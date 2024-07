Los 10 conciertos imprescindibles que no te deberías perder en la nueva edición de Mad Cool

Janelle Monae Miércoles 10, 19:00h (escenario Mad Cool). Janelle Monae tuvo su mejor momento en sus primeros discos: The Archandroid (2010) y The Electric Lady (2013) fueron dos obras descomunales que llegaban directamente del futuro para abrirle un nuevo presente al r'n'b. Por entonces solía salir a los escenarios vestida de etiqueta, ataviada con fracs y esmoquins que, en festivales de verano (recordemos aquel en Matadero con el sol achicharrándola), hacían pensar en la amenaza de una lipotimia. Su último disco, The Age of Pleasure ('La era del placer', 2023), no es tan brillante como aquellos, pero sigue siendo un álbum conceptual de escucha gozosa, a base de ritmos herederos de África y mucho culto al cuerpo (o al sexo, mejor dicho). Después de cancelar el año pasado en esta misma cita, esperamos que esta vez todo vaya bien y que venga menos abrigada que en aquellos tiempos remotos, porque el sol todavía estará bien alto cuando arranque su concierto. Jacobo de Arce

Merino Jueves 11, 17:40 (escenario Mahou 0,0 Tostada). Con letras intensas y acordes eléctricos han levantado Sandra y Alex el proyecto más pop de los últimos años en España. En la época más urbana, el dúo se ha prometido recuperar el género que dominó las listas en los 2000. No beben de Sonia y Selena, sino de Sergio y Estíbaliz. Y, ojo, porque no hay mayor halago que reconocerse en un clásico. Curtidos en El Retiro y la Gran Vía, han desarrollado un sexto sentido para crear melodías que se agarran a la sesera con enorme facilidad. ¿Son el pasado? Para nada. El presente vuelve a ser pop. Pedro del Corral

Larkin Poe Jueves 11, 17:40 (escenario Mad Cool). Es la bandas que abre el jueves el escenario principal en el Mad Cool y lo hará con una buena dosis de blues y rock clásico del sur de Estados Unidos. Las hermanas Rebecca y Megan Lovell consiguieron con su disco de estudio más reciente, 'Blood Harmony', volver a conquistar un premio Grammy a Mejor Álbum de Blues contemporáneo y recientemente, además, han publicado un EP en el que desnudan en acústico algunas de sus canciones. Después de diez años, las hermanas Lovell están en un momento de madurez al que han llegado desde el bluegrass que les caracterizó en sus orígenes hasta este disco, que ofrece solidez y un sonido contundente, con una gran presencia de guitarras y riffs potentes y que seguro les hará ofrecer un directo inolvidable, pese a lo complicado de la hora que les ha tocado. Blues y rock clásico, que resuena a las raíces pero con canciones frescas y llenas de fuerza. En el Mad Cool traerán su versión más rockera, con la banda que les ha acompañado durante su gira americana en 2023. Te gustarán si eres fan de los Allman Brothers y Black Crowes. Ángeles Castellano.

Michael Kiwanuka Jueves 11, 19:40h (escenario Mad Cool). De la pandilla más interesante de la escena londinense de los últimos años, la que forman Sault, Cleo Sol, el productor-hombre para todo Inflo y unos cuantos más, Michael Kiwanuka es quizá su rostro más conocido. Con una fórmula que incluye una parte de folk, una parte de soul y algún que otro momento rockista, este vocalista y guitarrista al que comparan con Otis Redding se dio a conocer con una canción que ha terminado siendo un himno político (Black Man In A White World) y dio el salto definitivo al estrellato cuando su Cold Little Heart se convirtió en el tema de cabecera de la serie Big Little Lies. Pero ojo, que hay mucho más y sus directos son de los que dejan huella. J. de A.

