intensidad” en Madrid con el púgil argentino Sergio Maravilla Martínez. “Tiene una visión espectacular del boxeo, de manejo de tiempo y distancia”, contaba Maravilla en el podcast Libra X Libra. “Hace cosa de un mes atrás, un poco menos, me contactó la gente de Topuria porque él quería quedar conmigo para comer algo en Madrid y sentarse a hablar. Cuando me senté, lo primero que me dijo fue: 'Quiero que trabajes conmigo, que seas parte de mi equipo, para que me enseñes a pulir algunas cositas de boxeo. Yo tengo mi entrenador, Jorge Climent, pero quiero tú vengas y me des un toque de tus cositas'”. Maravilla le preguntó por qué, y Topuria le respondió: “Voy a competir contra Max Holloway y él está considerado como el que mejor boxea de la UFC. Yo considero que no, así que lo que voy a hacer es llevármelo al terreno del boxeo dentro de la jaula. Quiero boxear”.

Proseguía el argentino, mostrando un pequeño hematoma que Ilia Topuria le provocó en el costado derecho. “Fue una mano, un gancho de izquierda, que me entró por acá y casi sale por el otro lado. ¡La madre que lo parió”, exclamaba. El periodista Jorge Lera, experto en boxeo y narrador de MMA, se explayaba en el mismo capítulo de Libra X Libra acerca de la relación de Topuria con el boxeo: “La técnica la tiene muy buena: cabeceo, movimientos defensivos, bloqueo, golpeo en combinaciones, cómo pega abajo...”. “Quiere luchar unos cuantos años más y después quiere pasarse al boxeo”, añade Sergio “Maravilla” Martínez. “Lo que más me sorprende de él es la edad y la sabiduría que tiene, que parece una sabiduría de una persona de cincuenta o sesenta años”. Lera piensa que Topuria podría ser boxeador perfectamente si se adaptara un poco a los tiempos y ritmos, e incluso sería capaz de llegar a ser Campeón de Europa en cuanto tome un poco más de rodaje y de tiempo.

Topuria, campeón mundial de peso pluma tras un KO a Volkanovski en el segundo asalto. / ARMANDO ARORIZO

Ilia Topuria estará listo para cuando le llamen, o al menos eso es lo que expresó en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. A falta de confirmar la pelea contra Holloway, dijo estar preparado para cuando le dieran la fecha y que es Holloway el que pone las excusas: “Primero, tenía problemas familiares, luego que le costaba bajar de peso, que no quería pelear conmigo... Hay otros muchos nombres que quieren pelear y yo les invito, si alguno se atreve”, contaba en la mencionada rueda de prensa, donde habló además de pelear en Abu Dabi, cosa que espera que se dé, que alguien dé el paso hacia adelante y acepte el reto. “Como si me llaman para pelear en Las Vegas, yo estoy listo”, repite. “Prefiero Abu Dabi por el horario, porque todo el mundo en España va a poder disfrutar del evento en el prime time de nuestro país”.

En cuanto al Santiago Bernabéu, Topuria señalaba el 2025. Sería otro sueño hecho realidad. “La historia ya está escrita. Mi sueño no fue ser un campeón más. Quiero ser una leyenda y dejar una huella en este deporte. Y no descansaré hasta conseguirlo”. Y así terminaba el evento en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Las personas que habían compartido escenario con Ilia Topuria (María Gómez, periodista y presentadora del acto; Guillermo Farré, director de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+; Íñigo Pérez-Tabernero, productor ejecutivo; y Jonathan Cogul, director de Ventas Nacionales y Adquisiciones de Filmax) posaron en grupo para otra tanda de fotos. Al final, como al principio, Topuria se quedaba solo bajo los focos, atendiendo al grupo de fotógrafos durante unos minutos. Al bajarse, más fotos y guantes que le habían dado a firmar. Se lo llevaban un rato antes del one to one con varios periodistas de manera personal. A Topuria le esperaban a la tarde miles de seguidores y un deportivo a las puertas.