Metallica, de la A a la Z

El grupo estadounidense Metallica volverá a descargar en España en un doble concierto los días 12 y 14 de julio, en el estadio Metropolitano de Madrid, sus habituales dosis de thrash metal y hard rock. Desde su arranque en 1981 hasta la actualidad la banda ha experimentado un sinfín de cambios, apreciables no solo en su formación, sino en su estilo, imagen y discografía. Este es un repaso por algunos de los términos que recogen canciones clave, éxitos y tragedias del cuarteto de San Francisco.

A: '...And Justice for All'

Cuarto trabajo discográfico de estudio del grupo, lanzado al mercado en septiembre de 1988. Supuso el debut con la banda del bajista Jason Newsted, que reemplazaba al malogrado Cliff Burton, fallecido en accidente de autobús en 1986. Un debut poco sonado, por otra parte, porque el volumen del bajo era realmente muy bajo, valga la redundancia, por expreso deseo de los mandamases de la banda: Hetfield y Ulrich. La temática de las canciones trataba las injusticias desde las perspectivas de la política y la justicia. Eye of the Beholder, Harvester of Sorrow y One son algunos de sus temas más representativos.

B: Burton, Cliff.

Nacido en Castro Valley , California, el 10 de febrero de 1962, comenzó a dar clases de piano a los seis años, pero a los trece, tras la muerte de su hermano, cambió de rumbo y se decantó por el bajo. Influido por Geezer Butler (Black Sabbath), Lemmy Kilmister (Motörhead) o Phil Lynnot (Thin Lizzy), fue un bajista de gran virtuosismo, con indudables habilidades para la composición de temas y de gran influencia en posteriores genraciones de bajistas. ‘Descubierto’ por Hetfield y Ulrich, debutó con Metallica en marzo de 1983 sustituyendo a Ron McGovney. Su muerte prematura en un accidente de autobús tras una actuación en Estocolmo en 1986 sumió a la banda en una profunda tristeza y sus miembros barajaron la idea de abandonar.

C: Cynthia Hetfield.

La madre del vocalista de Metallica fue una excantante de ópera que pertenecía, como su marido, Virgil Hetfield, a una secta religiosa. El ambiente en el que se educó James Hetfield estuvo marcado por las largas ausencias de su padre y la rigidez conservadora del hogar. Cuando Cynthia Hetfield enfermó de cáncer siguió la doctrina de la religión que practicaba y rechazó el uso de las medicinas. Su fallecimiento cuando James Hetfield tenía 16 años marcó el carácter y la personalidad del músico, apreciable en las letras y temáticas de muchas de sus canciones. The God that Failed , del Black Album, sirve como ejemplo.

Dave Mustaine, exmiembro de Metallica y líder y fundador de Megadeth. / Ferran Sendra

D: Dave Mustaine

El californiano David Scott Mustaine fue expulsado de Metallica en abril de 1983 por su adicción al alcohol y las drogas. La historia cuenta que Ulrich y Hetfield literalmente lo subieron a un autobús y lo mandaron a casa. Mustaine fundó después el grupo Megadeth, con el que ha publicado más de 16 discos y vendido 38 millones de copias. Pese a ello, en el documental Some Kind of Monster (1984), Mustaine confesaba ante Ulrich, en su primer encuentro desde su expulsión, que aquella decisión le había arruinado la vida pese al indiscutible éxito de Megadeth.

E: 'Enter Sadman'

Uno de los clasicazos de la formación. Abría el Black Album (1991), del que fue además su primer sencillo, y llevaba la firma de Hetfield, Ulrich y Hammett. En un abrir y cerrar de ojos se convirtió en disco de oro en los States tras vender 500.000 copias. El tema se desarrolló a partir de un riff compuesto por Hammett y sigue siendo un fijo en todos los directos de la banda.

F: 'Fade to Black'

Canción que aparece en Ride the Lightning (1984), su segundo trabajo de estudio. Se considera su primera balada, lo que no sentó especialmente bien entre sus seguidores más ‘thrasheros’. Con un arranque acústico que va endureciéndose progresivamente, el tema de la canción aborda la temática del suicidio. Hetfield estaba en los días de la composición “obsesionado” con la muerte, según el testimonio de Ulrich.

G: 'Garage'

Publicado en 1998, se trata de un disco de covers que incluye temas de Queen, Black Sabbath, Bob Seger y Diamond Head, entre otros, a los que le dan un inequívoco estilo Metallica. En su primera semana vendió más de 400.000 copias en Estados Unidos.

