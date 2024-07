El festival de Sitges anuncia los primeros títulos y una selección de invitados que dispara la nostalgia ochentera

Ya tenemos primeros títulos de la 57ª edición del Festival de Sitges, que se celebrará del 3 al 13 de octubre y que tendrá un importante espíritu ochentero, como han desvelado Ángel Sala, director artístico del certamen, y Mònica Garcia i Massagué, directora de la Fundació Sitges, esta mañana en rueda de prensa. Entre los primeros títulos destaca El baño del diablo (The devil's bath), nueva película del tándem formado por Veronika Franz y Severin Fiala (Goodnight mommy, Méliès de Plata y Premio de la Crítica a la mejor película en Sitges 2014), que al parecer se superan a sí mismos con este folk horror sobre un episodio cruento de la historia europea del XVIII. Sacudió el festival de Berlín y ha arrasado en los Goya austríacos. Otros sospechosos habituales de Sitges con nuevos títulos son Quentin Dupieux (The second act), Soi Cheang (Twilight of the warriors: Walled in, histórico éxito de taquilla en Hong Kong), Alice Lowe (Timestalker) o E. L. Katz (Azral, con Samara Weaving como protagonista y sin apenas diálogo, como las recientes Nadie te salvará o Noche de paz: corriente curiosa en marcha).

Entre los títulos más atractivos encontramos, además, la irlandesa Oddity, de Damian McCarthy, con la presencia enervante de cierto maniquí de madera; la colombiana Mi bestia, de Camila Beltrán, o las estadounidenses Shelby Oaks, semi-found footage de Chris Stuckmann, y Cuckoo, dirigida por Tilman Singer (Luz) y protagonizada por Hunter Schafer (Euphoria). En cuanto al cine asiático, Corea estará representada por, entre otras, Exhuma, de Jang Jae-hyun, terror sobrenatural que ha barrido en la taquilla de su país, además de en Indonesia o Vietnam. La sección orientada al thriller Òrbita acogerá Cloud, una de las últimas películas (al parecer, este mismo año estrena otras dos) del maestro japonés Kiyoshi Kurosawa.

La representación española y catalana incluirá títulos como Apocalipsis Z: El principio del fin, adaptación del libro de Manel Loureiro a cargo de Carles Torrens (Emergo, Animal de compañía), o Una ballena, del siempre inclasificable Pablo Hernando (Berserker, Esa sensación), con Ingrid García-Jonsson como asesina a sueldo con poderes sobrenaturales.

No faltarán en el festival las joyas de animación: hay que estar atentos a Sauvages, nueva propuesta de Claude Barras (La vida de Calabacín), y la celebrada película anime Ghost Cat Anzu, de Yôko Kuno y Nobuhiro Yamashita. Y también habrá, claro, documentales sobre películas y autores de culto: este año, Alexandre O. Philippe (78/52: La escena que cambió el cine) presenta Chain reactions, su exploración del legado de La matanza de Texas, clásico de Tobe Hooper que será proyectado en 35 mm. "Así se puede ver el grano de la película", recordó Sala.

La primera 'última chica' de Krueger

A la ya anunciada presencia del cineasta y creador de series Mike Flanagan (La maldición de Hill House), que recogerá el premio honorífico Màquina del Temps, hay que añadir ahora las visitas del actor cómico británico Nick Frost (Zombies Party) y de rostros icónicos de los ochenta como Corey Feldman (Bocazas en Los Goonies, entre otras cosas), con quien se celebrarán los veinte años de la cult movie The birthday, o Heather Langenkamp, la más importante heroína de Pesadilla en Elm Street, saga cuya primera entrega cumplirá cuatro décadas en noviembre.

También en los ochenta hizo sus mejores trabajos el director y guionista de culto Fred Dekker (El terror llama a su puerta, Una pandilla alucinante), merecedor de una Màquina del Temps, igual que el clásico de la exploitation Ovidio G. Assonitis, "el hombre que despidió de un rodaje a James Cameron", ha recordado Sala en referencia a Piraña II: los vampiros del mar, que acabó dirigiendo el propio Assonitis. El Premio Nosferatu será para Fabio Testi, actor de larga carrera en el cine de género italiano y que llegó a trabajar con De Sica o Zulawski. Y el Méliès Career recaerá en el director francés Christophe Gans (El pacto de los lobos, Silent Hill), también parte del jurado de la sección oficial.

Esta 57ª edición rinde homenaje ya desde su imagen oficial a La parada de los monstruos, el clásico de 1932 de Tod Browning, que según el festival "explica el poderoso sentimiento de comunidad alrededor del cine fantástico" y que podrá verse en versión restaurada. Por otro lado, se rendirá homenaje a León Klimovsky y Jesús Franco, directores de culto del cine de género hecho en España.