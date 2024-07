Luis Miguel, qué malote: ruboriza al Bernabéu con un eficaz revoltijo de clichés

Los conciertos de Luis Miguel tienen un puntito anacrónico que, entre tanta Karol G y C Tangana, resulta hasta atractivo. Hay boleros, trajes, coristas, rosas, miradas… Todo un revoltijo de clichés que, aunque demasiado manoseados, siguen siendo efectivos. Al menos, para él. Anoche, el Santiago Bernabéu enloqueció frente a un artista que no sorprende, pero siempre convence: allí, de negro, bronceadísimo, puntual y, en especial, canalla, repasó su carrera con la pillería de quien sabe que gusta. Sonrió, bailó y cantó. No le hizo falta más para rematar su particular juego de seducción.

Arrancó con Será que no me amas, la versión del Blame It On The Boogie que The Jackson Five popularizó en los 70. Le sienta como anillo al dedo y él lo sabe. Por ello, no dudó en darle un puntito extra de picardía con un grotesco giro de cadera que enfervorizó a la masa: las 65.000 almas que abarrotaron el estadio no pararon de suspirar por El Sol de México durante la hora y media que duró la cita. Pues, en el fondo, y gracias al tiempo, su música se ha convertido en un vehículo para reavivar emociones anestesiadas. Amor, amor, amor y Suave lo lograron al primer acorde.

65.000 personas se congregaron en el concierto de Luis Miguel en Madrid. / VÍCTOR LERENA | EFE

Con algún que otro problema de sonido, en parte causados por una acústica mejorable, Luis Miguel fue reconduciendo la velada sin apenas esconder los dientes. Más relajado y jovial que en ocasiones anteriores, mantuvo la conexión con la multitud de principio a fin. Un triunfo teniendo en cuenta que no intercambia ni una sola palabra. Su éxito, por tanto, radica en su repertorio: si bien lleva siete años sin lanzar un álbum, ha conseguido armar una de las giras más ambiciosas de su trayectoria. Sus canciones son incontestables y eso, él también lo sabe bien, resulta más que suficiente.

Las ordenó estratégicamente para que la intensidad no bajase en ningún instante. Incluso en los temas más lentos como Culpable o no, Te necesito, Por debajo de la mesa, Entrégate, Hasta que me olvides… Todo estuvo controlado al detalle. Marca de la casa, vaya. A Luis Miguel no le gusta dejar nada a la improvisación. Tal vez por el sentido de la responsabilidad que ha ido asumiendo con el paso de los veranos. Rodeado de 13 músicos, desplegó su arsenal para cautivar a un público heterogéneo que no para de incorporar nuevos fieles tras el pelotazo de la serie de Netflix.

Voz opaca y rígida

Como buen clásico, tiene la mala costumbre de hacer medleys acelerados y picados que restan presencia a los títulos que los componen. Que sí, que fue una delicia escuchar Un hombre busca mujer, Cuestión de piel y Oro de ley, pero así de recortados y empalmados no era necesario. Sobre todo, cuando la duración de los bolos no resulta excesiva. Asimismo, su voz sonó distinta. Por momentos, opaca y rígida. Quizá, fruto de tantas fechas seguidas. Sin olvidar, claro, con sus respectivas caídas mediáticas, los 43 años que lleva subido a las tablas.

La euforia se desató cuando 14 mariachis tomaron el escenario para tocar La media vuelta y La bikina. Una explosión de color y alegría para dar paso a un colofón aún mayor: Luis Miguel guardó para el final las canciones que le encumbraron en sus inicios. El amor, cómo no, era su temática fetiche. Un motor que hoy sigue disparando las pulsaciones: La chica del bikini azul, La incondicional, Cuando calienta el sol… y, por supuesto, su genuina versión del Ahora te puedes marchar de Dusty Springfield demostraron por qué no hay nadie más malote que él. Tomen nota.