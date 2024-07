Qué hacer en Madrid esta semana: 'Zarzuela en danza', 'The Burning', 'Lope a la fresca', 'Arte Vivo en la Plaza'...

'Sobre la mesa. Semióticas de los alimentos'

Partiendo de la videoinstalación de Martha Rosler Semiotics of the Kitchen, los estudiantes del itinerario Prácticas en Comisariado del máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (UAM, UCM, Museo Reina Sofía) han organizado en la Biblioteca del Reina Sofía una interesantísima exposición que reflexiona sobre distintas temáticas que atraviesan al mundo de la alimentación. Si en 1975 Rosler utilizaba su pieza para hablar de los roles de género y denunciar el confinamiento de las mujeres en el ámbito doméstico, esta muestra se centra en los alimentos, esenciales en la cocina, pero que no aparecen en la obra de la artista estadounidense. Al igual que Semiotics of the Kitchen, la exposición está organizada alfabéticamente y cada letra tiene asignada un concepto. Conceptos que nos hablan de crisis climática, estándares de belleza inalcanzables, producción alimentaria o acumulación de residuos, entre muchas otras temáticas.