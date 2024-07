Las insólitas versiones de Metallica sobre canciones de Obús, Barón Rojo, Los Nikis y... Peret

Durante unos años, desde 2017, en las giras europeas de Metallica se producía un momento al que muchos asistentes contemplaban como si se tratase de una improvisación surrealista, porque si algo caracterizaba aquellos instantes era su imprevisibilidad. Mientras James Hetfield (guitarra y vocalista) y Lars Ulrich (batería) se tomaban un respiro, la pareja formada por Kirk Hammett (guitarra solista) y Robert Trujillo (bajo) se situaban al borde del escenario e interpretaban una versión de un grupo del país donde estuviesen tocando en ese instante, y no tenía por qué tratarse precisamente de rock duro. Ni siquiera de rock.

La escena solía sorprender a los fans del grupo de San Francisco. ¿Alguien podía imaginar que durante un directo de los mismísimos Metallica dos de sus integrantes osaran tocar Dancing Queen, del archiconocido grupo sueco ABBA? ¿O Take on Me, de los noruegos A-Ha? ¿Y qué decir del Caruso del italiano Lucio Dalla?

Sin embargo, ese guiño costumbrista que comenzó en 2017 suponía un auténtico esfuerzo por parte de su principal instigador, Robert Trujillo, californiano de nacimiento, pero de ascendencia mexicana, que dedicaba tiempo a investigar la música de los países que visitaba y buscaba una canción a veces muy representativa y otras veces no tanto. En una entrevista con el medio MMA Junkie, Trujillo reconocía que esos dúos llevados a cabo junto a Hammett y que ellos mismos definieron como Metallica Doodles (garabatos de Metallica) representaron para él uno de los “grandes momentos” de toda su “existencia como músico”. En esos distendidos duetos Trujillo se atrevió a cantar en sueco, en portugués en francés... y en español.

En Madrid, el 3 de febrero de 2018, durante su concierto en el Wizink, reunieron a 16.700 personas a las que sorprendieron con una versión del Vamos muy bien, la canción del grupo de rock español Obús, uno de los grandes representantes del metal hispano desde los años 80. Aparecida en 1984 en el disco El que más, esa fue la elección del dúo de Metallica. El grupo liderado por Fortu respondió en redes sociales agradeciendo a los estadounidenses “el detalle de tocar” su “legendaria” canción. “Para nosotros es un honor escuchar nuestra música en manos de una de las bandas más grandes a nivel mundial. Sois una gran banda y grandes personas. ¡Un abrazo y larga vida al rock!”, comentaron los miembros de Obús.

Dos días más tardes, Metallica repetía actuación en el mismo escenario madrileño y volvía a sorprender a sus seguidores con un nuevo y particular cover de Barón Rojo: Los rockeros van al infierno, canción de su exitoso disco Volumen Brutal , y todo un clásico del metal español (1982).

En Barcelona, la noche del 7 de febrero de 2018, el bajista y el guitarrista de Metallica se atrevieron en el Palau Sant Jordi nada menos que con El muerto vivo, de Peret, una canción del compositor colombiano Guillermo González Arenas que el músico catalán había adaptado e incluido en su disco La fiesta no es para feos, aparecido en 1966. Pocos podían intuir que esa fuera la elección de Trujillo y Hammett para hacer cantar a miles de almas el estribillo “No estaba muerto, no, estaba de parranda”. Pero sucedió.

La última de las acometidas de la formación de San Francisco con el repertorio rockero español llevó el 3 de mayo de 2019 a Trujillo y Hammett a tocar en Madrid Brutus, una canción del grupo madrileño Los Nikis de su disco Submarines a pleno sol (1987). Conocidos como los Ramones de Algete, Los Nikis se convirtieron en inesperados e insólitos homenajeados por Trujillo con su marcado acento yankee cantando “Brutus, terror de los vecinos / Eres mi perro preferido / ¿Qué iban a esperar de un gran danés / Que acaba con mi sueldo cada mes?”.

"A veces pienso sobre ello y digo: 'Tío, estabas loco. Kirk y yo estábamos locos'", recordaba Trujillo en MMA Junkie.