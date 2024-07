Maren, la chica pop que se rifan los festivales: "Es difícil gestionar una carrera independiente cuando quieres un sueldo digno para tus músicos"

El destino tenía previsto una vida musical para Maren. No sólo porque haya heredado la vena artística de su bisabuelo, minero cantarín donde los hubiese, sino por su capacidad para dar color al presente, la mayoría de las veces en verso. Con una sensibilidad eléctrica, rápidamente encontró en su guitarra el refugio perfecto para sacar aquello que la enrabietaba. Empezó con 11 años para salvarse a sí misma y, una década después, reconvertida en la chica pop que los festivales están rifándose en España, lo hace también por los demás. “Me tocó vivir cosas difíciles de pequeña. Y, para mí, componer fue una forma de encaminarme. Parece que debes tener una cierta edad para afrontarlas y, por desgracia, no es así”, cuenta desde el estudio, donde está finiquitando el elepé que lanzará en septiembre. El segundo. La segunda vez que se (nos) rescatará.

Con la hondura de Russian Red, el pulso de Zahara y la chispa de La Bien Querida, ha hecho de la música el diario que jamás redactó. Quizá, porque entonar aquellas emociones le ayudaban a entenderlas. Una absolución que, sin querer, fue tomando cuerpo en el chiquito Alguien sin vergüenza: “Lo publiqué cuando tenía 14. Hoy, con 21, pienso que fui valiente al grabarlo. Tenía que haber explotado más aquella mala leche que tenía”, asegura entre risas. No la ha abandonado, aunque ha aprendido a dosificarla. Desde entonces, sus letras tienen el punto justo de furia que, frente a su dulce imagen, la vuelven única.

'Margaritas y lavanda' fue el primer elepé de Maren. / CEDIDA

“Soy contundente y clara. Mis canciones son un mecanismo de autodefensa y, por qué no, me gustaría transmitírselo a todo aquel que lo necesite”, apunta. Poco a poco, tal y como indican las cifras, lo está consiguiendo: cada vez más personas se están sumando a la particular reivindicación que protagoniza en las populares La estación espacial de Teruel, En el túnel de lavado, Te invito a mi piscina, El día que bajé las escaleras y Cualquier cosa que diga yo. Son los cinco títulos que mejor la representan y que, a la espera de otros nuevos, han conquistado a la multitud con mayor ímpetu. Ahora que los mira con distancia, valora el arrojo de entonces: “Vuelvo a estos debates cada cierto tiempo, pero los abordo desde otro prisma. Tal vez, por ello, siento la necesidad constante de escribir”.

El resultado fue Margaritas y lavanda, su primer largo. Con él, empezó a rodar un proyecto que está dando sus frutos: llena salas y salpica carteles gracias, única y exclusivamente, a un repertorio que no deja indiferente. Si algo ha demostrado Maren es que, por encima de todo, sus temas son el eje que vertebra su trayectoria. Así lo probó en el epé Begixek: en estos seis cortes, defendió la lengua como el vehículo ideal para transmitir sentimientos olvidados. “No quería quedarme fuera de la escena vasca, me gusta ser partícipe de donde soy. Quería homenajear a mi cultura y retroalimentarme”, recuerda.

P. ¿Compone igual en castellano que en euskera?

R. Sí y no. La forma en la que me expreso en euskera es más auténtica. Cantar en este idioma me resulta más sincero, pues sé que sólo las va a entender mi círculo.

P. En un mercado tan feroz y exigente, ¿ha tenido capacidad de hacer siempre lo que ha querido?

R. En ocasiones, he pensado prestar más atención a los demás. Pero, a la vez, siento que no debería hacerlo porque podría perder sentido. No quiero formar parte de una masa homogénea. Haberme sido fiel, aunque fuese a otro ritmo, me ha permitido estar donde quiero. Mantenerme firme me ha cerrado puertas, claro. Cuando eres joven te intentan convencer de que la vida es de una determinada manera y, sinceramente, me gustaría que más gente se plantase cuando algo no les encaja.

P. ¿La industria que le ha tocado es más feminista que la de sus predecesoras?

R. Por una parte, sí. Hemos avanzado. Y, por otra, no. Los problemas que me encuentro son los mismos que han enfrentado las mujeres en las últimas décadas. Este año tuve uno y pensaba que era algo que podía contar cualquier otra artista. No soy la primera ni la última. De cara a la galería somos súper modernos, pero hay bastantes cosas que reformar aún.

Faltan oportunidades

BBK, Sonorama, Oasis Sound, Les Arts y San San son algunos de los festivales que han apostado por ella. Si bien lleva dos temporadas colándose en los más importantes del país, el objetivo no ha sido fácil. En parte, por una falta de oportunidades que lapida proyectos artesanales como el suyo. “Cuesta mucho entrar cuando eres una artista pequeña. Si tuviésemos mayor caché, podríamos estar en más sitios. Es muy complicado gestionar una carrera independiente cuando las condiciones no son las mejores y tú quieres que tus músicos tengan un sueldo digno. A mí, personalmente, me ha dado pena rechazar algunas ofertas porque no me lo podía permitir. Y eso no suele decirse. Al contrario, parece que tenemos que hacer como si nada”, relata la cantautora, que visitará el Brisa Fest, Oasis Sound y Low en los próximos días.

Poco después, editará su cancionero más sincero. Uno que, de nuevo, intentará responder las dudas vitales que han ido surgiéndole. No obstante, esta vez, lo hará desde otra perspectiva. Con la convicción de que ha evolucionado y que, por más leña que añada, su fuego seguirá controlado: “Estoy contenta porque, al escucharlo del tirón, logro identificar bien un proceso de mejora. Ha quedado un álbum optimista para lo que iba a ser. Encontrarme bien ha sido el objetivo”. Lo que aún no sabe es que, tras publicarlo, el resto también lo estará.