‘Gladiator II’ ya tiene tráiler, pero su recepción no ha sido la esperada

Gladiator II llega a los cines a finales de noviembre y la emoción por volver a la ciudad de las siete colinas está por las nubes. El reparto está encabeza por actores de moda como Pedro Pascal (Juego de tronos, The Last of Us) y Paul Mescal (Normal People, Aftersun), pero no olvida a los más veteranos como Denzel Washington, que también participa en el filme. La secuela tardía de la película de Ridley Scott, que repite con la dirección, cuenta con el equipo indicado para igualar el éxito que tuvo la primera entrega, pero parece que esto no va a ser fácil. Paramount ha lanzado las primeras imágenes de la película en un adelanto que ha traído consigo un aluvión de críticas negativas en YouTube.

Este se ha convertido en uno de los adelantos más vistos de la historia de Paramount, con más de 128 millones de visualizaciones en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y X en sus primeras 24 horas, según un informe de Deadline. Supera al tráiler de Top Gun: Maverick, cinta que fue todo un éxito en taquilla. Aun así, las críticas han inundado la sección de comentarios en todos los idiomas.

Los 'no me gusta'

Resulta haber una desproporción entre likes y dislikes en el tráiler oficial: a la mayoría de personas no les convence este primer acercamiento a Gladiator II. Uno de los principales motivos que se repite en los comentarios está relacionado con la música. Los usuarios aseguran que la música rap, concretamente la canción No Church in the Wild, de Jay-Z y Ye, no aporta nada a la épica de las imágenes, sino que más bien funciona como un intento poco logrado de modernizar la Antigua Roma.

La elección musical no convence a la mayoría de los usuarios, pero otro de los motivos que se lee en la sección de comentarios es que una película tan cerrada como Gladiator, todo un hito en la cultura popular, no necesita una secuela, mucho menos si esta llega dos décadas después.