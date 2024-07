El INAEM suspende los pagos como actor de Lluís Homar en el Festival Grec y en Almagro

Este jueves, el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), Lluís Homar, presentaba en rueda de prensa el estreno en el Festival Grec de Barcelona de Canciones de amor, de desamor y de piratas, un recital de poesía y música en el que intérpretes como Marisa Paredes, Manuela Velasco, Pere Arquillué, Alberto San Juan y Natalia Menéndez leerán —en catalán y castellano— los versos de poetas románticos como Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, José de Espronceda y José Zorrilla. Al piano, el dramaturgo de la CNTC, Xavier Albertí, acompañado de la soprano María Hinojosa Montenegro, repasará composiciones del belcantismo romántico español. También en escena, junto a los intérpretes citados, estará Lluís Homar. El montaje se podrá ver en el Teatre Grec los días 15 y 16 de julio y llegará al Festival de Almagro el 27 y 28 de este mes.

En esa rueda de prensa, primer encuentro de Homar con medios tras las informaciones publicadas por este diario, no ha habido ni una sola pregunta o alusión al respecto. El pasado viernes, en unas declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Lluís Homar confirmó que en 2021 había recibido pagos del Instituto Nacional de las Artes Escénicas (INAEM) por codirecciones que nunca realizó. En concreto, de las obras Esta primavera fugitiva, dirigida por Alberto Conejero; Antonio y Cleopatra, dirigida por José Carlos Plaza; y el espectáculo Caravaggio, Vermeer, Velázquez, dirigido por Xavier Albertí. Por las tres codirecciones falsas, tal como refleja el portal de transparencia del ministerio de Cultura, Homar cobró un total de 50.000 euros, un “complemento” a su sueldo anual como gestor —en 2023 ascendió a 79.586 euros— que acordó con la entonces directora general del INAEM, Amaya de Miguel.

En dichas declaraciones a este diario, Homar explicó: “Me hicieron una oferta de 120.000 euros, de ellos 70.000 eran por la gestión y otros 50.000 por la actividad artística. En 2021 yo interpreto El príncipe constante y Antonio y Cleopatra. Pero en ningún sitio está contemplado que el director de una compañía nacional actúe, no se puede, administrativamente esto no está contemplado […] yo recibo una aportación anual de 50.000 euros y, si sumas todas estas cosas [las codirecciones inexistentes], sale esa cifra. En realidad, yo he actuado, pero no se puede contemplar administrativamente esa posibilidad”.

Nombrada en julio de 2018, Amaya de Miguel convocó y resolvió durante su mandato los concursos públicos que renovaron las direcciones artísticas en las unidades del INAEM, entre ellos, la elección de Lluís Homar al frente de la CNTC, un nombramiento que generó bastante polémica debido a la completa inexperiencia de Homar en el teatro del Siglo de Oro. “Vengo a aprender’, dijo en aquella rueda de prensa de 2019 en la que se anunció su nombramiento. En marzo de 2022, De Miguel dimitió de su cargo y fue nombrada directora general de la Fundación Montemadrid que gestiona espacios como La Casa Encendida. La exdirectora del INAEM, casada con el diplomático y exministro de Exteriores Carlos Westendorp y amiga personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha contestado a ninguna de las peticiones de entrevista de este diario y, según fuentes consultadas, a día de ayer tampoco había respondido a las llamadas del equipo actual del INAEM.

Suspensión de los pagos

“En ese momento, la dirección general del INAEM desconocía lo que afirma el señor Homar en sus recientes declaraciones”, ha explicado este jueves el INAEM, a preguntas de este diario sobre si la actual directora general del organismo, Paz Santa Cecilia, conocía la existencia de los pagos a Homar por codirecciones falsas cuando negoció la prórroga de su contrato como director artístico, prórroga que el organismo anunció el pasado mes de abril. Según ese escueto comunicado del INAEM, Santa Cecilia no tenía constancia de esas irregularidades administrativas antes de que Lluís Homar las explicara con todo lujo de detalles en este diario el pasado viernes.

En esa prórroga de su contrato, el INAEM impuso como condición que Homar dejara de actuar: “Queda excluida (para Lluís Homar) la posibilidad de actuar en los próximos tres años en el ámbito teatral a partir de la temporada 2024/25”, señaló el organismo en un comunicado la semana pasada. A preguntas de este diario sobre si Homar cobrará su trabajo como actor en las funciones de Canciones de amor, de desamor y de piratas previstas este mes de julio, el INAEM ha explicado también que “Lluís Homar no va a percibir ninguna remuneración por su actuación en Canciones de amor, de desamor y de piratas ni en el Grec ni en Almagro”.

A esas funciones se sumaba también la gira que Homar tenía previsto realizar en octubre, noviembre y diciembre de este año con la obra El templo vacío, un unipersonal que codirige e interpreta a partir de textos de san Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Calderón o Jacint Verdaguer. La pieza tiene funciones anunciadas en la web de la CNTC en Elche, Gerona, Valencia, Castellón y Orense, entre otras plazas. Y, aunque siguen anunciadas en la web, desde la CNTC han confirmado a este diario que “la gira se ha suspendido y se cae”, información que también confirma el INAEM, y que retirarán esa información próximamente.

Los sindicatos piden que actúe la Fiscalía

También este jueves, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han hecho público un comunicado conjunto en el que piden que los hechos “se esclarezcan de manera inmediata” y solicitan “la intervención de la Fiscalía para que investigue este caso hasta sus últimas consecuencias, de forma que se depuren todas las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar”.

Las tres centrales sindicales denuncian en su comunicado “el proceso de degradación en el que lleva años inmerso el INAEM, donde la falta de personal, la dificultad para la cobertura de bajas, las retribuciones congeladas, los retrasos en el pago al personal artístico, la reducción de las producciones propias con la externalización de las giras a través del sistema de coproducción, la merma en las plantillas y el exceso de temporalidad” han hecho que “el organismo esté en una situación insostenible”.

A pesar de esta situación que vive el INAEM, señalan los sindicatos que, tras las informaciones publicadas, “se ha evidenciado que para ciertas cuestiones no hay dificultad financiera y presuntamente se han realizado pagos sustanciosos al director artístico de la CNTC por trabajos no realizados, suponiendo un hecho vergonzoso para el organismo”.