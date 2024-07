Los creadores de 'Stranger Things' confirman una nueva serie en Netflix

Los creadores de la aclamada serie Stranger Things, Matt y Ross Duffer, preparan una nueva producción titulada Something Very Bad Is Going to Happen (Algo muy malo va a pasar). Esta nueva serie es una colaboración con la guionista Haley Z. Boston (El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, Beach Logs Kill) y, como la anterior serie de los hermanos, podrá verse en Netflix.

En un reciente comunicado, los Duffer expresaron su entusiasmo por el proyecto: "Nos quedamos impresionados cuando leímos por primera vez el guion de Haley. Ella es un nuevo talento importante con una voz singular: su escritura es retorcida, aterradora, divertida y simplemente... muy Haley. Nos sentimos muy afortunados de estar produciendo su primer programa, y no podemos esperar a compartir su visión con el resto del mundo". Haley Z. Boston no solo ha creado esta nueva serie, sino que también asumirá el rol de productora ejecutiva y showrunner. Junto a ella, estarán Hilary Leavitt, a través de Upside Down Pictures, y Andrea Sperling (Transparent, Murder at the End of the World), ambas bajo contratos generales con Netflix.

Los hermanos Duffer presentando 'Stranger Things'. / ROB LATOUR

¿De qué va Something Very Bad Is Going To Happen?

Aunque los detalles del guion se mantienen en secreto, se ha revelado que la trama de Something Very Bad Is Going to Happen seguirá a una pareja en los días previos a su boda. Lo que debería ser un evento alegre y memorable se convierte en una pesadilla: nada saldrá según lo planeado, ni para los novios ni sus respectivas familias.

Con la sólida reputación de los hermanos Duffer y la creatividad de Haley Z. Boston, las expectativas para Something Very Bad Is Going to Happen son altas. Se espera una combinación de terror, suspense y humor que promete captar la atención de los fanáticos de los trabajos anteriores de los hermanos y de los nuevos espectadores. Mientras tanto, los Duffer se encuentran inmersos en la producción de la última temporada de Stranger Things.