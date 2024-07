Radiografía anual de la venta de música en España: nos gusta la música local, pero no queremos pagar por ella

En España la venta de música grabada crece, pero no deja dinero a sus creadores. Nos gusta la música hecha en España, preferentemente pop y creada por hombres, pero no queremos pagar por ella. Son algunas de las conclusiones del informe Radiografía del mercado de la música grabada en España para el año 2023, elaborado por la asociación de productores musicales Promusicae junto con el departamento de Diversidad Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.

El análisis, que este organismo privado integrado, entre otras, por las tres grandes discográficas -Universal, Sony y Warner- lleva a cabo cada año, recoge que la venta de música grabada creció en 2023 un 12,33%, principalmente gracias al streaming (que supone un 77% de los ingresos totales del sector). El mercado, dice el informe, está en máximos históricos desde 2006, pero un 37% por debajo de los niveles más altos alcanzados en 2001. Las ventas físicas (cds, vinilos, cassettes) crecen respecto a 2022, generando 62 millones de euros, que quedan muy lejos de los 40,3 millones de euros que llegan a la industria a través de las ventas digitales (un 99% a través del streaming).

Según este informe, presentado este jueves en Madrid, en España se consume una media de 22,1 horas de música semanalmente por persona (la media mundial es de 20,7). Escuchamos más música que en otros países, pero es menos rentable: el importe medio que genera una escucha en streaming es muy inferior a la de los países de nuestro entorno. Más de 19 millones de españoles usaron música a través de plataformas de streaming de audio (Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, o Tindal, por citar algunos ejemplos), pero tan sólo seis millones lo hicieron a través de cuentas premium o servicios de pago. Es un 15% más que en 2022, pero queda muy lejos de lo que ocurre en otros países europeos. Las opciones gratuitas para el usuario que requieren de publicidad para financiarse triplican o cuadriplican los niveles de países como Alemania, Francia y Reino Unido. Y dice Promusicae en su estudio que, además, la escasa monetización de la publicidad online "distorsionan el mercado".

Cada día, explica en el informe Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, se suben a las plataformas de streaming, en el mundo, unas 120.000 canciones nuevas. "Es clave aprovechar el buen momento de la música en español para posicionar nuestra música en el lugar que merece a través de todas las posibilidades que la misma tiene per se o unida a otras formas de entretenimiento", ha indicado en la presentación.

Principales datos del informe 'Radiografía del mercado de la música grabada en España en 2023' de Promusicae y la Universidad Carlos III de Madrid / Promusicae

Quevedo, Karol G y Bad Bunny, los discos más vendidos

Donde quiero estar, de Quevedo es el álbum más vendido en 2023 en España. Encabeza el Top 100 por delante de Karol G (Mañana será bonito), Bad Bunny -que aparece por partida doble en el tercer y cuarto puesto (Un verano sin ti y Nadie sabe lo que va a pasar mañana) y Aitana (Alpha). El informe de Promusicae ha elaborado el ranking a partir de los datos recogidos del 90% de los establecimientos de venta física en España, las plataformas de streaming y las tiendas digitales (una lista que incluye, desde 2022, las visualizaciones de contenidos musicales en YouTube).

Sin embargo, la lista varía, aunque no mucho, cuando sólo se tienen en cuenta las copias físicas vendidas. El Top 20 de los discos de vinilo más vendidos lo corona Taylor Swift -1989 (Taylor's version)-, que también aparece en el tercer puesto, con Speak now (Taylor's version). En medio, el Motomami de Rosalía. El cuarto puesto es para C. Tangana y su El Madrileño y el quinto, para Harry Styles (Harry's House).

El ranking de los discos más vendidos del año arroja algunas cifras definitivas: la principal, la brecha de género que aún sigue existiendo en la música. Los artistas hombres siguen representando una abrumadora mayoría, el 71%, frente al 28% de discos interpretados por mujeres, y un sólo disco de un grupo que tiene, entre sus miembros, hombres y mujeres, Maneskin, en el puesto 41 de la lista.

Otra característica que arroja la lista de los más vendidos es que en España se prefiere, principalmente, los discos interpretados en español (en los 20 primeros puestos sólo aparecen Taylor Swift, con 1989 (Taylor's version) y Midnight y Harry Styles, con Harry's house, los tres en inglés) y, de preferencia, artistas españoles: 42 de los 100 lo son (un 52,2%), seguidos de artistas estadounidenses (13,9%) y de origen portorriqueño (12,2%).

Bud Bunny, que aparece en el tercer y cuarto puesto de la tabla, tiene además otro disco entre los 100 más vendidos. No es el único caso: Taylor Swift tiene tres. En total, son cinco los artistas en la misma situación: Raw Alejandro, con cuatro, Feid, con tres y Mora, con tres.

Y casi todos coinciden en las discográficas que han publicado. De hecho, cuatro de ellas acaparan la lista de los discos más vendidos, aunque la unión de todas las pequeñas alcanza el tercer puesto. La primera del ranking es Universal (38%), seguida de Sony (27%), las pequeñas (cuantificado como Otros, un 17%), Rimas Entertainment (10%) y Warner (8%).

Quevedo, Karol G, Bad Bunny, Aitana y C. Tangana, los artistas que más discos vendieron en 2023 de acuerdo al informe 'Radiografía del mercado de la música grabada 2023' de Promusicae y la Universidad Carlos III de Madrid / Promusicae

Edad y uso de la música

El género musical preferido es el pop. Dice Promusicae que esto es lo que responden la mayoría de las personas encuestadas para el estudio cuando se les pregunta qué estilo musical prefieren. Sin embargo, en las listas de los más vendidos se imponen las propuestas de música urbana. El estudio recoge que el pop tiene mayor popularidad entre los más jóvenes, y va disminuyendo progresivamente conforme se incrementa la edad, igual que ocurre con la música latina, el latin pop y el reguetón; no son las músicas mayoritarias, pero si tienen una gran presencia en el gusto juvenil y joven adulto, aun cuando su decremento es mucho mayor que el pop conforme aumentan las edades del público. El rock, de acuerdo a este estudio, es una cosa de mayores: la popularidad es mínima entre la juventud y mucho más alta a partir de los 35 años.

El estudio también se interesa por la actividad que se realiza mientras se escucha música, algo que ocurre en la mayoría de los casos. En términos generales, el estudio clasifica en tres rangos los usos de la música: las actividades físicas y deportivas (61%), actividades del hogar (58%) y el uso en viajes o desplazamientos de ocio (52%).