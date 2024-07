David Rubín, 'rockstar' del tebeo patrio: "No vamos a hacer que el cómic español avance confiando solo en vender fuera las traducciones de nuestros trabajos"

David Rubín es lo más parecido que tiene el sector del cómic español a una rockstar. Y no solo por su querencia a vestir botas vaqueras y camisas negras. El gallego, presencia ineludible en la comicsfera patria, es poseedor de un fuerte carácter que, en una profesión poco acostumbrada a decir las cosas en voz alta y a la cara, le ha hecho meterse de cabeza en más de una polémica. Todo esto, por supuesto, sin aflojar un ritmo que le permite simultanear trabajos para Estados Unidos con proyectos propios que publica en España. Tras El fuego (Astiberri, 2022), un ambicioso cómic entre lo apocalíptico y lo existencial, llega a España Operación Amanecer (Astiberri), una serie protagonizada por vampiros adolescentes concebida para el mercado norteamericano con guiones de Henry Zebrowski y Marcus Parks, podcasters de éxito en Estados Unidos gracias a su Last podcast on the left.

"Operación Amanecer es un poco como una canción de los Misfits o de los Cramps, pero en cómic. Es un rollo rápido, divertido, cañero y ya está", explica Rubín. El dibujante orensano destaca que después de la exigente etapa trabajando en El Fuego, el autor buscaba algo más ligero y divertido, una oportunidad de disfrutar su trabajo sin tanta presión aunque, puntualiza, “mi entrega como autor es la máxima en ambos casos". La exigencia personal es la misma, el enfoque y el público objetivo son diferentes. “Tienes que entender lo que estás haciendo, qué tipo de obra vas a ofrecer. No puedes encarar una obra como Operación Amanecer, que es como un blockbuster de terror, de humor, de acción, con una obra como El Fuego, que es más de autor”.

'Operación Amanecer', de David Rubín, Henry Zebrowski y Marcus Parks / Astiberri

Un mercado estadounidense en pleno cambio

Sobre el mercado norteamericano en la actualidad, Rubín percibe que “ha cambiado el espectro, sobre todo de editores. Hay mucha gente joven, la mayoría más jóvenes que yo. Y hay gente que ya se ha criado leyendo a Marjanne Satrapi, leyendo el Maus, leyendo otras cosas que no solo es el tipo de cómic que publica su editorial. Y por eso tienen también un espectro de gusto mucho más amplio”.

“Yo por ejemplo”, continúa, “nunca tuve que hacer una prueba para trabajar con Estados Unidos, ni he trabajado nunca con un agente. Me han llamado y no he tenido que modificar mi estilo para poder entrar ahí. Ni tampoco he tenido que hacer nada en mis libros hechos aquí para que se publicaran allá”, comenta, y añade cómo “cada vez hay más gente que nos saltamos la ‘mili’, entre comillas, que había antes, que era pasar por Marvel, o DC, dibujar superhéroes, hacerte un nombre. Y luego ya irte a una editorial independiente, o a Dark Horse, o a Image, una de estas, donde el copyright de lo que creas es tuyo es tuyo, a crear tu obra y a capitalizarla”, concluye.

Rubín admite ser parte de una cadena que otra gente empezó mucho antes. “Y estoy en deuda con todos ellos. Desde Carlos Pacheco, que empezó abriendo camino para muchos en las editoriales norteamericanas mainstream, a gente como Emma Ríos, que han ayudado a que otros entren”.

A pesar de su éxito internacional, Rubín mantiene un fuerte compromiso con la industria del cómic en España. "Mi objetivo es crear industria de cómic en España", afirma con convicción. Aunque reconoce que no es un superventas, el gallego se esfuerza por producir obras que puedan moverse a otros mercados, generando riqueza y derechos de autor que beneficien a la industria local.

Trabajar en Estados Unidos ha sido una experiencia enriquecedora para Rubín, permitiéndole colaborar con figuras destacadas como Jeff Lemire y Matt Kindt, y explorar diversos formatos, desde portadas hasta cómics de encargo y crowdfunding. A pesar de las tentaciones de dedicarse exclusivamente al mercado extranjero, Rubín sigue apostando por crear y publicar en España.

Apuesta por una industria autóctona

"Yo empecé con los fanzines, publicando en España y haciendo autoedición. Soy consciente de lo que cuesta vender un puto tebeo", comenta el autor. Para él, el verdadero avance del cómic español no se logrará únicamente traduciendo trabajos para venderlos en otros países, sino creando y fortaleciendo la producción nacional.

Rubín también aboga por una mayor conciencia de clase entre los autores y una mejor estructura editorial que ofrezca porcentajes más justos a los creadores. “Yo puedo entender que una editorial española no pueda pagarme el mismo adelanto que una editorial americana o que una francesa”, admite, pero puntualiza: ”Lo que sí puedes, por ejemplo, es mejorar los porcentajes que te llevas del PVP. Estoy seguro de que si nos pusiéramos de acuerdo con librerías y editoriales encontraríamos un modo”.

Su propuesta, en este aspecto, es clara: crear diferentes porcentajes en función de las ventas. “Que sea algo dinámico. Que si vendes solo mil, te lleves el 10%. Pero si, por ejemplo, superas los 5.000, dame el 12. Y cuando lleve 15.000 vendidos, súbeme al 15. Y ya lo dejas ahí. Así cambia un montón. Yo, por ejemplo, si cobrara el 15% del PVP de cada libro que vendo, podría trabajar en exclusiva en España”.

El dibujante gallego asegura que con lo que se siente más cómodo como creador es haciendo sus libros para Astiberri, su editorial en España. “Da igual los que sean, pero a mí me gusta trabajar para mi país, y ahora que me va mejor, poder generar aquí buenas ventas y que luego esas mismas obras puedan moverse a otros países y también funcionar, como pasó ya con Beowulf y con otras obras mías".

Para él, ese es el escenario ideal. “¿Qué pasa? Que aunque yo vendo bien en España, no soy un superventas. No soy Paco Roca y no soy Moderna de Pueblo”, señala. “Vendo bien, pero no lo suficiente como para poder vivir solo de trabajar para España. Y por otro lado, a mí tampoco me desagrada trabajar para Estados Unidos. No me considero que trabaje para ellos en plan mercenario, porque yo elijo muy bien lo que quiero hacer”.

Página interior de 'El fuego', de Davíd Rubín. / Astiberri

“No siento que esté haciendo para Estados Unidos algo muy diferente a lo que hago acá”, aclara David Rubín, “salvo por el hecho de que es un mercado más potente y que eso les permite poder pagar mejor. Y gracias a eso luego puedo tomarme año y medio sabático para cerrar El fuego para Astiberri, que sería una obra que podría haber vendido directamente a Image o a Dark Horse o a otra editorial de allá. Pero quise hacerla para aquí”.

En el futuro más próximo, sus planes son seguir trabajando para ambos lados del Atlántico. En septiembre llegará su primera obra para la editorial DC, que le ha permitido traer al Joker a sembrar la locura en el Madrid de Ayuso y Almeida. Para Astiberri, prepara un western con guion de Jon Bilbao y, también para el mercado norteamericano, está trabajando en una nueva serie de ciencia ficción con el guionista Matt Kindt. “Al final -concluye- busco hacer los tebeos que me apetece hacer y que me hacen sentir bien. Cuando termino un cómic, siento que he crecido como artista, como autor y como persona, que me ha cambiado de alguna manera y que me ha enseñado nuevas vías dentro de mi trabajo. Para mí eso ya es el triunfo máximo", concluye.