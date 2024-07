La película de David Lynch que fue rechazada por Netflix

Los 78 años de David Lynch no son un impedimento para que el director siga queriendo contar historias. Tampoco para querer explorar formatos en los que nunca antes había trabajado, como es el caso de la animación. Escribió Snootworld, un lugar repleto de criaturas diminutas que, a los ocho años, se vuelven todavía más pequeñas en una especie de ritual, y pensó que Netflix estaría interesada en asumir la financiación.

El director de Twin Peaks (1990) y Mulholland Drive (2001) ha estado dos décadas escribiendo el guion de la fantasía Snootworld junto a Caroline Thompson, la que fuera guionista de Tim Burton, encargada de libretos como el de Eduardo Manostijeras (1990) o Pesadilla antes de Navidad (1993). La combinación parecía ganadora, pero Netflix no opinó lo mismo.

Netflix no ha querido financiar esta historia "a la vieja usanza"

Cuando Lynch acudió a Netflix en busca de financiación, la respuesta no fue la esperada: Netflix no asumirá la financiación de este filme. El director lo entiende: “Snootworld es una historia pensada a la vieja usanza y, hoy en día, la animación se queda en la superficie, en la broma fácil. Parece que al público ya no le interesan este tipo de fantasías más clásicas. Es más fácil decir que no a un proyecto así que hay que asumirlo”, afirmó a Deadline.

Cualquiera pensaría que un cineasta de la talla de Lynch tiene la capacidad de producir lo que él quiera, pero está comprobado que la industria del cine no funciona así ni para los más veteranos. No hay financiación para Lynch al igual que tampoco había distribuidora para Coppola, que tuvo que asumir personalmente los 120 millones de dólares que ha costado Megalópolis. Aun así, Lynch no pierde la esperanza. Su intención es dejar Snootworld en manos de su hija, Jennifer Lynch, reconocida por su dirección en American Horror Story, pero no termina de decidirse. Parece que cada vez hay menos lugar en Hollywood para los clásicos.