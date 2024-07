Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

En estos días de canícula con extra de ola de calor es cuando los que vivimos en la capital y a veces la disfrutamos vemos su lado más negro y entendemos que con ella solo se puede tener una relación de sano amor/odio. Los Punsetes, banda capitalina por antonomasia y primus inter pares del indie español, lo expresan muy bien en su hit más reciente: “Madrid me insulta/ Madrid me ataca/ Madrid me tira al suelo/ y luego me remata”. Menos mal que alguien se inventó eso de las vacaciones para poder salir corriendo.