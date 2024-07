El rocambolesco plan de los Borbones para que Madrid tuviera salida al Atlántico: todos los disparates que paralizaron la capital

“En 1986, en plena canícula de agosto, el gobierno del Ayuntamiento, presidido por Juan Barranco, anunció su gran proyecto de ocio: la construcción de un segundo parque de atracciones, lejos del que ya funcionaba en la Casa de Campo, si en la siguiente legislatura obtenía mayoría suficiente para sacar adelante obras de esta naturaleza, que inicialmente no contaban con el apoyo de la oposición, al considerar que la ciudad tenía otras prioridades a la hora de hacer fuerte inversiones”, relata el escritor. El objetivo era levantar la instalación más rompedora del momento, adelantándose así al Disneyland que París abriría en 1992. Sin embargo, más allá del tema político, por aquel entonces, tuvo lugar un accidente mortal en el parque de Batán que consternó a los vecinos: un niño de ocho años falleció después de que su asiento saliera disparado y fuese arrollado por el propio aparato. Aún así, se realizaron los estudios correspondientes. Sólo se puso una condición: esperar a la siguiente legislatura ya que el tiempo para hacerlo en ésta era limitado. Lo que Barranco y los suyos no esperaban es que el PSOE no sacaría la mayoría absoluta para hacerlo realidad. De igual modo, tampoco se crearon los centros para actividades culturales propias de la región. Se distribuyeron los grupos, pero los locales no llegaron.