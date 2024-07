Pablo Benegas, guitarrista de La Oreja de Van Gogh, descarta el regreso de Amaia Montero al grupo: "La relación es buena, pero no tiene sentido"

No, Amaia Montero no regresa a La Oreja de Van Gogh. Al menos, por ahora. La noticia que la periodista Isabel Rábago soltó en Telemadrid la pasada semana no tendrá lugar. “No sólo vuelve a reunirse con ellos de fiesta, sino que va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar de ella sobre el escenario. Lo vamos a pasar muy bien este verano”, dijo sin desvelar la fuente sobre la que basaba dicha información. Sin embargo, tal y como ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, por el momento no se contempla el reencuentro que tantas tertulias ha copado en los últimos días.

En una entrevista a Pablo Benegas por la publicación de Memoria, un libro sobre su juventud marcada por las amenazas de ETA al histórico socialista Txiki Benegas, el guitarrista respondió diversas cuestiones sobre la situación actual de la banda. Preguntado sobre la posibilidad de realizar próximamente alguna colaboración con Amaia Montero, que dejó La Oreja en 2007 tras pasar 11 años en ella, aseguró: “La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí. Queremos seguir escribiendo canciones. Cada vez nos cuesta más, buscando las mejores palabras y melodías. Es nuestro principal motor”. La charla tuvo lugar tres semanas antes de aparecer el runrún.

Igualmente, personas cercanas a la formación descartan dicha posibilidad sin entrar demasiado en detalles: “No sabemos de dónde ha salido tal rumor. El grupo tiene cerrada una larga gira este verano”. Un tour que se extenderá hasta el 20 de septiembre y visitará, entre otros festivales, Río Babel, Zevra Fest, Sonrías Baixas, Starlite, Cooltural Fest…

Si bien, ninguna de las partes ha confirmado o desmentido la noticia, Leire, Xabi, Pablo, Haritz y Álvaro lanzaron un post en Instagram el pasado viernes justo antes de arrancar un nuevo concierto: “A minutos de salir al Conexión Valladolid con un ojo en el cielo porque está lloviendo. Ya se pueden apartar las nubes que nosotros salimos”. Los fans tomaron esta publicación, que muestra una fotografía de ellos unidos y sonriente como una muestra de unión tras el revuelo causado.

El abandono de Amaia

Amaia Montero abandonó el grupo el 19 de noviembre de 2007 para comenzar su carrera como solista. "Quisiera comunicar a toda la gente que me sigue y que me quiere la que hasta hoy es la decisión más difícil de mi vida. Los 11 años que he pasado con La Oreja de Van Gogh y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza, pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida. Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos y sólo puedo decir que he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos", explicó en un comunicado.

A partir de ahí, Xabi y compañía comenzaron la búsqueda de su nueva vocalista. Nombres como el de Edurne y Paulina Rubio se barajaron desde el primer momento. Su elección se mantuvo en secreto hasta que, el 14 de julio de 2008, en una rueda de prensa celebrada en la Casa de América de Madrid, se presentó a Leire Martínez como la artista escogida. Desde entonces, han editado cuatro álbumes de estudio, dos en vivo, un recopilatorio y un sinfónico. En total, Leire lleva 16 años frente a los 11 de Amaia.