'Ahora me ves 3' ya tiene fecha de estreno: los Cuatro Jinetes vuelven a la acción

La mágica saga Ahora me ves regresa con su tercera entrega, Ahora me ves 3. El cuarteto compuesto por los mejores magos del mundo y dirigido por el carismático Atlas (Jesse Eisenberg) vuelve a la gran pantalla en el que podría ser uno de los estrenos más esperados del próximo año. La serie que comenzó hace 11 años acumuló más de 350 millones de dólares en taquilla en 2013. Su secuela, Ahora me ves 2, tuvo el mismo éxito en 2016. La tercera parte llegará en 2025 y, teniendo en cuenta las cifras anteriores, las expectativas son altas.

El regreso de los Cuatro Jinetes vendrá de la mano del director Ruen Fleischer, conocido por la dirección de filmes como Bienvenidos a Zombieland o Venom. En cuanto al reparto, se prevé que regrese el elenco inicial: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher –que no apareció en la segunda entrega de la serie y que volverá a ponerse en la piel de la escapista Henley Reeves–, Dave Franco y Morgan Freeman regresarán para Ahora me ves 3. Además, se incorporarán nuevas caras como Rosamund Pike (Perdida, Saltburn), Justice Smith (Jurasic World), Dominic Sessa (Los que se quedan) o Ariana Greenblatt (Barbie).

¿Cuándo se estrena ‘Ahora me ves 3’?

Con el reparto terminando de coger forma, Lionsgate ha anunciado que ya hay fecha para el regreso de la franquicia Ahora me ves: llegará a las salas de cine el 14 de noviembre de 2025. Por ahora, esta nueva entrega no tiene competidores previstos para el mismo día, pero se sabe que compartirá mes con Blade, el esperado estreno de Marvel.

Del argumento no sabemos mucho, pero se espera que se continúen las líneas que quedaron abiertas en el final de la película anterior. Quizás los Cuatro Jinetes se unen a The Eye, la asociación secreta de magos e ilusionistas, o quizás no. Sea como sea, lo descubriremos a finales del año que viene.