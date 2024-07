Adele anuncia una pausa en su carrera musical tras más de 40 semanas de conciertos

La icónica cantante británica Adele ha decidido tomarse un descanso prolongado de la música, tras completar 40 semanas consecutivas de actuaciones en Las Vegas. La artista, reconocida mundialmente por sus baladas desde su debut en el año 2006, ha anunciado esta pausa durante una entrevista con la radioemisora alemana ZDF.

La intérprete de éxitos como Someone Like You y Hello, quien ha ganado 16 premios Grammy y 12 Brit Awards, ha dedicado todo su tiempo a Weekends with Adele, una cita que ha tenido lugar en Las Vegas desde noviembre de 2022. Esta experiencia ha sido emocionalmente agotadora para la cantante. En junio, Adele, ya cansada, increpó a un miembro de la audiencia que gritó "el Orgullo apesta" durante uno de sus espectáculos. "Si no tienes nada bueno que decir, cállate, ¿de acuerdo?", respondió la cantante. Cuando le preguntaron por el incidente, Adele admitió que su cansancio hace que se enfade fácilmente: “Todo me enfada. Absolutamente todo. Tengo 36 años. Ahora soy vieja y estoy gruñona”, bromeó.

Un retiro temporal

Adele reveló que no tiene planes inmediatos para crear nueva música y que desea explorar otras facetas creativas. “Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas solo por un tiempo”, confesó la cantante. Aunque no planea abandonar la música por completo, destacó su deseo de alejarse de la fama y regresar a ser “una chica cualquiera de Londres”.

A pesar de este retiro temporal, Adele tiene programados 10 conciertos en Múnich a partir del 2 de agosto de este año. Estos eventos se tendrán lugar en un auditorio pop-up especialmente construido para ello, con capacidad para 80.000 personas y equipado con pantallas de 220 metros de largo.

Adele mencionó que una de las razones para tomarse un descanso es su dificultad para lidiar con la fama. “Extraño todo lo relacionado con antes de ser famosa, ser anónima, más que otra cosa”. A pesar de su gratitud por el apoyo del público y por la oportunidad de hacer música, asegura que odia la fama. El futuro de Adele en la música es incierto, pero la cantante afirma que sus fans pueden estar tranquilos ya que cualquier proyecto que emprenda estará lleno de pasión.