George R. R. Martin vuelve a hablar sobre 'Vientos de invierno' ante la insistencia de sus fans

Ha pasado más de una década desde la publicación del último libro escrito por George R. R. Martin de la serie Canción de Hielo y Fuego. Su público está nervioso, es normal, lleva mucho tiempo esperando, quiere que el autor termine de escribir Vientos de invierno. Todos están viendo o ya han visto La casa del dragón como paliativo. Pero, por el momento, no hay fecha para la nueva obra del que inspiró Juego de tronos.

En su blog, R. R. Martin escribe a modo de diario: habla sobre lo que piensa de las adaptaciones de sus libros, sobre dragones, sobre con quién se reúne o sobre sus viajes de trabajo. En una de las últimas entradas, ha confesado estar cansado de las especulaciones que llenan las redes sociales cada vez que sale de viaje: “Cuando el año pasado mencioné que iba a reunirme con mi editor en Londres, internet se volvió loco inventando teorías, diciendo que esto significaba que ya había terminado de escribir Vientos de invierno y que iba a dar una gran noticia. Pero no, no funciona así”.

Sin novedades

Aunque todavía no hay fecha prevista para que el escritor termine el que será su nuevo libro, Martin ha decidido dar una pincelada sobre un posible tema en su publicación más reciente. “Los dragones se llevan bien con las personas, bueno, con algunas personas. El motivo y el cómo de esta relación, y también cuándo empezó, se revelará en algún momento con más detalle en Vientos de invierno”, ha escrito el autor. X (antiguo Twitter) se ha inundado de comentarios.

Por más que Martin pide que cesen las especulaciones, las teorías conspirativas y todas las suposiciones alrededor de su escritura, lo único que consigue con esto es alimentar todavía más al fandom. Al decir que se reunirá de nuevo con su editorial, han aparecido publicaciones en todos los idiomas en los que los usuarios aseguran que esto se debe a que ya ha terminado de escribir Vientos de invierno. Y decir que en el próximo libro se hablará de dragones significa, sin duda, que tratará la historia de Daenerys Targaryen. Esto último, aunque tenga sentido, no ha sido confirmado por parte del autor en ningún momento. Lo que sí les ha dicho a sus lectores es que estén tranquilos: “Cuando Vientos de invierno esté terminado no lo sabréis, pero habrá un GRAN anuncio cuando llegue el momento. No puedo decir cuándo”.