El negrero que fundó una universidad y otros nueve casos de corrupción que consternaron a España

Dada la rentabilidad que la aparición de la Virgen dio a Catalina Labouré en Francia, Sor Patrocinio intentó repetir la jugada en España. No obstante, el resultado no fue el esperado. Y, tras el nombramiento de Fermín de Alcaraz como capellán, la monja no tardó en hacerse famosa: “De la noche a la mañana le florecieron llagas sangrantes en los pies y manos, además de unas erosiones en torno al a cabeza que podrían pasar por marcas de la corona de espinas. La multitud devota empezó a visitarla para solicitarle favores. Los milagros se sucedieron en cascada. También los ingresos, claro”. El 7 de noviembre de 1835, el ministro de Gracia y Justicia Mendizábal envió al convento una piquete con su orden de detención. Un equipo médico concluyó que las heridas habían sido causadas por medios naturales.