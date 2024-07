Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

El universo soul de Lotta Lindgren está fuertemente influenciado por Amy Winehouse, Janis Joplin, Sam Cooke y Stevie Wonder. Por lo que, entre tanta estima, al menos, ya se verá, sale bien parada. Su particular voz, grave y rasgada, es el hilo conductor de un cancionero que ha ido ganando puntos con el paso del tiempo. Desde Suecia, poco a poco, ha ido asentando una propuesta que alcanza en You And I su mayor exponente. Una delicia retro-pop.