H: Hammet, Kirk

A los 16 años ya agitaba la guitarra en el grupo Exodus. En 1983 se unió a Metallica como guitarrista principal sustituyendo a Dave Mustaine después de convencer a las primeras de cambio en la audición a los exigentes Hetfield y Ulrich. Hammet recibió clases del mismísmo Joe Satriani. En su estilo aúhn se pueden apreciar vestigios de su influencia proviniente del blues y del jazz.

Kirk Hammett, en un concierto de Metallica en Barcelona en 2018. / Ferran Sendra

I: Infection Grooves

Nombre de una de las bandas donde tocó Robert Trujillo, bajista de Metallica desde la salida de Newsted en 2003. Con un estilo definido como funk metal estadounidense la banda comenzó su andadura en 1991. Trujillo fue, junto a Mike Muir, el principal inspirador del grupo. Ambos definieron su estilo, en el que el desempeño del bajo tomaba una especial relevancia.

J: James Hetfield

Es el frontman de la banda, donde ejerce como vocalista, guitarrista y compositor. Sus primeros escarceos musicales le llevaron a tocar las teclas de un piano, pero en la adolescencia prefirió las cuerdas de la guitarra eléctrica influido por grupos como Kiss, Black Sabbath, Queen o Aerosmith. Pese a su aspecto de tipo duro también ha sido capaz de componer baldas como Nothing Else Matters mostrando una sensibilidad muy alejada de las temáticas de sus primeros discos de thrash. Sus problemas con el alcohol obligaron a la banda en 2001 a suspender la grabación. Hetfield entró en rehabilitación entonces. Años más tarde, en 2019 sufrió una recaída. Pese a todo, sigue siendo a día de hoy el alma creativa de Metallica.

Hetfield, durante un concierto de Metallica en Lisboa. / Manuel de Almeida / EFE

K: Kronoberg

Esta provincia sueca forma parte de la historia más triste de Metallica. En una de sus carreteras perdió la vida Cliff Burton, el joven bajista de la banda. El 26 de septiembre de 1986, después de tocar en Estocolmo, el grupo se subió al autobús rumbo a Copenhague. Previamente, los miembros del grupo se habían jugado a las cartas quien dormiría en la cama de Kirk Hammett. Cliff Burton había sacado la carta ganadora. Pasados unos minutos de las seis de la mañana, el conductor del autobús perdió el control del mismo y y el vehículo comenzó a dar vueltas. Burton salió despedido y el autobús le cayó encima, provocándole la muerte.

L: 'Load'

Como sexto trabajo de estudio de la banda tenía la dificilísima tarea de suceder al Black Album. Se lanzó el 4 de junio de 1996 y sus casi 80 minutos de música trajeron consigo un profundo cambio de estilo que coincidió con una variación en la imagen de los integrantes del grupo. Los cuatro rockeros redujeron notablemente la longitud de sus cabellos y aquello certificaba una reorientación a todos los niveles. Las críticas arreciaron desde varios flancos, especialmente desde aquel que concentraba a sus seguidores de los primeros años. La apertura hacia ese nuevo estilo musical les abrió, sin embargo, el mercado de nuevos públicos y el disco se convirtió en un rotundo éxito de ventas.

M: 'Master of Puppets'

Fue el tercer álbum de estudio de la formación. Puesto en el mercado por Elektra Records el 3 de marzo de 1986, se convirtió en el primer disco de oro del cuarteto. Sus ventas sobrepasarían los seis millones de ejemplares algo más tarde. Fue el último disco en el que participó el bajista Cliff Burton. Es uno de los grandes referentes del thrash metal y un habitual en las listas de los mejores discos del género de la historia con temas como Battery, Disposable Heroes, The Thing That Should Not Be o la propia Master of Puppets.

Portada del disco Master of Puppets. / EPE

N: Newsted, James

Jason Curtis Newsted fue el bajista de la banda durante quince años. En 1986 fue el elegido entre los 40 aspirantes a tocar el instrumento en el grupo. Su salida de Metallica en 2001 se produjo tras una serie de roces y situaciones en las que el bajista se sintió menospreciado y maltratado por sus compañeros.

O: 'Orion'

Canción instrumental del tercer álbum de estudio de la banda, Master of Puppets (1986). La composición del tema se atribuye al bajista Cliff Burton, demostrando una ejecución ecléctica, donde el bajo asume un gran protaganismo, empleando distorsiones eléctricas y armonías que revelan la excepcional técnica del músico fallecido en accidente de tráfico en 1986.

P: Papa Het

Es el apodo con el que se conoce a James Hetfield, vocalista y guitarrista del grupo. Se desconoce con exactitud el origen de esta denominación. La parte “Het” se corresponde claramente con las tres primeras letras de su apellido y se ha especulado con que lo de “Papa” pudiera tener que ver con la autoridad y presencia física del músico en el seno de la banda y en el escenario.

