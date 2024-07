Sonia Dalton ha escrito la novela más loca del año

Imaginemos que existe un lugar donde la familia de Cristiano Ronaldo, Ibai Llanos, Oprah Winfrey, Mario Vargas Llosa y Conchita Velasco están juntos y revueltos. Imaginemos que habitan un espacio en el que nada parece tener sentido. Un lugar donde el humor, la ficción, la metaficción y la realidad se unen, se separan, se entrelazan y se confunden. Dejemos de imaginar. Ese lugar existe. Y es Ovnisciencia.

Sonia Dalton lo ha vuelto a hacer: ha escrito el libro aparentemente más loco del año. Después de Borges en Estocolmo: una ficción que desmonta los resabios de la postmodernidad (De Conatus), la autora –o el colectivo de escritores, el grupo de profesores, lo que sea– regresa con Ovnisciencia (Mr. Griffin), una segunda novela aún más inverosímil que la anterior.

'Borges en Estocolmo: una ficción que desmonta los resabios de la postmodernidad'. / DE CONATUS

¿Quién es Sonia Dalton?

La biografía de la autora es quizás el tema más intrigante y más preguntado cuando se menciona alguno de sus libros. La respuesta no es sencilla. Sonia Dalton es una autora argentina, nacida en Formosa, que creció en Kaohsjung (Formosa, República de China en Taiwán). Estudió en Nueva Jersey y vive en Portugal. Es artista plástica. Y escritora. Y profesora del Máster de Reescritura Creativa en la Universidad Virtual Europea, máster que no existe de una universidad que, sorprendentemente, tampoco existe. Todo lo que rodea a Sonia Dalton, al igual que sus libros, está inmerso en la ficción. La realidad es que, promotora del colectivismo literario, Sonia Dalton es la cabeza visible de un grupo de escritores, profesores y ensayistas de habla hispana que se definen como “postchiripitifláuticos” y que son fieles defensores del “performanticismo literario”.

El argumento de Ovnisciencia sigue la línea de locura característica de Dalton: Loles, la madre de Cipriano Ronaldo, futbolista de élite que jugó en el Real Madrid –cualquier parecido con la realidad es pura ficción–, tiene un don. Al estilo de un buen narrador omnisciente, Loles sabe qué pasa por la mente de todos aquellos a los que conoce. Ella no quiere depender de su famoso y adinerado hijo, por lo que su terapeuta le recomienda que utilice este curioso don para escribir un libro, pero es incapaz de gestionarlo. El camino, como en cualquier novela de formación, no será fácil, pero personajes de la talla de Mario Vargas Llosa o Terry Eagleton le ayudarán a conseguirlo. O no. Pero la acompañarán en este trayecto.

Ovnisciencia es un lugar al que hay que entrar dispuesto a dejarse sorprender. Sus 232 páginas están repletas de conversaciones, reflexiones y crítica social. El humor y lo irónico serán la guía de esta novela donde nunca se sabe qué podrá ocurrir al pasar de página.