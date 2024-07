'Boiling point', en Movistar Plus+: la serie de cocina británica que planta cara a 'The Bear'

A principios de 2022 apenas se hablaba de otra película en círculos cinéfilos y gastronómicos. Todo el mundo tenía una opinión (generalmente positiva) sobre Hierve (Boiling Point en su versión original), el absorbente drama de restaurante de Philip Barantini que había estrenado Filmin en España: noventa minutos de estrés angustioso, de actividad acelerada y enajenada, de caos en la cocina e inmisericordia entre comensales, filmados en virtuoso plano secuencia.

Al frente de ese servicio de noche del Jones & Sons, un chef en horas bajas personales, Andy Jones (Stephen Graham), ligeramente basado en el propio Barantini, que antes de ser actor, y después codiciado cineasta, trabajó como cocinero durante doce años, algunos de ellos complicados por la adicción. "Mucha gente me escribió para contarme cómo le había afectado la película", explica el director en entrevista por videollamada. "E iba más allá del tema del restaurante. Me hablaban del aspecto de la salud mental y de la adicción, de ese entorno de alta presión que, en realidad, podría haber sido cualquier otro. Todos estamos pasando por algo en la vida. Y esa es la razón por la que llegó a tanta gente".

Corto, largo, serie

Incluso antes que un largo revelación del cine indie británico, Boiling Point fue en 2019 un corto de igual título. "Y eso iba a ser todo", apunta Barantini. "Acababa de hacer otro corto y sabía que me haría falta enviar al menos dos para conseguir agente. Una vez lo encontré, todo empezaron a ser conversaciones sobre cómo convertir Boiling Point en largo. Lo hice, otra vez escribiendo con James Cummings, y de nuevo, eso iba a ser todo. No podíamos ir más allá porque [atención, spoiler] el personaje de Stephen había fallecido de un infarto. Lo dejé un poco abierto a la interpretación, pero en mi cabeza él estaba muerto".

La muerte no es nada si recibes la llamada apropiada de la BBC. "Nos propusieron que hiciéramos una serie. Y con Stephen, claro. Les comenté que primero iba a a necesitar hablarlo con el actor. Él me recordó, obviamente, un pequeño problema: 'Estoy muerto'. A lo que yo le contesté: 'No, no, la BBC quiere que volvamos. ¡Puede que hayas sobrevivido!'".

En la serie Boiling Point (Movistar Plus+, desde el miércoles, día 3), mientras Andy se recupera del infarto y Jones & Sons mantiene sus puertas cerradas, la jefa de cocina Carly (Vinette Robinson) ha optado por lanzarse a la aventura y abrir el restaurante Point North, una propuesta de raíces norteñas llevadas al estilo londinense más exclusivo. "Me parecía muy interesante tenerla al frente", explica Barantini. "Carly no solo sufre las presiones de levantar el negocio, también es jefa de cocina; una mujer en ese cargo, y además de color. Cuestiones que lo complican todo".

La misma tensión

Para la BBC era atrayente que cada episodio fuera un plano secuencia, pero Barantini tenía ambiciones que chocaban con esa idea: "Quería explorar a los personajes fuera del entorno laboral. Meterme en sus vidas a un nivel más profundo. Y no puedes hacer eso en un plano secuencia: lleva más de una hora moverse entre dos puntos de Londres, así que nos pasaríamos el episodio en el metro o en el bus". Sea como sea, la serie se abre con una impecable toma de once minutos que nos permite conocer a los personajes, muchos de ellos ya familiares, como el sous-chef Freeman (Ray Panthaki), la jefa de repostería Emily (Hannah Walters) o el ayudante de cocina Jamie (Stephen McMillan). Y sobre todo cuando la acción se desarrolla en la cocina, regresa la tensión de antaño, en parte por el vertiginoso uso de la cámara al hombro.

La búsqueda del realismo, también a través de la forma de filmar, distingue a Boiling Point de la otra gran serie de cocina del momento. "Para mí The Bear tiene un trasfondo más cómico y busca más la exageración, lo que está muy bien también, si ese es el concepto, el estilo", opina Barantini. "Creo sinceramente que hay espacio para ambas series en el paisaje audiovisual".

Será complicado crear un beef entre ambas producciones. En realidad, nuestro entrevistado está mucho más a favor de un híbrido: "Me encanta jugar con la idea de un episodio, o incluso una miniserie, en la que gente de The Bear se pasara por el Point North. U otra opción, claro, es que nosotros nos plantemos en Chicago".