Q: 'Quebec Magnetic'

Título del DVD en directo de la formación lanzado en 2012 y que reproduce los dos conciertos que ofreció el cuarteto en esa ciudad canadiense en 2009. Además, fue el primero lanzado por el sello propiedad de la banda Blackened Recordings.

R: Robert Trujillo

Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Trujillo Veracruz es el nombre completo del bajista del grupo, lo que le garantiza múltiples celebraciones asociadas al santoral. De ascendencia mexicana, cuajó en la banda a la perfección tras la salida de James Newsted. Previamente había tocado con Suicidal Tendencies, Black Label Society, Infectious Grooves y el mismísimo Ozzy Osbourne.

El bajista de Metallica, Robert Trujillo. / Javier Cebollada / EFE

S: San Francisco

El malogrado bajista Cliff Burton fue decisivo en el traslado de Metallica desde Los Ángeles a San Francisco. Ese cambio de ciudad fue la condición que les puso a Hetfield y Ulrich para aceptar entrar en la formación, aunque, en realidad, estos ya habían contemplado esea mudanza al comprobar que en el área de San Francisco el thrash tenía mayor aceptación y un mayor número de seguidores que en la ciudad angelina. Allí la banda emprendió su crecimiento y se consolidó de manera definitiva. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, proclamó hace unos años el 16 de diciembre como el “Metallica Day”, que es como una versión thrash del ‘hijo adoptivo’.

T: Thrash Metal

Subgénero del metal cuya paternidad (o principal representatividad) se atribuye a Metallica. Caracterizado por rudos y poderosos riffs de guitarra, frecuentes cambios de ritmo, baterías endiabladamente rápidas y bajos con más protagonismo (aunque en el caso de Metallica esto tiene sus matices, sobre todo en la época de Newsted). El thrash exige a los intérpretes una gran destreza y técnica para poder tocar a altas velocidades.

U: Ullrich, Lars

Batería, fundador y compositor de la banda. Podría haber sido, sin embargo, una estrella del tenis, pero lo que le gustaba desde su infancia era la batería. Su abuela le regaló una y ya nada fue igual, pese al empeño de su padre, jugador profesional de tenis, para que su vástago siguiera sus pasos con la raqueta. A los nueve años asistió a un concierto de Deep Purple en su dinamarca natal. Su traslado a Los Ángeles fue determinante para que acabara conociendo a Hetfield a través de un anuncio en la prensa y creando finalmente Metallica.

Lars Ulrich, batería de Metallica. / Claus Fisker

V: Vídeos

Aunque se trató de un tabú en los primeros tiempos de la banda y habían asegurado que jamás caerían en las garras del mercado con videoclips de intenciones comerciales, al final acabaron claudicando. Su primer vídeo fue para su canción One, incluida en el disco … And Justice for All. Dirigido por Michael Salomon y filmado en blanco y negro, se presentó en la MTV en enero de 1989. El vídeo incluye escenas la película antibélica Johnny cogió su fusil.

W: 'Wherever I May Roam'

Incluida en su disco Metallica, conocido como Black Album, esta canción arranca con el sonido de un sitar eléctrico, dando paso después a la batería de Ulrich y las guitarras de Hetfield y Hammett. El sonido oriental que perseguía la formación les llevó a utlilizar también un gong. El bajista por entonces de la banda utilizó en la grabación de este tema un bajo de doce cuerdas. Se lanzó como sencillo en octubre de 1992.

X: X (antes conocida como Twitter)

En esta red social la banda de San Francisco tiene más de 6 millones de seguidores. El pasado 26 de junio fue hackeada para dar visibilidad a una estafa de criptomonedas. Desde su cuenta, los chicos de San Francisco sólo siguen a dos bandas: Iron Maiden y Apocalyptica.

Y: Yankees

El equipo de los New York Yankees acostumbraba a emitir por la megafonía de su estadio la canción de Metallica Enter Sadman cuando irrunpía sobre el terreno de juego el afamado beisbolista Mariano Rivera. Tiempo después de que los chicos de Metallica felicitaran a Rivera por su ingreso en el 'Baseball Hall of Fame', el jugador reconoció que nunca había acudido a un concierto del grupo y que aunque los respetaba y condideraba grandes personas en realidad, como cristiano no escuchaba ese tipo de música.

Z: Zazula, John

Empresario y productor discográfico neoyorquino, considerado junto a su esposa Marsha el descubridor de Metallica. La pareja era dueña de la tienda de discos Rock'n Roll Heaven, de reconodico prestigio en Nueva Jersey. John y Marsha Zazula fundaron la discográfica Megaforce, lanzando al mercado los dos primeros discos de la banda: Kill 'Em All (1983) y Ride The Lightining (1984).