Verónica Sánchez: "Todo maltrato comienza por una autoestima que se va destruyendo poco a poco"

Nos tiene acostumbrados últimamente la actriz Verónica Sánchez (Sevilla, 1977) a dar vida en las series a mujeres a las que se les ha arrebatado su fortaleza y la deben recuperar. Es el caso de sus personajes en El embarcadero, Sky Rojo y la más reciente Ángela, una adaptación de la británica Angela Black, que acaba de estrenar Atresplayer y emitirá más adelante Antena 3. Y a ella le encanta. Eso y que se cuenten historias de mujeres de más de 40 años que, dice, son las que más cosas interesantes tienen que contar.

P. Ángela es un thriller dramático. El drama lo pone que es una mujer que parece tener una vida perfecta, pero su marido la maltrata.

R. Tiene un auténtico psicópata en casa, así es. Él ha conseguido aislarla socialmente para hacer con ella lo que quiera. Y, además, es lo suficientemente encantador socialmente para que si en algún momento ella quisiera denunciarlo, nadie la crea.

P. La parte de thriller está en que le dicen que su vida corre peligro.

R. Sí. En la vida de Ángela aparecerá un antiguo compañero al que ella no reconoce, que le advierte de que su marido tiene planeado matarla y que debe huir. Al principio no le cree, pero cuando empieza a hacerlo, viajamos a la desestabilización total de la psique de Ángela. Ella dudará y como la historia está narrada desde su punto de vista, el espectador también va a dudar de hasta qué punto esta mujer, que está sometida a tanto estrés, puede estar volviéndose loca, inventándose cosas que no existen realmente.

P. Hace partícipe al espectador...

R. Sí. Ella emprende un viaje para descubrir la verdad de lo que está ocurriendo y el espectador viaja con ella. Estás igual de intrigado que ella.

P. Por desgracia, la historia que cuenta sí que es muy real: la de las mujeres maltratadas que callan.

R. Obviamente, como la mayoría de las víctimas de maltrato, ella no lo muestra afuera. Tiene miedo de que no la crean, o de que él pueda hacerle aún más daño si lo cuenta. Y, aparte, a la mitad de la serie se descubre que ella arrastra una culpa enorme que él sabe utilizar para empezar a maltratarla y conseguir convencerla de que se lo merece por aquello que ocurrió. Eso es muy interesante. Ella está muy atormentada por ese error y sentirá que el castigo que obtiene es merecido. Hasta ese punto ha conseguido él manipularla.

P. Si las mujeres maltratadas son humildes, callan para poder subsistir, y si tienen un estatus, porque no admiten tal vergüenza.

R. Cuando alguien consigue parasitar tu mente como hace Gonzalo en la de Ángela, puedes sentir que no tienes escapatoria, sea cual sea tu estructura o circunstancias sociales o económicas. Cualquier mujer puede ser víctima de maltrato, ya sea por tener una circunstancia de dependencia económica y no tener adónde ir, pero también millonaria y no ser capaz de escapar porque la psicología es frágil y cuando alguien te hace sentir que no vales nada, crees que te mereces lo que te está ocurriendo.

P. Anulándola, la domina.

R. Todo maltrato empieza por una autoestima que se va destruyendo poco a poco. La famosa teoría de la rana hirviendo. Se van subiendo poquito los grados hasta que consigues que sea capaz de morir hervida sin saltar de la olla. Eso es lo que le va pasando a Ángela. En su matrimonio no recibe maltrato desde el primer día. Va sintiendo poco a poco que vale menos que él, que no es nada. Y cuando recibe el primer golpe, cree que se lo merece.

P. Últimamente interpreta a personajes que se muestran frágiles y se van empoderando. Hablo de los de Sky Rojo, El embarcadero… ¿Le gusta interpretar a mujeres que experimenten tal evolución?

R. Sí, me gustan mucho los personajes que hacen un viaje tan grande. Pero, fíjate, no estoy de acuerdo con que sean mujeres frágiles que se empoderan, sino que fueron fuertes, les quitaron esa fortaleza y tienen que recuperarla. Deben volver a encontrar ese lugar en la vida.

P. También hará de mujer empoderada en La favorita 1922.

R. Sí, es una historia de mujeres luchadoras, no solo yo, sino todas mis compañeras. Va a ser muy bonito verlas a todas juntas.

P. Qué bien que haya más papeles para mujeres de más de 40 años.

R. Ya era hora, ¿verdad? Que no desapareciéramos de la ficción, como si por no ser jóvenes ya no interesáramos, cuando las historias más interesantes empiezan a pasar a partir de cierta edad. Tenemos mucho que contar y creo que estamos en un buen momento en ese sentido. Yo tengo la suerte de estar viviendo profesionalmente este momento de más demanda. Pero no tienen que ser historias de mujeres, sino historias donde las mujeres también cuentan, donde rompemos ciertos tópicos, como es el de acompañar al hombre en su viaje. Y también tenemos el derecho de comportarnos bien o mal y romper con ese personaje intachable, ideal. Me encanta interpretar a mujeres que no siempre hacen lo que se espera de ellas.

P. Ya ha visto que no le he preguntado por una anécdota del rodaje o qué tiene en común con su personaje, algo que le incomoda.

R. (Ríe) Es que son preguntas complicadas. En el caso de qué tienes en común con tu personaje, las líneas se desdibujan tanto que ya no sabes cuánto hay de ti y cuánto de ella. Y nunca sé qué responder.

P. Sus colegas usan las redes sociales para promocionarse. Usted no tiene presencia en ellas y, en cambio, no para de trabajar.

R. No tengo redes, no. Estoy intentando aguantar el pulso. Es que me interesan poco. No encuentro mi lugar ahí y siento que cuanto más misterioso sea un actor o una actriz, más fácil nos es convenceros de que somos otra persona. Tal exposición en las redes me parece que a los actores nos juega a la contra. Pero es solo mi opinión. Sé que hay compañeros que se manejan genial en las redes, pero no es mi caso.