Nia Archives Jueves 11, 21:40h (escenario Orange). Viene a presentar su álbum debut, que esta británica define como 'jungle emocional'. Tiene una voz inconfundible, que le ha llevado a ser descrita como renovadora del R'N'B, pero en su disco debut 'Silence is loud' la arropan ritmos que viajan del drum'n'bass al jungle de los 90 y primeros 2000. Sus melodías de tempo retardado y languidez encajan a la perfección en los ritmos frenéticos de sus bases. El disco apenas tiene unos meses, así que su concierto en el Mad Cool será la puesta de largo de esta propuesta discográfica, pese a que ella ya está curtida en los escenarios de medio mundo con sus EPs anteriores en los que ha reflejado su eclecticismo (siempre desde una manera de cantar cercana al soul y Rythm and Blues). Á. C.

Bomba Estéreo Jueves 11, 23:15h (escenario Orange). A Bomba Estéreo hay que verlos en directo siempre, porque sus conciertos son una fiesta, una celebración de la vida, con esa peculiar propuesta que combina ritmos tradicionales de su Colombia natal con música electrónica. Ellos fueron pioneros en eso de rescatar el folklore y traerlo al presente, aunque en países como México o Colombia no hubo que rescatarlo, porque siempre fue compatible con la modernidad. Después de 15 años su propuesta no sólo no pasa de moda, sino que constantemente añade público a sus filas. Aunque últimamente han presentado numerosas colaboraciones con otros artistas (al día siguiente de su concierto en Madrid, de hecho, se publica 'Corazón', junto a Nelly Furtado), su más reciente trabajo discográfico es 'Deja', publicado en 2021, un canto a amar el presente y conectar con la naturaleza que demuestra que la lucha por un mundo mejor no es incompatible con una buena sesión de baile y risas. Habrá que esperar al jueves para comprobar si en el setlist incluyen las canciones que han grabado junto a Bad Bunny, Manu Chao o su ya clásico 'Fuego'. Ángeles Castellano

Alvvays Viernes 12, 19:00h (escenario Orange). Aunque son de Toronto, Alvvays optaron desde el principio de su carrera por un sonido que les acercaba más a cómo sonaba la muy pop Gran Bretaña alternativa de los primeros 90 que a la pirotecnia rockera que despliegan sus compatriotas mayores como Arcade Fire o Broken Social Scene. Su depuración de la fórmula indie originaria (esa que se construye con voces juveniles y melodías perfectas sobre un tejido de guitarras ruidosas) les llevó en 2022 a meterse, con su álbum Blue Rev, en todas las listas de lo mejor del año. Merece la pena llegar temprano para no perdérselos. J. de A.

Depresión Sonora Viernes 12, 22:05h (escenario Mahou 0,0 Tostada). Marcos Crespo creó su alter ego durante la pandemia y, tras un meteórico ascenso en Latinoamérica, se convirtió en el único español del pasado Coachella. Lo logró en cuatro temporadas, impulsado por un puñado de canciones que, entre punk y pop, han dado voz a una generación hastiada. Con sólo 26 primaveras ha escrito letras que, sin pretenderlo, se han convertido en el mejor testimonio de una era. Un saco de inquietudes que colgó en su Vallecas natal y que, desde entonces, zurran quienes vibran como él. P. del C.

Avril Lavigne Sábado 13, 20:15h (escenario Mad Cool). No hay nadie de los 90 que no haya vivido su etapa Avril Lavigne. Que no, no se engañe. A todos nos moló ir de malote cuando pensábamos que (guiño, guiño) ella era la viva imagen de macarrismo. Menudos ingenuos. Pero, oye, hay que reconocerle el mérito de hipnotizar a toda una generación a golpe de punk. Ahora tiene 39 años, pero el tiempo no le quitado un ápice de actitud: sigue siendo la niña rebelde incapaz de bajar la mirada. Cuando este viernes toque Skater Boy, He Wasn’t y Complicated, fíjese en sus ojos. Ojalá pueda aguantar el tipo. P. del C.