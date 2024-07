Esto es lo que sabemos de 'Alien', la nueva serie de Disney+

Después de películas, secuelas, crossovers y cómics, la franquicia Alien llega al formato televisión con una serie que podrá verse desde la plataforma Disney+. Noah Hawley, quien ya dirigió la adaptación de Fargo, es el encargado de dar forma a este nuevo lanzamiento de la familia comenzada por Ridley Scott en 1979 con Alien: el octavo pasajero.

Todavía no se han revelado todos los detalles del argumento, pero lo que sí se puede saber es que la serie estará ambientada a finales del siglo XXI, unas décadas antes de la historia desarrollada en la primera película, por lo que esta nueva producción se coloca en el primer lugar de la cronología de la saga. Por este motivo, la teniente Ripley no aparecerá en la serie, tampoco "ningún otro personaje de la franquicia excepto el alien", aseguró en declaraciones a Deadline Jhon Landgraf, ejecutivo de FX, la cadena que, junto a Hulu, está a cargo de la serie. Su escenario será la Tierra, algo que, aunque suponga una novedad en el formato audiovisual del universo Alien, ya es común en algunos cómics.

Esta precuela conducida por Hawley contará con Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Kit Young (Sombra y Hueso) y Timothy Olyphany (The Mandalorian) como cabezas de reparto. Se completará con perfiles como el de Alex Lawther (Black Mirror) y Samuel Blenkin (Sandman), aunque, por el momento, no se han ofrecido imágenes del rodaje.

¿Cuándo se podrá ver la serie?

El proyecto lleva en desarrollo desde el año 2020, pero al verse afectado por la huelga de guionistas y actores de Hollywood, el rodaje no comenzó hasta julio del pasado 2023. Por tanto, aunque todavía no se conoce la fecha exacta, el estreno de Alien está previsto para la primera parte del año 2025. Lo que sí ha confirmado Hulu es la intención de que la espera entre los lanzamientos de la primera y la segunda temporada no sea muy prolongada.

Mientras se terminan de confirmar los detalles del estreno de la serie, los fans de la franquicia tendrán una nueva película para amenizar la espera. Alien: Romulus, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, verá la luz en cines españoles el próximo 16 de agosto.