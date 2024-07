Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Uno de los platos fuertes del MadCool, festival madrileño que tendrá lugar la próxima semana será The Breeders, el grupo de rock alternativo que montó la guitarrista y cantante Kim Deal en paralelo a los Pixies en los 90. Seguro que en la cita madrileña tocarán los temas de su segundo disco, Last Splash, que les dieron a conocer, pero con suerte estará también este 'Spacewoman', de su trabajo 'All Nerve', publicado en 2018. Es una canción menos ruidosa que otras, pero que conserva el espíritu del grupo: los medios tiempos, las guitarras afiladas y una melodía que se pasea por la canción sin prisa.